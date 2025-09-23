Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Plan K Snooze: Ό, τι θέλεις, μπορείς, ακόμη και μία καλύτερη ζωή χωρίς το άγχος των αγορών

Με το Plan K της Κωτσόβολος, έχεις την ευελιξία να αποφασίζεις πότε και πώς θα αποκτήσεις ό,τι χρειάζεσαι.

Αλήθεια, ποια είναι η προϋπόθεση για να εξασφαλίζουμε καθημερινά μία καλύτερη ζωή; Αν μας ρωτούσε κάποιος ποια είναι η… μαγική δύναμη που μπορεί να κάνει την καθημερινότητά μας πιο εύκολη και ξεκούραστη, τι θα απαντούσαμε; Μάλλον η πρώτη απάντηση που μας έρχεται στο μυαλό να μην είναι η σωστή, αφού αυτό που πραγματικά μπορεί να μας «λύσει» τα χέρια, είναι να έχουμε την ευελιξία να διαχειριζόμαστε τις αγορές μας όπως μας εξυπηρετεί.

Πραγματικά, πόσο πιο απλοποιημένη και ξέγνοιαστη θα ήταν η ζωή μας, αν ξέραμε πως έχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε αυτό που επιθυμούμε με τον τρόπο που μας βολεύει, ανεξάρτητα από τη φάση της ζωής μας ή το μέγεθος της αγοράς που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε; Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα μας τη δίνει το Plan K, δηλαδή η νέα σειρά σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων της Κωτσόβολος που μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε και όποτε το χρειαζόμαστε, για μία καλύτερη ζωή.

Tο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που μας υπόσχεται μεγαλύτερη ευελιξία στις αγορές μας

Αν υπάρχει κάτι χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί από την επιστροφή από τις διακοπές, αυτό είναι επιστρέφοντας να διαπιστώνουμε πως το ψυγείο μας έχει χαλάσει. Κάπως έτσι με υποδέχτηκε το φετινό φθινόπωρο, με το ψυγείο και όλα τα τρόφιμα χαλασμένα, ενώ εγώ προσπαθούσα να βρω μία λύση, έναν τρόπο να αποκτήσω καινούργιο ψυγείο, χωρίς να βγω εκτός του budget μου. Μου φαινόταν αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο, όμως χάρη στην Κωτσόβολος κατάλαβα πως ό,τι θέλεις, μπορείς!

YouTube thumbnail

Συνεπώς, στην Κωτσόβολος δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος να πληρώσεις. Υπάρχει ο δικός σου τρόπος. Και ο δικός μου ήταν αυτός με τον οποίο αγόρασα καινούργιο ψυγείο και μία σκούπα stick που χρειαζόμουν εδώ και καιρό.  Κάπως έτσι, «πάτησα» snooze στην πληρωμή, η οποία έχει δρομολογηθεί πια για το 2026. Φυσικά, το Plan K Snooze δεν είναι το μοναδικό χρηματοδοτικό εργαλείο που μας υπόσχεται μεγαλύτερη ευελιξία στις αγορές μας, αλλά και μία καλύτερη ζωή.

Υπάρχει μία πληθώρα νέων, έξυπνων εργαλείων, ώστε να αποκτήσουμε αυτό που θέλουμε και χρειαζόμαστε, δίχως δεύτερη σκέψη. Ένα από αυτά τα εργαλεία είναι το Plan K Green για όσους ενδιαφέρονται για ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση, το Plan K Next για όσους θέλουν να αποκτήσουν πρώτοι τα πιο νέα μοντέλα της αγοράς, το Plan K Δόσεων για εύκολες και γρήγορες αγορές με μικρές άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, το Plan K Split που η πληρωμή γίνεται με μετρητά, κάρτα και Plan K. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση είναι δική μας, σύμφωνα με το τι μας εξυπηρετεί καλύτερα.

Ναι, το Plan K δεν είναι απλώς ένας σύγχρονος, ευέλικτος τρόπος πληρωμής, αλλά ένας καινούργιος τρόπος να σκεφτόμαστε και να προσεγγίζουμε τις αγορές μας. Όταν αντιλήφθηκα πως το ψυγείο μου έχει κάνει τον κύκλο του, η πρώτη μου σκέψη ήταν πώς θα τα βγάλω πέρα οικονομικά, καθώς η αντικατάσταση του ψυγείου είναι μία αγορά που δεν χωρά αναβολή. Ευτυχώς, το Plan K Snooze με έβγαλε από τη δύσκολη θέση, αφού είναι σχεδιασμένο ώστε να μας γλιτώνει από το άγχος, δίνοντάς μας την ελευθερία να έχουμε τον έλεγχο των αναγκών και των αγορών μας.

YouTube thumbnail

Η προϋπόθεση για μια καλύτερη ζωή δεν είναι μόνο να έχουμε όσα χρειαζόμαστε, αλλά να μπορούμε να τα αποκτούμε, χωρίς άγχος και συμβιβασμούς. Και αυτό ακριβώς το προνόμιο μας προσφέρει το Plan K της Κωτσόβολος, ενός retailer που «ξαναγράφει την ιστορία» και δεν περιορίζεται μόνο στο να πουλάει προϊόντα, αλλά επιδιώκει να μειώνει τα εμπόδια και να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί μας.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρή η ζήτηση για το νέο 7ετές ομόλογο – Ψήφος εμπιστοσύνης και από τους «μικρούς»

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ισχυρή η ζήτηση για το νέο 7ετές ομόλογο – Ψήφος εμπιστοσύνης και από τους «μικρούς»

ΟΟΣΑ: Αντέχει η ανάπτυξη – Πότε «χτυπάνε» οι δασμοί

ΟΟΣΑ: Αντέχει η ανάπτυξη – Πότε «χτυπάνε» οι δασμοί

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Λάρισα
Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Λάρισα

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, συνεχίζουν για τρίτη σερί χρονιά το Trophy Tour, φέρνοντας τη γιορτή του ποδοσφαίρου αυτή τη φορά στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας, το Σαββατοκύριακο 20 - 21 Σεπτεμβρίου.

Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός
Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός

Με άδεια ΕΚΤ, ελληνικό IBAN και 24/7 ανθρώπινη εξυπηρέτηση, μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι, υποσχόμενη απλότητα, διαφάνεια και μηδενικές χρεώσεις.

Ο Λανουά έσβησε τον Αϊτεκίν από τη λίστα του
Ο Λανουά έσβησε τον Αϊτεκίν από τη λίστα του

«Ελαφριά επαφή», ήταν η απαράδεκτη δικαιολογία του Γερμανού ρέφερι για το πέναλτι μαρς στον Καμπελά που δεν δόθηκε. Ο Αϊτεκίν δεν ξανάρχεται για ντέρμπι

Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι κοντά στο «ναι», αλλά δεν φέρνει Ντε Ρόσι
Ο Μπαλντίνι κοντά στο «ναι» στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν φέρνει Ντε Ρόσι

Το «In» εξηγεί τον ρόλο που θα έχει ο Φράνκο Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό, πως επηρεάζει η άφιξη του Ιταλού τον Γιάννη Παπαδημητρίου και το σενάριο με τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι.

Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Μια αμήχανη κυβέρνηση απέναντι σ’ έναν αποφασισμένο πατέρα
Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Μια αμήχανη κυβέρνηση απέναντι σ’ έναν αποφασισμένο πατέρα

Τα Τέμπη συνεχίζουν να στοιχειώνουν την κυβέρνηση. Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι αναδεικνύεται σε μέγα πονοκέφαλο για το Μαξίμου καθώς κρατά στην επικαιρότητα ένα θέμα που θέλει εδώ και καιρό να ξεχάσει.

ΕΕ: Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι – Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα
Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι στην ΕΕ - Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα

Πότε φεύγουν οι νέοι από το γονεϊκό σπίτι στην ΕΕ, τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, αρνητική πρωταθλήτρια η Ελλάδα - Ο παράγοντας του κόστους στέγασης

Ηράκλειο: Συνελήφθη άνδρας που απέσπασε 50.000 ευρώ από 90χρονη προσποιούμενος τον «γιατρό» που θα έσωζε την κόρη της
Συνελήφθη άνδρας που απέσπασε 50.000 ευρώ από 90χρονη προσποιούμενος τον «γιατρό» που θα έσωζε την κόρη της

Στο Ηράκλειο Κρήτης, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 54χρονου Ουκρανού, ο οποίος είχε εξαπατήσει ηλικιωμένη γυναίκα αποσπώντας το ποσό των 50.000 ευρώ

Ολυμπιακός και Παρτιζάν συμφώνησαν για το «buy out»: Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για Ντιλικινά
Ολυμπιακός και Παρτιζάν συμφώνησαν για το «buy out»: Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για Ντιλικινά

Σύμφωνα με σερβικό Μέσο απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία Ολυμπιακού και Παρτιζάν για τη μετακίνηση του Φρανκ Ντιλικινά στους Πειραιώτες.

Τραυματιοφορείς: «Είμαστε όλοι άνω των 50» – Ζητούν προσλήψεις και ένταξη στα βαρέα
«Είμαστε όλοι άνω των 50»: Ζητούν προσλήψεις και ένταξη στα βαρέα οι τραυματιοφορείς, υποσχέσεις Άδωνι

Οι τραυματιοφορείς πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Υγείας - Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης υποσχέθηκε με αόριστο τρόπο ότι θα ανακοινώσει «σύντομα» αποφάσεις

«Το έκανα, αλλά δεν ξέρω γιατί»: Δύο χρόνια φυλάκιση στον 32χρονο για σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω
«Το έκανα, αλλά δεν ξέρω γιατί»: Δύο χρόνια φυλάκιση στον 32χρονο για σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών επέβαλε ποινή φυλάκισης σε 32χρονο που ομολόγησε τις επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή.

Για πρώτη φορά: Στο βήμα του ΟΗΕ ένας πρώην… τζιχαντιστής
Για πρώτη φορά: Στο βήμα του ΟΗΕ ένας πρώην... τζιχαντιστής

Κάποτε συμμάχησε με τρομοκρατικές ομάδες όταν πολέμησε τις ΗΠΑ στο Ιράκ, ενσωματώνοντας τζιχαντιστές στον «ιερό πόλεμο». Σήμερα, ο αλ-Σάρα επισκέπτεται γραβατωμένος τη Νέα Υόρκη για να μιλήσει στον ΟΗΕ ως αρχηγός κράτους.

Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ
Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ

«Είναι αρκετά πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια», είπε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας - Όσα είπε αναλυτικά για το ζήτημα της ρύπανσης που εντοπίστηκε σε τμήμα της ακτής στα Καμένα Βούρλα

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

