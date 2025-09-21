Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν «αγκαλιά» με μια μεγάλη νίκη στο Λονδίνο (είχε προηγηθεί από το 9′ με τον Χάαλαντ), ωστόσο η Άρσεναλ της… πήρε τη μπουκιά από το στόμα, ισοφαρίζοντας στο 90+3′ με τον Μαρτινέλι για το τελικό 1-1, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Premier League.

Με τον βαθμό αυτό οι «κανονιέρηδες» και έφτασαν τους 10, ενώ οι «πολίτες» που ετοιμάζονταν να τους «πιάσουν» στο 9, αν τους κέρδιζαν στο ντέρμπι του Λονδίνου, πήγαν τελικά στους 7.

Δείτε εδώ τα highlights

Όσον αφορά την εικόνα του αγώνα η Μάντσεστερ Σίτι κατάφερε να προηγηθεί μόλις στο 9ο λεπτό, όταν μετά από εξαιρετική αντεπίθεση με «κούρσα» του Ρέιντερς και την κατάλληλη στιγμή «σπάσιμο» της μπάλας στον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο Νορβηγός στράικερτ με άψογο συρτό πλασέ έκανε το 0-1 «παγώνοντας» τους οπαδούς της Άρσεναλ.

Στη συνέχεια και για το μεγαλύτερο μέρος του ντέρμπι οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που είχαν την κατοχή της μπάλας και πίεζαν για ένα γκολ, το οποίο τελικά ήρθε στις καθυστερήσεις.

Ο Μικέλ Αρτέτα άργησε… κάπως να βάλει τον Γκαμπριελ Μαρτινέλι, ωστόσο έστω και καθυστερημένα έδωσε τη λύση στην ομάδα του, ισοφαρίζοντας σε 1-1 λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης.

Θυμίζουμε πως η Άρσεναλ είναι προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League, καθώς την 1η Οκτωβρίου και ώρα 22:00 τον υποδέχεται στο Λονδίνο για τη 2η αγωνιστική της League Phase.

Άρσεναλ: Ραγιά, Τίμπερ (80’ Μαρτινέλι), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Ράις, Θουμπιμένδι (90+8′ Μοσκέρα), Μερίνο (46’ Έζε), Μαντουέκε (46’ Σακά), Τροσάρ (80’ Νουανέρι), Γκιόκερες

Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα,Ντίας, Γκβάρντιολ, Ο’Ράιλι (87’ Στόουνς), Χουσάνοβ (46’ Νούνες), Ρόδρι, Μπερνάρντο Σίλβα, Ράιντερς, Φόντεν (68’ Ακέ), Ντοκού (87’ Σαβίνιο), Χάαλαντ (76’ Νίκο Γκονθάλεθ).

Premier League: Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Σάββατο 20/09

Λίβερπουλ-Έβερτον 2-1Μπράιτον-Τότεναμ 2-2

Μπέρνλι-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1

Γουέστ Χαμ-Κρίσταλ Πάλας 1-2

Γουλβς-Λιντς 1-3

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τσέλσι 2-1

Φούλαμ-Μπρέντφορντ 3-1

Κυριακή 21/09

Μπόρνμουθ-Νιουκάστλ 0-0

Σάντερλαντ-Άστον Βίλα 1-1

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι 1-1

Η βαθμολογία της Premier League σε 5 αγωνιστικές

Το πρόγραμμα της επόμενης (6ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 27/09

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:30)

Τσέλσι-Μπράιτον (17:00)

Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ (17:00)

Λιντς-Μπόρνμουθ (17:00)

Μάντσετσερ Σίτι-Μπέρνλι (17:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Σάντερλαντ (19:30)

Τότεναμ-Γουλβς (22:00)

Κυριακή 28/09

Άστον Βίλα-Φούλαμ (16:00)

Νιουκάστλ-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 29/09

Έβερτον-Γουέστ Χαμ (22:00)