«Οργή και θλίψη η Zackie θα μας λείψει» – Πορεία για τα επτά χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ

Πλήθος κόσμου βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην οδό Γλάδστωνος, στο κέντρο της Αθήνας, στη μνήμη του/της Ζακ Κωστόπουλου / Zackie Oh, επτά χρόνια μετά τη δολοφονία του/της.

Η πορεία ξεκίνησε λίγο μετά τις 19:00 και κατευθύνεται προς τα Προπύλαια, όπου βρίσκεται το περίπτερο της διεθνούς αποστολής Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί κινητοποίηση για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Μοχάμεντ Καμράν στο ΑΤ. Αγίου Παντελεήμονα. Οι δύο πορείες ενώθηκαν και συνέχισαν από κοινού προς τα Προπύλαια με συνθήματα.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στη Γλάδστωνος, οι συμμετέχοντες μετονόμασαν συμβολικά τον δρόμο σε “οδό Zackie Oh”, αφήνοντας λουλούδια και γράφοντας με κόκκινη μπογιά «η Zackie ζει».

Την ίδια στιγμή πορεία στη μνήμη του Ζακ Κωστόπουλου πραγματοποιούν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μέλη αντιφασιστικών και αντιρατσιστικών οργανώσεων.

Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου, ενώ αντίστοιχες συγκεντρώσεις διοργανώνονται και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά τονίζει ότι «ο Ζακ δεν σωπαίνει. Μας δείχνει το δρόμο: να ζήσουμε ελεύθεροι, να σταθούμε απέναντι στο μίσος, να απαιτήσουμε δικαιοσύνη».

Επισημαίνει δε πως επτά χρόνια μετά, η “δικαιοσύνη” που επιβλήθηκε ήταν κοροϊδία. Οι ποινές ήταν χάδι, οι ευθύνες θάφτηκαν, και το μήνυμα που στάλθηκε και συνεχίζει να στέλνεται είναι πως στη χώρα μας οι αδύναμοι δεν έχουν αξία, πως οι ζωές των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων μπορούν να χαθούν χωρίς συνέπειες.

Δείτε φωτογραφίες