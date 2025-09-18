Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες

Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα το πρωί ένας άνδρας περίπου 70 ετών στην περιοχή του Μαραθιά στην Κέρκυρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του corfunews, ο άνδρας έκανε εργασίες με σκαπτικό μηχάνημα σε χωράφι όταν έπεσαν 5 περίπου κολώνες του ΟΤΕ.

Στην προσπάθεια του να μετακινήσει μια το καλώδιο κόπηκε χτυπώντας τον σοβαρά.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο ΚΥ Νότιας Κέρκυρας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.