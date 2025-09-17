Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Μία, δύο… πολλές μαφίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Τους δένουν για εγκληματικές οργανώσεις

Μία, δύο… πολλές μαφίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ

• Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία που συγκέντρωσαν τις τελευταίες εβδομάδες η Οικονομική Αστυνομία και το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και δημοσιεύουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ»

• Τουλάχιστον 5 έως 7 τα δίκτυα που λεηλάτησαν τις επιδοτήσεις

• Υπό εξέταση και ο ρόλος κτηνιάτρων και άλλων «υπευθύνων» που φαίνεται ότι υποβοηθούσαν τα διάφορα τοπικά κυκλώματα

============

Ξεκινά τον Οκτώβριο

Το νέο μισθολόγιο για 151.000 ένστολους

• Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί στους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

• Ποια θα είναι η μέση αύξηση μηνιαίως στις ΕΔ και ποια σε Αστυνομία, Λιμενικό και Πυροσβεστική

Αναλυτικά παραδείγματα και πίνακες

============

600.000 άμαχοι απέναντι στα τανκς

Ο αφανισμός της Γάζας

• Γενοκτονία χαρακτηρίζει την εισβολή ο ΟΗΕ

• Το μοντέλο της Σπάρτης επικαλείται ο Νετανιάχου

============

Χρυσή Αυγή

Τρείς μόνο πίσω από τα κάγκελα

• Πώς και γιατί κυκλοφορούν ελεύθεροι οι υπόλοιποι καταδικασθέντες

============

Με το «Πίρι Ρέις»

Παιχνίδι νεύρων στο Αιγαίο από Αγκυρα

• Και νέες απειλές από τον Ερντογάν για την Κύπρο

============

Λοράνς Οέρ

Γράφει στα «ΝΕΑ»

Η επαναβεβαίωση της περίφημης φράσης «Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία»

• Η πρεσβευτής της Γαλλίας για τα 50 χρόνια από την επίσκεψη του Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν στην Αθήνα

============

Ανδρέας Λοβέρδος

Τι σηματοδοτεί η ένταξη στη ΝΔ

============

Ρόμπερτ Ρέντφορντ

1936 – 2025

Τελευταία υπόκλιση σε έναν θρύλο

============

Πήγα – είδα…

…την εν πλω παράσταση της Λυρικής Σκηνής

============

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ολυμπιακός – Πάφος

Ετοιμος να κουνήσει ξανά το «σεντόνι»

Παναθηναϊκός

Στήριξη από τον κόσμο ζήτησαν ποδοσφαιριστές και διοίκηση