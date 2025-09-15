Κως: Αποκαθίστανται έργα των τεμένους Defterdar και κρήνης της κάθαρσης, που επλήγησαν από το σεισμό του 2017
Το τέμενος Defterdar και η κρήνη της κάθαρσης δεσπόζουν, στην πλατεία Ελευθερίας, από τα τέλη του 18ου αι.
Το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποιώντας, το πρόγραμμα αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων της Κω, που επλήγησαν από το σεισμό του 2017, ολοκληρώνει τις εργασίες προστασίας, αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης του τεμένους Defterdar και της -μαυριτανικής τεχνοτροπίας- μαρμάρινης κρήνης της κάθαρσης, στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Κω.
Οι βλάβες από το σεισμό
Το τέμενος και η κρήνη υπέστησαν σημαντικές βλάβες από το σεισμό, με αποτέλεσμα τη διακοπή των εμπορικών χρήσεων του ισογείου.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης, μετά την αφαίρεση του εξοπλισμού των καταστημάτων, στο ισόγειο, διαπιστώθηκαν περαιτέρω φθορές, που δεν ήταν ορατές, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης.
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1.500.000 ευρώ, υλοποιείται από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΠΟ.
Το τέμενος Defterdar βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Κω
Κτίστηκε το 1770 – 1780 επάνω στα ερείπια χριστιανικών και ρωμαϊκών ναών. Το τέμενος έχει κηρυχθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο και βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
Η κρήνη της κάθαρσης αποτελεί κατασκευή του 1936, από τους Ιταλούς, μετά την οριστικοποίηση του νέου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Κω και την διαμόρφωση της πλατείας Ελευθερίας.
«Στο έργο που είναι σε εξέλιξη ολοκληρώνονται οι απαιτούμενες επεμβάσεις που αφορούν στη στερέωση και αποκατάσταση του τεμένους, τόσο του χώρου του ισογείου με τα καταστήματα, όσο και του ορόφου με τον χώρο προσευχής, στην αναστήλωση-επανατοποθέτηση στον αύλειο χώρο της κρήνης της κάθαρσης και στην ανέγερση του μιναρέ, δήλωσε η Λίνα Μενδώνη.
«Οι εργασίες ολοκληρώνονται με το έργο του φωτισμού ανάδειξης του μνημείου, την εγκατάσταση συστήματος πυροπροστασίας και αντικεραυνικής προστασίας.
Στόχος μας είναι να επανενταχθεί, στον πολιτιστικό χάρτη της Κω, ένα εμβληματικό μνημείο αναβαθμίζοντας, συγχρόνως, την εικόνα του ιστορικού κέντρου του νησιού».
