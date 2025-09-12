Βρυξέλλες: Σχεδιάζουν αυστηρότερους κανόνες για την έκδοση βίζας σε Ρώσους πολίτες
Δεν θα είναι γενική απαγόρευση, διότι ευθύνη για την έκδοση βίζας έχουν οι κυβερνήσεις. Στόχος είναι να καταστήσει δυσκολότερα τα ταξίδια Ρώσων στην ΕΕ μέσω «κοινών οδηγιών» προς τα κράτη-μέλη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να αυστηροποιήσει τους κανόνες για την έκδοση βίζας σε πολίτες της Ρωσίας, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Η απόφαση, σύμφωνα με το Politico έρχεται έπειτα από πιέσεις των χωρών-μελών που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ.
Σύμφωνα με αξιωματούχο και Ευρωπαίους διπλωμάτες, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, το μέτρο που θα αφορά «Ρώσους και πολίτες άλλων εχθρικών χωρών», θα τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος του χρόνου.
Μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και τη ρωσική εισβολή, οι Βρυξέλλες ακύρωσαν τη συμφωνία διευκόλυνσης έκδοσης θεωρήσεων με τη Μόσχα. Ωστόσο, η έκδοση βίζας παραμένει ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των Ρώσων πολιτών από διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Συνεπώς, οι περιορισμοί δεν μπορούν να ενταχθούν στα πακέτα με τις κυρώσεις.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, παρά τον πόλεμο, πολλοί Ρώσοι πολίτες εξακολουθούν να επισκέπτονται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο οι αριθμοί πλέον υπολείπονται κατά πολύ τους αντίστοιχους πριν από τον πόλεμο.
Κοινές συστάσεις
Καθώς δεν μπορεί να επιβληθεί γενικός κανονισμός θεωρήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να εκδώσει κοινές συστάσεις προς όλα τα κράτη-μέλη. Σε αυτές θα περιλαμβάνονται αυστηρότερα κριτήρια για την είσοδο Ρώσων πολιτών στο έδαφος της ΕΕ. Τα κριτήρια αυτά θα αφορούν ζητήματα «ασφάλειας», αναφέρουν οι πηγές.
Οι υπό συζήτηση κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση, είναι ξεχωριστές από οποιαδήποτε πιθανή απαγόρευση θεώρησης που εξετάζεται ως μέρος του επόμενου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας.
Ο Τσέχος υπουργός Εξωτερικών, Γιαν Λιπάβσκι, έχει προτείνει εδώ και καιρό να απαγορευτεί στους Ρώσους διπλωμάτες να ταξιδεύουν εκτός της χώρας όπου έχουν τοποθετηθεί. Ο Τσέχος αξιωματούχος έχει υποστηρίξει ότι οι θεωρήσεις Σένγκεν «είναι ένα περιττό πλεονέκτημα που δίνουμε στο ρωσικό καθεστώς και γίνεται κατάχρησή του για τη διευκόλυνση επιχειρήσεων δολιοφθοράς».
