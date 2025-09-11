Η NASA απαγόρευσε στους Κινέζους υπηκόους να εργάζονται στα διαστημικά της προγράμματα

Η NASA άρχισε να απαγορεύει σε Κινέζους υπηκόους με έγκυρες βίζες να συμμετέχουν στα προγράμματά της, υπογραμμίζοντας την εντατικοποίηση του διαστημικού αγώνα μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας.

Η αλλαγή πολιτικής αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Bloomberg News και επιβεβαιώθηκε από την αμερικανική κυβερνητική υπηρεσία.

Τα μέτρα που λαμβάνει η NASA

«Η NASA έχει λάβει εσωτερικά μέτρα σχετικά με τους Κινέζους υπηκόους, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού της φυσικής και της ηλεκτρονικής πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, τα υλικά και το δίκτυό μας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της εργασίας μας», δήλωσε την Τετάρτη η εκπρόσωπος Τύπου της NASA, Μπέθανι Στίβενς.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι Κινέζοι υπήκοοι είχαν προηγουμένως τη δυνατότητα να εργάζονται ως εργολάβοι ή φοιτητές που συνέβαλαν στην έρευνα, αλλά όχι ως προσωπικό.

Ωστόσο, στις 5 Σεπτεμβρίου, αρκετά άτομα δήλωσαν στο μέσο ενημέρωσης ότι ξαφνικά αποκλείστηκαν από τα συστήματα πληροφορικής και δεν τους επιτράπηκε να παρευρεθούν σε δια ζώσης συναντήσεις, αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω της κλιμάκωσης της αντι-κινεζικής ρητορικής υπό την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι ΗΠΑ και η Κίνα ανταγωνίζονται για την αποστολή πληρωμάτων στη Σελήνη.

Το αμερικανικό πρόγραμμα Artemis, συνέχεια των αποστολών Apollo από το 1969 έως το 1972, έχει ως στόχο την προσγείωση το 2027, αλλά έχει υποστεί υπερβάσεις κόστους και καθυστερήσεις.

Αντίθετα, η Κίνα στοχεύει να προσγειώσει τους «taikonauts» της έως το 2030 στο πλαίσιο του προγράμματός της και πρόσφατα έχει επιτύχει καλύτερα στην τήρηση των προθεσμιών.

Ένας νέος αγώνας

«Βρισκόμαστε σε έναν δεύτερο διαστημικό αγώνα αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής της NASA, Σον Ντάφι, την Τετάρτη σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με τις ανακαλύψεις που έγιναν με ένα αμερικανικό όχημα εξερεύνησης στον Άρη.

«Οι Κινέζοι θέλουν να επιστρέψουν στη Σελήνη πριν από εμάς. Αυτό δεν θα συμβεί. Η Αμερική ηγήθηκε στο διάστημα στο παρελθόν και θα συνεχίσει να ηγείται στο διάστημα και στο μέλλον».

Η Κίνα επιδιώκει επίσης να γίνει η πρώτη χώρα που θα φέρει δείγμα από την επιφάνεια του Άρη, με μια ρομποτική αποστολή που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2028 και να φέρει πετρώματα πίσω ήδη από το 2031.

Η κυβέρνηση Τραμπ, εν τω μεταξύ, έχει δηλώσει μέσω της πρότασης προϋπολογισμού της ότι θέλει να ακυρώσει μια προγραμματισμένη αποστολή επιστροφής δειγμάτων από τον Άρη (MSR), ένα κοινό έργο με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία.

Έχει υπονοήσει ότι το εγχείρημα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί από μια επανδρωμένη αποστολή, αν και δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένες λεπτομέρειες.