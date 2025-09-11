Ν. Νικηφορίδης–Imperial Brands Hellas: Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της εποχής με στρατηγικό σχεδιασμό και υπεύθυνες καινοτομίες

Σε μία συζήτηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Imperial Brands Hellas, κ. Νίκο Νικηφορίδη, εστιάσαμε στις απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών, στα νέα καταναλωτικά προϊόντα, σε πρόσφατες διακρίσεις και βραβεύσεις που σημείωσε η εταιρεία, στην πιστοποίηση Great Place to Work καθώς και στα οικονομικά αποτελέσματα.

Εδώ και 44 χρόνια η Imperial Brands Hellas πρωτοπορεί στην ελληνική αγορά των καπνικών προϊόντων. Το καλοκαίρι του 2025 ήταν πολύ σημαντικό για την εταιρεία, μιας και ξεκίνησε επίσημα από την Ελλάδα η κυκλοφορία του νέου PULZE 3.0. Η επιλογή της χώρας μας για το πρώτο παγκόσμιο λανσάρισμα αναδεικνύει τον στρατηγικό της ρόλο στην ανάπτυξη καινοτόμων εναλλακτικών προϊόντων νικοτίνης.

Η Imperial Brands Hellas απέσπασε φέτος τρεις σημαντικές διακρίσεις στον θεσμό «Προϊόν της Χρονιάς». Παράλληλα, πιο πρόσφατα, διακρίθηκε και στον θεσμό Sales Excellence Awards 2025. Τι σηματοδοτούν για εσάς αυτές οι βραβεύσεις και πώς αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική της εταιρείας;

Κάθε διάκριση και κάθε βράβευση μάς δίνει μεγάλη ικανοποίηση και παράλληλα μας παρακινεί για να στοχεύσουμε στις επόμενες. Αρχικά, οι τρεις βραβεύσεις στον Θεσμό «Προϊόν της Χρονιάς 2025» επιβεβαιώνουν την επένδυσή μας στην καινοτομία και τα προϊόντα νέας γενιάς. Αυτές μάλιστα οι τρεις διακρίσεις όπως και οι δύο αντίστοιχες περσινές είναι αυξημένης βαρύτητας για εμάς μιας και βασίζονται σε έρευνες και μετρήσεις ικανοποίησης των καταναλωτών.

Οι πιο πρόσφατες 4 διακρίσεις μας στα Sales Excellence Awards 2025 είναι κάτι παραπάνω από βραβεία. Είναι μια βαθιά επιβεβαίωση της προσπάθειας που καταβάλλουμε καθημερινά. Κυρίως το Gold βραβείο στην κατηγορία “Τμήμα Πωλήσεων της Χρονιάς / Καπνοβιομηχανία” για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αντικατοπτρίζει τη συνοχή, τη συνέπεια και τη δυναμική της ομάδας μας. Νιώθουμε περήφανοι γιατί παραμένουμε σταθεροί στις αξίες μας — στη βιώσιμη ανάπτυξη, την πελατοκεντρική σκέψη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτές οι διακρίσεις ανήκουν σε κάθε μέλος της ομάδας μας.

Είναι αλήθεια πως η στρατηγική μας εξελίσσεται δυναμικά, με διαρκείς επενδύσεις στην ποιότητα, στη διαφοροποίηση και στην υποστήριξη των brands μας. Αναπτύσσουμε νέες γευστικές εμπειρίες, διασφαλίζουμε πρότυπα ασφάλειας και ενισχύουμε τη συνολική εμπειρία του καταναλωτή. Έτσι θα συνεχίσουμε και στοχεύουμε ο κατάλογος των διακρίσεών μας να συνεχίσει να εμπλουτίζεται με βάση την βέλτιστη εμπειρία του καταναλωτή.

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της εταιρικής σας κουλτούρας που θεωρείτε πως σας εξασφάλισαν την πιστοποίηση «Great Place to Work» με ένα εντυπωσιακό ποσοστό εμπιστοσύνης 92% από τους εργαζόμενους; Αυτή η εταιρική κουλτούρα πώς μεταφράζεται στην καθημερινότητα των εργαζομένων;

Η πιστοποίηση Great Place to Work με 92% ποσοστό εμπιστοσύνης από τους εργαζόμενούς μας έχει ξεχωριστή σημασία, γιατί βασίζεται στις δικές τους εμπειρίες και προσλαμβάνουσες. Η διάκριση επιβραβεύει την εταιρική κουλτούρα που έχουμε χτίσει 40 και πλέον χρόνια τώρα και που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, τη συμμετοχή και την καθημερινή ενδυνάμωση των ανθρώπων μας.

Για την Imperial Brands Hellas, η πιστοποίηση αυτή σημαίνει ότι επενδύουμε καθημερινά σε ένα ασφαλές περιβάλλον που βασίζεται στη διαρκή ανάπτυξη των Ανθρώπων μας, τη συμπερίληψη και την ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας. Συνεργαζόμαστε με κοινό σκοπό, επενδύουμε στη συστηματική επικοινωνία, ακούμε και αξιοποιούμε τις σκέψεις, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις των Ανθρώπων μας, ενώ υποστηρίζουμε την απόκτηση γνώσεων και την καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων μέσα από εκπαίδευση, εργαλεία και εμπλουτισμούς ρόλων.

Πιστεύουμε βαθιά ότι οι Άνθρωποί μας είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας επιτυχίας και η δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου μπορούν να εξελιχθούν επαγγελματικά και να αισθάνονται υπερήφανοι για τη συμβολή τους.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2024 παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη. Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που συνετέλεσαν σε αυτή την ανοδική πορεία και ποια είναι τα επόμενα βήματα για το 2025;

Τα πρόσφατα οικονομικά μας αποτελέσματα που αφορούν τη χρήση 1/10/2023 – 30/9/2024, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν, επιβεβαιώνουν εμφατικά τη δυναμική πορεία της Imperial Brands Hellas. Με αύξηση 14% στον Καθαρό Κύκλο Εργασιών και 20% στα Κέρδη προ Φόρων σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, αποτυπώνεται έμπρακτα η αξία της στρατηγικής συνέπειας και της στοχευμένης ανάπτυξης. Τα οικονομικά δεδομένα είναι αντικειμενικά και ξεκάθαρα διαπιστευτήρια για την ανοδική μας πορεία κι είμαστε πραγματικά περήφανοι.

Χρονιά με τη χρονιά πετυχαίνουμε όλο και πιο υψηλούς στόχους και αυτό δεν το βλέπουμε απλώς ως οικονομική επιτυχία, αλλά ως αποτέλεσμα ενός ευρύτερου σχεδίου με κέντρο τον καταναλωτή, τα προϊόντα, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους μας. Εξελισσόμαστε με σταθερότητα σε ένα σύνθετο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον, προσαρμοζόμενοι άμεσα στις ανάγκες της αγοράς, ενισχύοντας τις επενδύσεις μας και παραμένοντας πιστοί στο όραμά μας.

Για το 2025, στόχος μας είναι να συνεχίσουμε με την ίδια ενέργεια, επενδύοντας σε υπεύθυνες καινοτομίες, ενδυναμώνοντας τα brands μας και δημιουργώντας αξία με μακροπρόθεσμο θετικό αποτύπωμα.

O τομέας των προϊόντων νέας γενιάς εξελίσσεται διαρκώς και οι προτιμήσεις των καταναλωτών μεταβάλλονται ραγδαία. Ποιες θεωρείτε πώς είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος και πώς προσαρμόζεται η Imperial Brands Hellas μέσα από τον σχεδιασμό νέων καινοτόμων προϊόντων;

Ο τομέας των προϊόντων νέας γενιάς είναι ίσως από τους πιο ταχέως εξελισσόμενους στην ευρύτερη καταναλωτική αγορά. Οι προτιμήσεις των ενηλίκων καταναλωτών αλλάζουν με ταχύτητα, καθώς αναζητούν επιλογές που να συνδυάζουν την καινοτομία, την ποιότητα, την πλούσια γευστική εμπειρία και φυσικά την αίσθηση ασφάλειας και υπευθυνότητας.

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις του κλάδου σήμερα αφορούν τρία πεδία που σχετίζονται με τη συνεχή τεχνολογική εξέλιξη, τη διαφοροποίηση των αναγκών ανά προφίλ καταναλωτή και τη διαμόρφωση ενός σαφούς και σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου. Πρόκειται για έναν χώρο όπου η ταχύτητα, η προσαρμοστικότητα και η συνέπεια είναι απολύτως καθοριστικές.

Η Imperial Brands Hellas ανταποκρίνεται σε αυτήν τη δυναμική πραγματικότητα με στρατηγικό σχεδιασμό και επενδύσεις σε υπεύθυνες καινοτομίες, όπως στα προϊόντα ηλεκτρονικών τσιγάρων blu όσο και το σύστημα θερμαινόμενου καπνού Pulze με τις θερμαινόμενες ράβδους καπνού iD αλλά και τις καινοτόμες ράβδους τσαγιού iSenzia. Αντιμετωπίζουμε την καινοτομία όχι ως μια αποσπασματική ενέργεια, αλλά ως απόλυτη πυξίδα που αφορούν την τεχνολογία και φτάνει μέχρι την εμπειρία του καταναλωτή.

Ήδη από τις αρχές Ιουνίου, λανσάραμε το Pulze 3.0, τη νέα και πιο εξελιγμένη συσκευή θερμαινόμενου καπνού που έχει σχεδιάσει μέχρι σήμερα ο Όμιλός μας. Είναι ένα λανσάρισμα που μας γεμίζει υπερηφάνεια, καθώς η Ελλάδα επιλέχθηκε ως η πρώτη αγορά παγκοσμίως για την επίσημη διάθεσή του. Η επιλογή αυτή υπογραμμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τον στρατηγικό ρόλο της χώρας μας στην ανάπτυξη των εναλλακτικών προϊόντων νικοτίνης.

Πρόκειται για μία αναβαθμισμένη συσκευή με νέο σύστημα θέρμανσης και νέα τεχνολογία airflow. Πρόκειται για μία all-in-one συσκευή με μοντέρνο και στιλάτο σχεδιασμό, νέες ευκολίες χρήσης και πιο αποδοτική εμπειρία τόσο σε ποιότητα όσο και διάρκεια. Παράλληλα, δε σταματούμε να βελτιώνουμε τα προϊόντα ηλεκτρονικού τσιγάρου και μάλιστα, σύντομα θα μπορούμε να ανακοινώσουμε σημαντικά νέα!

Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε το μέλλον του κλάδου με τρόπο βιώσιμο και τεκμηριωμένο παραμένοντας σταθερά προσηλωμένοι στο όραμά μας να «Σηματοδοτούμε το αύριο μίας ισχυρής επιχείρησης, χαράζοντας το δρόμο για ένα πιο υγιές μέλλον».