«Ορφανά ακίνητα» στο στόχαστρο επιτηδείων
Οικονομία 11 Σεπτεμβρίου 2025

«Ορφανά ακίνητα» στο στόχαστρο επιτηδείων

Διάφορες μεθοδεύσεις αποκαλύπτονται με τους δικαιούχους να βρίσκονται αντιμέτωποι με χρονοβόρες δίκες για να αποδείξουν ότι η περιουσία τους δεν είναι «αγνώστου ιδιοκτήτη»

Προκόπης Γιόγιακας
Μια επικερδής και παράνομη επιχείρηση έχει στηθεί γύρω από τα λεγόμενα «αγνώστου ιδιοκτήτη» ακίνητα. Τα ακίνητα δηλαδή που δεν έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο.

Οπως αναφέρει, μιλώντας στα «ΝΕΑ», η τοπογράφος – πολεοδόμος Γραμματή Μπακλατσή, κατά τη διαδικασία σύνταξης του Κτηματολογίου επιτήδειοι έχοντας εσωτερική πληροφόρηση εντοπίζουν  «ορφανά» ακίνητα και σε συνεργασία με δικηγόρους, μηχανικούς, λογιστές και συμβολαιογράφους, τα δηλώνουν ως δικά τους με τη «μέθοδο» της χρησικτησίας.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί πως η απόκτηση ενός ακινήτου με τη μέθοδο της χρησικτησίας δεν είναι πάντα παράνομη. Παράνομη είναι όταν χρησιμοποιείται ως «εργαλείο» για την απόκτηση ξένης περιουσίας χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Νοέμβριο έγινε γνωστό ότι επιτήδειοι επιχείρησαν να δηλώσουν στο Κτηματολόγιο 45 ακίνητα σε Αγκίστρι, Υδρα και Σπέτσες συνολικής έκτασης 550.000 τετραγωνικών μέτρων. Η υπόθεση, βέβαια, δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία στους «παροικούντες την Ιερουσαλήμ», μιας και αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου…

Σηκώθηκε το χαλί και φάνηκαν τα προβλήματα

Τώρα που το Κτηματολόγιο – τυπικά – οδεύει προς την ολοκλήρωσή του (τέλος του ’25 αρχές του ’26) σηκώθηκε το χαλί και φάνηκαν πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Ετσι, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα, εγκαταλελειμμένα ακίνητα, κυρίως ηλικιωμένων που πέθαναν ή κληρονόμων που ζουν μακριά, δηλώθηκαν στο Κτηματολόγιο από   γείτονες και συγγενείς με τη μέθοδο των δύο ένορκων μαρτυριών και την τροποποίηση του Ε9.

Επίσης, κατά τη Γραμματή Μπακλατσή «εντοπίστηκε» και ακόμα μία κατηγορία ιδιωτών, που έκαναν (και ενδεχομένως να κάνουν ακόμη) κάτι ποιο… «έξυπνο». Δημιούργησαν (και δημιουργούν) τίτλους ιδιοκτησίας. Ετσι, με την εκπόνηση τοπογραφικών με συντεταγμένες,  μεταβίβασαν (και μεταβιβάζουν) το ακίνητο, κυρίως με τη μέθοδο της γονικής παροχής, αποφεύγοντας τη μεταβίβαση  σε τρίτους ώστε να μην μπλέξουν σε αγωγές σε περίπτωση που εμφανιστεί στην πορεία ο πραγματικός ιδιοκτήτης. Με αυτόν τον τρόπο απέκτησαν τίτλους ιδιοκτησίας προχωρώντας σε δήλωση στο Κτηματολόγιο.

Σήμερα, που έκλεισε το Κτηματολόγιο στο μεγαλύτερο ποσοστό της χώρας, και λειτουργούν τα Κτηματολογικά Γραφεία, αρχίζουν και αποκαλύπτονται όλες αυτές οι μεθοδεύσεις που διαπράχθηκαν εις βάρος των νόμιμων ιδιοκτητών των «ορφανών ακινήτων». Κι αυτό διότι άρχισαν και εμφανίζονται οι πραγματικοί ιδιοκτήτες ή οι κληρονόμοι τους, που διαπιστώνουν ότι στις αρχικές εγγραφές εμφανίζεται κάποιος άλλος ως ιδιοκτήτης και πρέπει να ξεκινήσουν έναν διακαστικό αγώνα για να διεκδικήσουν την περιουσία τους.

Για τον λόγο αυτό, «ΤΑ ΝΕΑ» με τη βοήθεια της Γραμματής Μπακλατσή, παρουσιάζουν μέσα από 10 ερωτήσεις –  απαντήσεις όλες τις πληροφορίες προκειμένου οι ιδιοκτήτες να γνωρίζουν πώς κινούνται οι καταπατητές και να μη φθάσουν στο σημείο να «κλαίνε» την περιουσία τους.

Τι πρέπει να κάνει ένας ιδιοκτήτης όταν διαπιστώσει ότι στις αρχικές εγγραφές το ακίνητό του εμφανίζεται σε πρόσωπο που το δήλωσε με χρησικτησία;

Το κυριότερο όπλο στη φαρέτρα του αληθούς δικαιούχου, όταν έρχεται αντιμέτωπος με την ανακριβή πρώτη εγγραφή δικαιώματός του, είναι η αγωγή διόρθωσης (η οποία ρυθμίζεται στο άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 2664/1998). Η αγωγή αυτή αποβλέπει στην προστασία του δικαιούχου του εγγραπτέου δικαιώματος, όταν αυτό αμφισβητείται ολικά ή μερικά από την ανακριβή πρώτη εγγραφή. Επομένως, θα πρέπει άμεσα να προσφύγει μέσω του δικηγόρου του στο αρμόδιο δικαστήριο για τη διόρθωση της εγγραφής ως προς τον δικαιούχο του ακινήτου.

Ποιο είναι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η αγωγή για τη διόρθωση;

Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η διόρθωση των αρχικών εγγραφών είναι συγκεκριμένο. Ειδικότερα, οι διορθώσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται η οκταετία από την ημερομηνία απόφασης λειτουργίας του Κτηματολογίου. Η απόφαση λειτουργίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά συγκεκριμένη κτηματογραφημένη περιοχή.

Η χρησικτησία αφορά μόνο στα χωράφια;

Οχι. Η χρησικτησία μπορεί να αφορά σε κάθε είδους ακίνητο, όπως σπίτι, κατάστημα, διαμέρισμα, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, δουλεία ιδιωτικού δρόμου κ.ά.

Με ποιο τρόπο δηλώνεται η χρησικτησία στο Κτηματολόγιο;

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική δικαστική απόφαση, απαιτείται η υποβολή διαφόρων εγγράφων που αποδεικνύουν τη χρησικτησία:

  • Συμβολαιογραφικά έγγραφα και δικαστικές αποφάσεις υποθηκών και εν γένει βαρών στα ακίνητα για τα οποία δηλώνεται ως λόγος κτήσεως η χρησικτησία.
  • Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, στο οποίο βεβαιώνεται η παράδοση της νομής στον εκ του προσυμφώνου δικαιούχο (όχι εργολαβικό προσύμφωνο).
  • Συμβόλαια όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου.
  • Πράξη αναγνώρισης ορίων.
  • Μισθωτήρια που εμφανίζουν ως εκμισθωτή τον δηλούντα, εφόσον φέρουν βέβαιη χρονολογία.
  • Δηλώσεις ενώπιον Δημόσιων Αρχών, ιδίως φορολογικών, όπως λ.χ. δηλώσεις στο έντυπο Ε9 της φορολογικής δήλωσης.
  • Εγγραφα χορήγησης επιδότησης στον δηλούντα, από τα οποία προκύπτει ότι αυτός αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου στο οποίο αφορά η δήλωση π.χ. δήλωση ΟΣΔΕ.
  • Αποδείξεις καταβολής τελών πάσης φύσεως που βαρύνουν τον δικαιούχο του ακινήτου στο όνομα του δηλούντος.
  • Αποδείξεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κ.λπ. προς τον δηλούντα.
  • Αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή ενδεχομένως για άλλες εργασίες, εφόσον είναι διάτρητες ή πάντως δεν αμφισβητείται η χρονολογία τους.
  • Βεβαιώσεις δημάρχου για τα δικαιώματα επί του ακινήτου του δηλούντος ή και των προκατόχων του ή την άσκηση νομής επ’ αυτού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας εικοσαετίας.
  • Εγγραφο επιβολής στον δηλούντα προστίμου λόγω πολεοδομικών παραβάσεων.
  • Παλιό (π.χ. 20ετίας) ιδιωτικό συμφωνητικό (π.χ. πώλησης ή διανομής) που αναφέρει τον δηλούντα ως κύριο του ακινήτου.

Με τι άλλο μπορεί να δηλωθεί χρησικτησία;

Μπορεί να δηλωθεί:

(Ι) Με παλιές αγγελίες από τον δηλούντα στον Τύπο για πώληση του ακινήτου.

(ΙΙ) Με παλιά τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχτηκαν με εντολή του δηλούντος και τα οποία τον αναφέρουν ως δικαιούχο.

(ΙΙΙ) Με οικοδομική άδεια στο όνομα του δηλούντος.

(V) Με παλιές ένορκες βεβαιώσεις με το ως άνω περιεχόμενο.

Με τα έως τώρα στοιχεία πώς δηλώθηκαν τα περισσότερα ακίνητα με χρησικτησία;

Υπολογίζεται ότι σε πάνω από το 90% των ακινήτων που δηλώθηκαν με χρησικτησία, η σχετική δήλωση έγινε με την κατάθεση δύο ένορκων βεβαιώσεων μαρτύρων, το Ε9 για την τελευταία πενταετία και το τοπογραφικό εξαρτημένο σε ΕΓΣΑ 87.

Δηλαδή ο καθένας μπορεί να δηλώσει ό,τι θέλει στο Κτηματολόγιο και αυτό να γίνεται δεκτό;

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πως δεν φταίει το Κτηματολόγιο που κάποιος καταπατητής χρησιμοποίησε τη χρησικτησία ως τρόπο κτήσης κατά τη δήλωση του ακινήτου κι αυτό γιατί η χρησικτησία αποτελεί νόμιμο τρόπο κτήσης κυριότητας ακινήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Αφού δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα, τότε, σε τι αποσκοπεί ο θεσμός της χρησικτησίας;

Ο θεσμός της χρησικτησίας, που έλκει την καταγωγή του από το Ρωμαϊκό Δίκαιο, αποσκοπεί στην προστασία εκείνου που χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο ακίνητο, για μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή καρπώνεται τα οφέλη από το εν λόγω ακίνητο και προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες για τη συντήρησή του, πιστεύοντας, δικαιολογημένα, ότι το ακίνητο αυτό του ανήκει, παρά το γεγονός ότι, στην πραγματικότητα, δεν έχουν συντρέξει όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για να το αποκτήσει. Με άλλα λόγια, προστατεύεται εκείνος που, βάσιμα και καλόπιστα, πιστεύει και μεταχειρίζεται ορισμένο ακίνητο σαν να είναι δικό του, για αρκετό χρονικό διάστημα, χωρίς όμως να το έχει πράγματι αποκτήσει.

Δηλαδή για τα «παρατράγουδα» της χρησικτησίας ευθύνεται ή όχι το Κτηματολόγιο;

Το Κτηματολόγιο ορθώς εφαρμόζει τη νομοθετική ρύθμιση (του άρθρου 1045 ΑΚ), περί έκτακτης χρησικτησίας, όταν τα έγγραφα που υποβάλλει ο δηλών πράγματι αποδεικνύουν πως ο ίδιος χρησιμοποιεί (νέμεται) το δηλούμενο ακίνητο για 20 τουλάχιστον έτη.

Μπορεί να βρει το Κτηματολόγιο πόσα ακίνητα δηλώθηκαν με χρησικτησία;

Ναι. Διότι με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί σήμερα το Κτηματολόγιο να εντοπίσει όλα τα ακίνητα που δηλώθηκαν με χρησικτησία, σε πόσα από αυτά έγινε πρόσφατη τροποποίηση στο Ε9, με ποια έγγραφα δηλώθηκε, καθώς και ποιοι ήταν οι μηχανικοί, συμβολαιογράφοι κ.λπ. που εμπλέκονται σε τέτοια «κυκλώματα».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογουμένους
Οικονομία 11.09.25

Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογουμένους

Με τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής θα μειωθεί ο αριθμός των φορολογουμένων που πιάνονται στην απόχη της Εφορίας

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια: Όφελος για (λίγους) ιδιοκτήτες, μηδέν εις το πηλίκο για τους ενοικιαστές
Στεγαστική κρίση 11.09.25

Φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια: Όφελος για (λίγους) ιδιοκτήτες, μηδέν εις το πηλίκο για τους ενοικιαστές

Θετικές είναι οι αντιδράσεις των ιδιοκτητών ακινήτων στις φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Με άδεια χέρια οι ενοικιαστές. Τι δηλώνουν στο in εκπρόσωποι των δύο πλευρών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Όταν η Ελλάδα δεν μπορεί να θρέψει τους Έλληνες – Τριπλασιάστηκε το εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα από το 2020
Εκτίναξη εισαγωγών 10.09.25

Όταν η Ελλάδα δεν μπορεί να θρέψει τους Έλληνες – Τριπλασιάστηκε το εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα από το 2020

Ενώ η χώρα συγκλονίζεται απο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυξανεται η εξάρτησή μας απο τις εισαγωγές σε τρόφιμα και νωπά αγαθά. Έλλειμα μισό δισ. ευρώ στο εμπορικό ισοζύγιο τροφίμων το επτάμηνο του 2025.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει
Μπούμερανγκ; 10.09.25

Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει

Δυτικά ΜΜΕ κάνουν μια αποτίμηση για την αποτελεσματικότητα των δυτικών εμπορικών πολιτικών έναντι Ρωσίας και Κίνας που θα απογοητεύσει πολλούς στη Δύση, καθώς οι οικονομίες-στόχος ... αποδίδουν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 10.09.25

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ

Ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσιγκτον αποφάνθηκε στα τέλη του Αυγούστου οι «ανταποδοτικοί» τελωνειακοί δασμοί που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην πλειονότητά τους επιβλήθηκαν παράνομα

Σύνταξη
Σύνταξη ακόμα και στα 59
Οικονομία 10.09.25

Σύνταξη ακόμα και στα 59

Αναλυτικός οδηγός συνταξιοδότησης για το 2025 σε όλα τα ταμεία - Οι περιπτώσεις για πλήρεις και μειωμένες

Ηλίας Γεωργάκης
Είδος πολυτελείας το μοσχαρίσιο κρέας – Θα «πετάξει» στα 20 ευρώ;
Οικονομικές Ειδήσεις 10.09.25

Είδος πολυτελείας το μοσχαρίσιο κρέας – Θα «πετάξει» στα 20 ευρώ;

Κακά νέα για τους κρεατοφάγους φέρνει νέο ρεπορτάζ του Μega, με συνεντεύξεις από παραγωγους και κρεοπώλες. Ως 20 ευρώ το κιλό θα φτάσει να πωλείται το μοσχαρίσιο κρέας, προβλέπουν στελέχη της αγοράς.

Σύνταξη
ΗΠΑ – Κολοράντο: Μαθητής άνοιξε πυρ κατά συμμαθητών του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε
Στο Κολοράντο 11.09.25

Νέο αιματοκύλισμα σε σχολείο στις ΗΠΑ - Μαθητής άνοιξε πυρ κατά συμμαθητών του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Ακόμη ένα περιστατικό ένοπλης επίθεσης σε σχολείο των ΗΠΑ, έλαβε χώρα στο Κολοράντο - Μαθητής πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο συμμαθητές του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Σύνταξη
Το διπλωματικό στοίχημα της Λιβύης – Πώς οι κινήσεις της Chevron μπορεί να οδηγήσουν σε ντε φάκτο οριοθέτηση
Διπλωματία 11.09.25

Το διπλωματικό στοίχημα της Λιβύης – Πώς οι κινήσεις της Chevron μπορεί να οδηγήσουν σε ντε φάκτο οριοθέτηση

Εάν η Chevron δραστηριοποιηθεί και στα οικόπεδα της Λιβύης, τα οποία έχουν προκηρυχθεί νότια από την ελληνική μέση γραμμή θα προκύψει μία ντε φάκτο οριοθέτηση στο πεδίο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα έξοδα αυξάνονται, οι δημόσιες δαπάνες καταρρέουν: Ποιο είναι το βάρος της παιδείας στην ΕΕ;
Επιστροφή στα θρανία 11.09.25

Τα έξοδα αυξάνονται, οι δημόσιες δαπάνες καταρρέουν: Ποιο είναι το βάρος της παιδείας στα νοικοκυριά της Ευρώπης;

Οι οικογένειες αντιμετωπίζουν αυξανόμενα έξοδα εκπαίδευσης, ενώ οι δημόσιες δαπάνες σε ολόκληρη την ΕΕ μειώνονται

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο Τραμπ σπεύδει να στοχοποιήσει τη «ριζοσπαστική αριστερά» – Φόβοι για εκτεταμένες αναταραχές
Επικίνδυνη ρητορική 11.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο Τραμπ σπεύδει να στοχοποιήσει τη «ριζοσπαστική αριστερά» – Φόβοι για εκτεταμένες αναταραχές

Ο Τραμπ κατηγόρησε τη «ριζοσπαστική αριστερά» για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - Το ίδιο έκαναν και μεγάλα ονόματα του MAGA

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μάθε παιδί μου γράμματα
Opinion 11.09.25

Μάθε παιδί μου γράμματα

Tι μήνυμα στέλνει στα παιδιά όμως το δημόσιο σχολείο όπως είναι σήμερα; Τι πρότυπα δημιουργεί και τι παραδείγματα;

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Έχουν τα κινητά θέση στο σχολείο;
Ελλάδα 11.09.25

Έχουν τα κινητά θέση στο σχολείο;

Η παιδοψυχολόγος Ευαγγελίνα Τζήμα και ο εκπαιδευτικός Νικηφόρος Κωνσταντίνου μιλούν για το κρίσιμο ζήτημα εν όψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, με δεδομένο μάλιστα ότι πέρυσι καταγράφηκαν 14.806 αποβολές από τα σχολεία

Όλγα Αντωνίου
Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογουμένους
Οικονομία 11.09.25

Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογουμένους

Με τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής θα μειωθεί ο αριθμός των φορολογουμένων που πιάνονται στην απόχη της Εφορίας

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κίνα: Πως τα κρίσιμα ορυκτά της δίνουν στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι των ΗΠΑ – Το γάλλιο
Το γάλλιο 11.09.25

Πως τα κρίσιμα ορυκτά δίνουν στρατιωτικό πλεονέκτημα στην Κίνα έναντι των ΗΠΑ

Η Κίνα ασκεί πίεση και υπονομεύει το πλεονέκτημα του αμερικανικού στρατού στις σπάνιες γαίες και τα κρίσιμα ορυκτά όπως το γάλλιο, σύντομα θα έχει το πάνω χέρι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Από τους «Μπλοκάρουμε τα πάντα», έως τον «Νικολά που πληρώνει» – Η Γαλλία σε κρίση, η κοινωνία σε αναβρασμό
Κρίσιμο σταυροδρόμι 11.09.25

Από τους «Μπλοκάρουμε τα πάντα», έως τον «Νικολά που πληρώνει» – Η Γαλλία σε κρίση, η κοινωνία σε αναβρασμό

Εν μέσω πολιτικού αδιεξόδου, δημοσιονομικής κρίσης και αυξανόμενης λαϊκής δυσαρέσκειας στη Γαλλία, η μάχη για το μέλλον της μεταφέρεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους δρόμους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια: Όφελος για (λίγους) ιδιοκτήτες, μηδέν εις το πηλίκο για τους ενοικιαστές
Στεγαστική κρίση 11.09.25

Φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια: Όφελος για (λίγους) ιδιοκτήτες, μηδέν εις το πηλίκο για τους ενοικιαστές

Θετικές είναι οι αντιδράσεις των ιδιοκτητών ακινήτων στις φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Με άδεια χέρια οι ενοικιαστές. Τι δηλώνουν στο in εκπρόσωποι των δύο πλευρών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Επιτέθηκε η Ρωσία με drones στην Πολωνία;
Κόσμος 11.09.25

Επιτέθηκε η Ρωσία με drones στην Πολωνία;

Η Πολωνία κατηγόρησε τη Ρωσία για επίθεση με drones στην επικράτειά της και ανακοίνωσε ότι ζήτησε διαβούλευση με τα υπόλοιπα μέλη του ΝΑΤΟ, επικαλούμενη το Αρθρο 4 του Καταστατικού Χάρτη του.

Σύνταξη
