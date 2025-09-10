Ελλάδα – Τουρκία: Κυρίαρχος κόντρα στον Σενγκούν ο Γιάννης (vids)

Η Εθνική μας ομάδα έχει ραντεβού με την ιστορία την Παρασκευή (12/9), καθώς θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Τουρκία στον ημιτελικό του Eurobasket 2025. Όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στους αστέρες της ομάδας, καθώς Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αλπερέν Σενγκούν αναμένεται για άλλη μία φορά να καταθέσουν τις ψυχές τους στο παρκέ για να προκριθούν στον τελικό.

Ο «Greek Freak» και ο «Baby Jokic» διανύουν ένα εξαιρετικό τουρνουά και ηγούνται των χωρών τους με τις επιδόσεις τους, κάτι που θέλουν να συνεχίσουν, με στόχο το πολυπόθητο μετάλλιο.

Γιάννης vs Σενγκούν – Τα νούμερα που… ζαλίζουν στο Eurobasket 2025

Οι αστέρες των Μπακς και Ρόκετς έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο φετινό Eurobasket και τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Ο Γιάννης έχει… ισοπεδώσει τους αντιπάλους του μέχρι στιγμής στη διοργάνωση, καθώς έχει σημειώσει 29.8 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3.6 ασίστ και 32 βαθμούς αξιολόγησης σε 29.5 λεπτά κατά μέσο όρο.

Εντυπωσιακά ωστόσο είναι και τα στατιστικά του Σενγκούν, καθώς μετράει double-double κατά μέσο όρο, έχοντας 21.6 πόντους, 10.9 ριμπάουντ, 7.1 ασίστ και ίδια αξιολόγηση με τον Αντετοκούνμπο (32) σε 30.2 λεπτά. Μάλιστα, στον προημιτελικό απέναντι στην Πολωνία, έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του Eurobasket που σημειώνει triple-double.

Οι μάχες που έχουν δώσει Γιάννης και Σενγκούν μέχρι στιγμής στο NBA

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι δύο παίκτες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι σε συνολικά 7 αναμετρήσεις, με τους Μπακς του «Greek Freak» να έχουν το προβάδισμα, έχοντας 4 νίκες απέναντι στους Ρόκετς.

Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι ισορροπημένα, ωστόσο οι επιδόσεις των παικτών στα παιχνίδια είναι… μονόπλευρες, καθώς ο Γιάννης κυριαρχεί απέναντι στον Τούρκο σέντερ.

Συγκεκριμένα, στις 7 αναμετρήσεις μεταξύ τους, ο ηγέτης των Μπακς έχει σημειώσει 31.7 πόντους 14.9 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ, ενώ σε 3 εκ των 7 παιχνιδιών, έχει βάλει περισσότερους από 40 πόντους. Από την άλλη, ο Σενγκούν μετράει κατά μέσο όρο 16.3 πόντους, 8.4 ριμπάουν και 3.1 ασίστ απέναντι στα «ελάφια».

Στην κορυφαία εμφάνισή του απέναντι στους Ρόκετς, ο Γιάννης ήταν ασταμάτητος, έχοντας σημειώσει 48 (!) πόντους και 17 ριμπάουντ, τον Ιανουάριο του 2024, ωστόσο έφυγε… πικραμένος από το Χιούστον, καθώς οι Ρόκετς επικράτησαν με 112-108.

Στην περίπτωση του Σενγκούν, η καλύτερη επίδοσή του απέναντι στους Μπακς ήταν στην τελευταία αναμέτρησή τους, καθώς οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 100-97, σημειώνοντας 23 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Ο χρόνος συμμετοχής κατά μέσο όρο στα μεταξύ τους παιχνίδια, ήταν 35.2 λεπτά κατά μέσο όρο για τον Αντετοκούνμπο και 28.8 για τον Σενγκούν αντίστοιχα.