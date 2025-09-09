Final Four 2026: Πότε θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη ψηφοφορία για το πού θα διεξαχθεί η διοργάνωση
Αυτή είναι η μέρα και η ώρα που θα διεξαχθεί ψηφοφορία για το που θα πραγματοποιηθεί το Final Four 2026 - Αθήνα και Βελιγράδι οι δύο υποψήφιες πόλεις.
Η στιγμή της κρίσιμης απόφασης για την διεξαγωγή του Final Four 2026 έφτασε. Η συνεδρίαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10/9 και ώρα 11 το πρωί.
Οι μέτοχοι της Euroleague θα κληθούν μέσω ψηφοφορίας να καταλήξουν σε μία σημαντική απόφαση που θα κρίνει το αν εν τέλει το Βελιγράδι ή η Αθήνα θα φιλοξενήσει την τελική φάση της μεγάλης διοργάνωσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στα χρονικά η σχετική διαδικασία θα διεξαχθεί με μυστική ψηφοφορία με απώτερο στόχο να διασφαλιστεί η ενότητα της Euroleague.
Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει καταθέσει πρόταση της τάξεως των 8.45 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι Σέρβοι με την πρότασή τους ξεπέρασαν τα 9 εκατομμύρια ευρώ.
