Final Four 2026: Πότε θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη ψηφοφορία για το πού θα διεξαχθεί η διοργάνωση

Η στιγμή της κρίσιμης απόφασης για την διεξαγωγή του Final Four 2026 έφτασε. Η συνεδρίαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10/9 και ώρα 11 το πρωί.

Οι μέτοχοι της Euroleague θα κληθούν μέσω ψηφοφορίας να καταλήξουν σε μία σημαντική απόφαση που θα κρίνει το αν εν τέλει το Βελιγράδι ή η Αθήνα θα φιλοξενήσει την τελική φάση της μεγάλης διοργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στα χρονικά η σχετική διαδικασία θα διεξαχθεί με μυστική ψηφοφορία με απώτερο στόχο να διασφαλιστεί η ενότητα της Euroleague.

Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει καταθέσει πρόταση της τάξεως των 8.45 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι Σέρβοι με την πρότασή τους ξεπέρασαν τα 9 εκατομμύρια ευρώ.