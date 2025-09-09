Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Χρήστος Μπαλάσκας (Ελληνικός Χρυσός): Σε τελική ευθεία το έργο στις Σκουριές, μέσα του 2026 αρχίζει η παραγωγή
Τα Νέα της Αγοράς 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:00

Χρήστος Μπαλάσκας (Ελληνικός Χρυσός): Σε τελική ευθεία το έργο στις Σκουριές, μέσα του 2026 αρχίζει η παραγωγή

Για την υπεύθυνη εξόρυξη και τη σημασία των κρίσιμων ορυκτών, μίλησε στο OT FORUM ο πρόεδρος της Ελληνικός Χρυσός, Χρήστος Μπαλάσκας.

Στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ και του ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται και φέτος, ο Χρήστος Μπαλάσκας, πρόεδρος της Ελληνικός Χρυσός, συζήτησε με τους δημοσιογράφους του ΟΤ, Χρήστο Κολώνα και Αθανασία Ακρίβου, για τα σχέδια της εταιρείας και το σημαντικό αποτύπωμα των μεταλλείων Σκουριών στην ελληνική οικονομία.

Ο κ. Μπαλάσκας υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των κρίσιμων ορυκτών που βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος, επισημαίνοντας ότι «αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα», ενώ τόνισε τη σημασία της υπεύθυνης εξόρυξης, της καινοτομίας και της προστασίας του περιβάλλοντος ως βασικών πυλώνων ενός πολυσήμαντου έργου.

Οι Σκουριές και το αποτύπωμα

Επενδύοντας στη Βόρεια Ελλάδα σε μια περιοχή της χώρας που βρίσκεται χαμηλά στους δείκτες απόδοσης, η πρόοδος κατασκευής στις Σκουριές καθιστά το έργο εμβληματικό. «Πρόκειται για ένα μεταλλείο παραγωγής χαλκού και χρυσού που τρέχει από μια ελληνική εταιρεία με καναδικά κεφάλαια. Τα κρίσιμα ορυκτά είναι το μεγάλο ζήτημα στην ΕΕ και η επένδυση ύψους 1,5 δισ. δολαρίων μόσο στα μεταλλεία των Σκουριών – Κασσάνδρας, την καθιστά εμβληματική», σημείωσε ο κ. Μπαλάσκας.

«Αυτή την στιγμή εργάζονται 3.000 άτομα. Το έργο βρίσκεται στην τελική ευθεία και με βάση τον προγραμματισμό, στα μέσα του 2026 θα ξεκινήσει η εμπορική παραγωγή. Θυμίζω ότι ήδη υπάρχει η Ολυμπιάδα που είναι σε παραγωγή εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ η Κασσάνδρα είναι μια εμβληματική επένδυση, καθώς οι σημερινές 3.000 θέσεις εργασίας δημιουργούν άμεσα και έμμεσα 5.000 νέες», εξήγησε ο κ. Μπαλάσκας, επικαλούμενος τη μελέτη του ΙΟΒΕ, σύμφωνα με την οποία τα μεταλλεία Κασσάνδρας θα έχουν συνεισφορά στο ΑΕΠ 550 ερκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 480 είναι εξαγωγές.

«Επειδή ακριβώς υπάρχει η εξωστρέφεια αυτή, βοηθάμε το ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών κάτι που το χρειαζόμαστε πάρα πολύ ως χώρα, σε έναν τομέα πολύ κρίσιμο που προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».

Η Ολυμπιάδα

Ο κ. Μπαλάσκας εστίασε στη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού που όπως δήλωσε «για τη δική μας περίπτωση είναι ένα κομμάτι της δουλειάς, αλλά και είναι απαραίτητο να δημιουργούμε τρισδιάστατα μοντέλα για να βλέπουμε πού είναι τα κοιτάσματα, να τροφοδοτούμε τα υπόγεια με αέρα, αλλά και να παρακολουθούμε και τους εργαζόμενους για την ασφάλειά τους όπως και να μπορούμε να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά την ενέργεια ή να υλοποιούμε και απομακρυσμένες εκρήξεις πάντα με προδιαγραφές ασφαλείας».

«Έχουμε και εκπαιδευτικό κέντρο όπου χρησιμοποιούμε augmented reality, 3D και virtual reality, ώστε να εκπαιδεύονται οι  εργαζόμενοί μας πριν περάσουν στο πεδίο», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικός Χρυσός.

Οι επενδύσεις και η αυτάρκεια

Για το όριο 10% που έχει θέσει η Ευρώπη σχετικά με τις κρίσιμες πρώτες ύλες επί ευρωπαϊκού εδάφους μέχρι το 2030, μίλησε ο κ. Μπαλάσκας, χαρακτηρίζοντας ως«ανεδαφικό σε γενικές γραμμές. Ωστόσο θα γίνεται παραγωγή 30 χιλιάδων τόνων στις Σκουριές, ενώ εν γένει στη Θράκη υπάρχουν επίσης πολύ μεγάλα κοιτάσματα χαλκού και ελπίζοντας στην περιβαλλοντική αδειοδότηση στο Πανόραμα Έβρου, στοχεύουμε να τα αξιοποιήσουμε ώστε να προχωρήσουμε στην απεξάρτηση από τρίτες χώρες. Δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε το 10%, αλλά αξίζει τον κόπο να κάνεις υπεύθυνη εξόρυξη με περιβαλλοντική συνείδηση», κατέληξε ο κ. Μπαλάσκας.

Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: Ο πρωθυπουργός αδυνατεί να καταλάβει την πραγματικότητα
Σφοδρά πυρά 09.09.25

Νέα Αριστερά για συνάντηση Μητσοτάκη – Τασούλα: Ο πρωθυπουργός αδυνατεί να καταλάβει την πραγματικότητα

«Η “ευχάριστη θέση” του κ. Μητσοτάκη αφορά μόνο τους λίγους και ισχυρούς», υπογράμμισε η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Σύνταξη
Το… ελληνικό σχόλιο Λιθουανού δημοσιογράφου για το ματς με την Εθνική και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (vid)
Μπάσκετ 09.09.25

Το… ελληνικό σχόλιο Λιθουανού δημοσιογράφου για το ματς με την Εθνική και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (vid)

Με ένα ιδιαίτερο... ελληνικό σχόλιο έκανε γνωστός μπασκετικός Λιθουανός δημοσιογράφος, την πρόβλεψή του για τον προημιτελικό της Εθνικής της πατρίδας του κόντρα στην Εθνική μας και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Παράνομες επενδύσεις Ισραηλινών συμφερόντων καταστρέφουν το Πλωμάρι»
Ερώτηση στη Βουλή 09.09.25

«Παράνομες επενδύσεις Ισραηλινών συμφερόντων καταστρέφουν το Πλωμάρι» καταγγέλλει η Νέα Αριστερά

Επτά βουλευτές της Νέας Αριστεράς κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή στους υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη για τις συγκεκριμένες επενδύσεις

Σύνταξη
Έχεις FOMO; Έχω ROMO – O Κίλιαν Μέρφι λέει «πάλι καλά» που δεν συμμετέχει στην Οδύσσεια του Νόλαν
Βίντεο 09.09.25

Έχεις FOMO; Έχω ROMO – O Κίλιαν Μέρφι λέει «πάλι καλά» που δεν συμμετέχει στην Οδύσσεια του Νόλαν

«Ανυπομονώ να το δω. Αν υπάρχει κάποιος σκηνοθέτης στον κόσμο που μπορεί να αναλάβει την ‘Οδύσσεια’, αυτός είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν», είπε μεταξύ άλλων ο Κίλιαν Μέρφι για την επερχόμενη ταινία

Σύνταξη
Γιάννης Κότσιρας: Μία μοναδική συναυλία στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη
Music 09.09.25

Γιάννης Κότσιρας: Μία μοναδική συναυλία στην Πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη στις 21:00, ο αγαπημένος καλλιτέχνης Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει με ένα ανανεωμένο πρόγραμμα, για μια συναυλία που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Μια μοναδική βραδιά - γιορτή, με ελεύθερη είσοδο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Να σταματήσει το παζάρι παροχολογίας της ΔΕΘ – Το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο
Συνάντηση με φορείς 09.09.25

Ανδρουλάκης: Να σταματήσει το παζάρι παροχολογίας της ΔΕΘ – Το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε ότι «το Σάββατο το βράδυ, το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα δίνει προοπτική σε όλους τους Έλληνες»

Σύνταξη
Εγκαίνια για το «25» του Άλεκ Πίτερς (pics)
Μπάσκετ 09.09.25

Εγκαίνια για το «25» του Άλεκ Πίτερς (pics)

Σε «ερυθρόλευκο» χρώμα, όπως ήταν λογικό, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου εστιατορίου του Άλεκ Πίτερς στον Πειραιά, με την επωνυμία «25», όπως δηλαδή το νούμερο της φανέλας του.

Σύνταξη
Το νέο έργο του Banksy μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά του; – Τι ερευνούν οι Αρχές
Ουπς 09.09.25

Το νέο έργο του Banksy μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητά του; – Τι ερευνούν οι Αρχές

Το γκράφιτι του γνωστού street artist Banksy στους τοίχους των Βασιλικών Δικαστηρίων του Λονδίνου, ίσως να είναι αυτό που να οδηγήσει στην αποκάλυψη της ταυτότητάς του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τα πορτρέτα μιας insider στην κουλτούρα των στριπτιζάδικων
Μια άλλη αφήγηση 09.09.25

Τα πορτρέτα μιας insider στην κουλτούρα των στριπτιζάδικων

Τι χρειάζεται για να ζήσεις μια ζωή στην υπηρεσία των ονείρων και των φαντασιώσεων; Το τελευταίο έργο της Alexis Kleshik ανατρέπει τα επίμονα στερεότυπα και το στίγμα της σεξουαλικής εργασίας και παρουσιάζει μια εικόνα δύναμης, αυτοκυριαρχίας και δημιουργικότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σοκ στο ΠΑΓΝΗ: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε κλινική – «Ασθενής τραυματίστηκε στο κεφάλι»
Αποκαλυπτική φωτογραφία 09.09.25

Σοκ στο ΠΑΓΝΗ: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε κλινική – «Ασθενής τραυματίστηκε στο κεφάλι»

Το συμβάν σημειώθηκε σε δωμάτιο της Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλεύονται αρκετοί άνθρωποι - «Είναι καρπός της υποστελέχωσης της τεχνικής υπηρεσίας και της διαχρονικής υποχρηματοδότησης».

Σύνταξη
Στη Βουλή συμπληρωματική δικογραφία για τα Τέμπη – Στα σκαριά ο «κόφτης» στην Ολομέλεια
Πολιτική Γραμματεία 09.09.25

Στη Βουλή συμπληρωματική δικογραφία για τα Τέμπη – Στα σκαριά ο «κόφτης» στην Ολομέλεια

Η δικογραφία ήρθε μετά από πρωτοβουλία των βουλευτών, Βασίλη Κόκκαλη και Αλέξανδρου Αυλωνίτη οι οποίοι κατέθεσαν αίτημα στη Δικαιοσύνη να διερευνηθεί η πληρωμή του μπαζώματος του τόπου του δυστυχήματος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Απάντηση Γεραπετρίτη σε κυπριακά ΜΜΕ: Προφανής ο συκοφαντικός σκοπός του δημοσιεύματος για το καλώδιο
Ηλεκτρική διασύνδεση 09.09.25

Απάντηση Γεραπετρίτη σε κυπριακά ΜΜΕ: Προφανής ο συκοφαντικός σκοπός του δημοσιεύματος για το καλώδιο

Ο Γεραπετρίτης σημειώνει ότι «το συγκεκριμένο δημοσίευμα συνδέεται με όσους απεργάζονται σενάρια για τη μη εκτέλεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης για ίδια συμφέροντα»

Σύνταξη
«Ο Μουρίνιο του μπάσκετ»: Πρώτος στην προτίμηση των φιλάθλων ο Αταμάν
Μπάσκετ 09.09.25

«Ο Μουρίνιο του μπάσκετ»: Πρώτος στην προτίμηση των φιλάθλων ο Αταμάν

Σε αφιέρωμά της, η ισπανική εφημερίδα AS χαρακτηρίζει τον Εργκίν Αταμάν ως «Μουρίνιο του μπάσκετ», την ώρα που ο Τούρκος είναι πρώτος και στις προτιμήσεις του κοινού ανάμεσα στους προπονητές του Eurobasket.

Σύνταξη
