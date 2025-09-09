Τα στοιχήματα της οικονομίας – Στο Live του ΟΤ
- Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο αναπτύσσει 25.000 στρατιώτες στα σύνορα με φόντο την ένταση με τις ΗΠΑ
- Νέα εντολή εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό - «Αδειάστε αμέσως την περιοχή»
- Μονή Σινά: Οι «αντάρτες» πιέζουν για άμεση εκλογή νέου ηγουμένου
- Συνάντηση Αμπάς με Στάρμερ στο Λονδίνο λίγο πριν την έναρξη της ΓΣ του ΟΗΕ
Τα φλέγοντα ζητήματα της οικονομίας και η αποτύπωση των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ θα βρεθούν για 5η διαδοχική ημέρα στο μεγεθυντικό φακό του ΟΤ FORUM που διεξάγεται στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, η οποία φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια πορείας.
Στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο στούντιο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, κορυφαίοι εκπρόσωποι του πολιτικού και οικονομικού γίγνεσθαι καθώς και φορείς της αγοράς θα σχολιάσουν και θα αναλύσουν διεξοδικά το πακέτο μέτρων για την στήριξη του εισοδήματος των πολιτών. Παράλληλα, θα αναδείξουν με εμπεριστατωμένο τρόπο τα προβλήματα που εξακολουθούν να ταλανίζουν την αγορά.
Ανάμεσα στους προσκεκλημένους της 5ης ημέρας είναι ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης, αναπληρωτής CEO Υπερταμείου, ο Κυριάκος Ποζρικίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ, ο Θανάσης Κουτσουράς, γραμματέας του Συνδικάτου Οικοδόμων και μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ο Μιχάλης Γεράνης, Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και o Μίλτος Ασλάνογλου, Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ).
