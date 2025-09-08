Ποιοι είναι οι τέσσερις πιθανοί αντικαταστάτες του Σκαριόλιο στον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας

Μετά το… πατατράκ του πρόωρου αποκλεισμού από το Eurobasket 2025, η Εθνική Ισπανίας βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή καθώς ο Σέρτζιο Σκαριόλο ήταν γνωστό οτι θα αποχωρούσε.

Ο Ιταλός τεχνικός έχοντας οδηγήσει τους «φούριας ρόχας» σε τέσσερις κατακτήσεις Eurobasket και ένα ακόμη χάλκινο, σε ένα χρυσό Παγκοσμίου πρωταθλήματος κι ακόμη έασημένιο και χάλκινο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. αφήνει «βαριά» παρακαταθήκη και μόνο εύκολο δεν θα είναι να επιλεγεί ο άξιος «εκλεκτός».

Η μεγάλη ισπανική εφημερία Marca σε ρεπορτάζ της παρουσιάζει τέσσερις πιθανούς αντικαταστάτες του Σκαριόλο όλοι τους Ισπανοί.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους Τσους Ματέο προπονητής της Ρεάλ το 2023 και πλέον μέλος του τιμ των Μαϊάμι Χιτ, ο Πάμπλό Λάσο (θρύλος της Ρεάλ με πρωταθλήματα Ισπανίας κι Ευρωλίγκες), ο Τσάβι Πασκουάλ (με επιτυχημένη θητεία στην Μπαρτσελόνα, γνωστός στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό), ενώ 4ος αναφέρεται ο Χάουμε Πονσαρνάου, με θητείες – μεταξύ άλλων- σε Μανρέσα, Βαλένθια (κατάκτηση Eurocup 2018-19), Σαραγόσα, Μπιλμπάο (κατάκτηση FIBA Europe Cup πέρσι κόντρα στον ΠΑΟΚ), ενώ υπήρξε και βοηθός του Σκαριόλο στην Ισπανία το 2016

Απόφαση δεν έχει παρθεί ακόμα, αλλά στην Ισπανία θέλουν να επιστρέψουν δυνατά στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις μετά το στραπάτσο στο φετινό Eurobasket.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο «φαβορί» για τον ισπανικό πάγκο, ωστόσο το βέβαιο είναι πως οι «φούριας ρόχας» θα θέλουν να επιστρέψουν… δριμύτεροι στις μεγάλες διοργανώσεις. Κι όσο κι αν δεν διαθέτουν πλέον παίκτες όπως ο Γκασόλ, ο Ναβάρο, ο Καλντερόν, ο Ρούντι κι ο Γιουλ, δεν παύει να έχουν αρκετά καλό υλικό όπως φάνηκε και από το παιχνίδι με την Εθνική μας στο οποίο λύγισαν δύσκολα…