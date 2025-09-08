Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Δευτέρα στην Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από την Eurokinissi).

Νταλίκα προσέκρουσε με σφοδρότητα στο διαχωριστικό διάζωμα και τυλίχτηκε στις φλόγες

Νταλίκα που μετέφερε καυσόξυλα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο διαχωριστικό διάζωμα και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Δύναμη της Πυροσβεστικής έσπευσε άμεσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ωστόσο δεν κατάφερε να αποτρέψει την ολική καταστροφή του οχήματος.

Εκτροπή της κυκλοφορίας

Στο σημείο μετέβησαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ έγινε εκτροπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας.