Οι ομάδες χειρισμού επικίνδυνων υλικών (hazmat) και πυροσβεστικής του Έβανσβιλ, βρίσκονται στο Νιούμπουργκ της Ιντιάνα στα σύνορα της πολιτείας με το Κεντάκι, στον σημείο που ξέσπασε χημική πυρκαγιά. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Κομητείας Γουόρικ που χειρίζεται το συμβάν, οι ομάδες κλήθηκαν στην οδό Βαν Ρόουντ στις 2:42 μ.μ. το Σάββατο.

Οι αξιωματούχοι στον τόπο του συμβάντος αναφέρουν ότι χημικά έχουν πάρει φωτιά έξω από ένα κτίριο. Αναφορές από το γραφείο του Σερίφη αναφέρουν πως η ομάδα επικίνδυνων υλικών του Έβανσβιλ (Evansville Hazmat) προσπαθεί να προσδιορίσει ποια χημικά έχουν πάρει φωτιά.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών ζητά από τους πολίτες να αποφύγουν μια πολύ ευρεία περιοχή, ενώ έχουν δώσει εντολή να μην πετούν drones πάνω από την περιοχή καθώς μπορεί να βάλουν σε κίνδυνο ζωές στο έδαφος και απαιτούν προσωπικό που μπορεί να κληθεί για την εκδίωξή τους.

Η πυροσβεστική της Ιντιάνα ζητά από τους πολίτες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ohio Township, έχει εκδοθεί εντολή για καταφύγιο σε χώρο για όλους τους κατοίκους που ζουν νότια της Βαν Ρόουντ. Αυτή η εντολή έχει πλέον επεκταθεί, από τις 4:30 μ.μ., σε κατοίκους πολλών οικιστικών τετραγώνων.

Οι αρχές ζητούν επίσης από όσους βρίσκονται στη γύρω περιοχή να παραμείνουν στα σπίτια τους, να κρατήσουν τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστά και να αποφύγουν την περιοχή.

Οι αρχές αναφέρουν ότι θα ανακοινώσουν την επίσημη τοποθεσία μόλις λάβουν περισσότερες πληροφορίες. Δεκάδες δρόμοι έχουν κλείσει και οι αρχές ανησυχούν ιδιαίτερα, καθώς δεν έχουν ακόμα σαφή γνώση των υλικών που καίγονται και τον αντίκτυπό τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον.