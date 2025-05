Ιράν: Φωτιά σε εργοστάσιο χαρτονιών προκαλεί μπλακ άουτ στην πόλη Καράτζ [βίντεο]

Το αντιπολιτευόμενο πρακτορείο «Iran International», το οποίο δραστηριοποιείται εκτός Ιράν, ανέφερε ότι έλαβε πολλές μαρτυρίες από κατοίκους της επαρχίας Αλμπόρζ, δυτικά της Τεχεράνης, οι οποίοι δήλωσαν ότι άκουσαν μια έκρηξη γύρω στις 9 μ.μ.





Σύμφωνα με τους μάρτυρες αυτούς, σχεδόν την ίδια στιγμή σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος, οι οποίες επηρέασαν μεγάλα τμήματα της περιοχής. Μετά από φημολογία πως η πυρκαγιά είχε σημειωθεί στο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας του Καράτζ, το κρατικά ελεγχόμενο πρακτορείο YJC έδωσε πλάνα από το εργοστάσιο, όπου δεν φαίνεται κάποια φωτιά.

Following reports of a fire at the Montazer Ghaem power plant in Karaj, west of Tehran, the state-run YJC news agency released a video Saturday night that purportedly shows no fire at the facility. pic.twitter.com/U5tcLtFLBK — Iran International English (@IranIntl_En) May 3, 2025

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτονιών στη Ναζαραμπάντ, δυτικά της επαρχίας της Τεχεράνης, το βράδυ της Παρασκευής. Βίντεο που έλαβε η «Iran International» δείχνουν μεγάλες φλόγες και πυκνά σύννεφα καπνού να υψώνονται από το σημείο. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί θύματα και η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη.

Ιρανικές πηγές φέρονται επίσης να επιβεβαιώνουν πως η φωτιά αφορά εργοστάσιο χαρτονιών

Iranian Radio and Television reported that a fire broke out at a cartoon printing unit in Nazarabad, #Karaj, and spread to neighboring units due to strong winds. Fortunately, there were no casualties. #iran pic.twitter.com/DAWn2vEr3J — Afshin Ismaeli (@Afshin_Ismaeli) May 3, 2025

A large fire engulfed a cardboard manufacturing factory in Nazarabad, west of Tehran province, on Saturday evening, according to videos obtained by Iran International.

Footage from the scene shows heavy flames and thick plumes of smoke rising from the facility. As of now, there… pic.twitter.com/c03cDK4KdH — Iran International English (@IranIntl_En) May 3, 2025

Ιρανικές πηγές ισχυρίζονται πως τα μπλακ άουτ οφείλονται σε αμμοθύελλα

Επίσημες ιρανικές πηγές διέψευσαν στην Al-Mayadeen το βράδυ του Σαββάτου ότι σημειώθηκε οποιοδήποτε περιστατικό ασφαλείας στο ιρανικό έδαφος, δηλώνοντας ότι «δεν ευσταθούν οι αναφορές ότι επιτέθηκε σε σταθμό παραγωγής ενέργειας στην πόλη Καράτζ, δυτικά της πρωτεύουσας Τεχεράνης».

Επισήμανε ότι «η διακοπή της ηλεκτροδότησης σε τμήματα της πόλης προκλήθηκε από μια τεράστια αμμοθύελλα που έπληξε την πόλη πριν από περίπου μία ώρα».

Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν ακόμη εκδώσει επίσημες δηλώσεις που να εξηγούν τις αιτίες της πρόκλησης της πυρκαγιάς ή την αιτία της εκτεταμένης διακοπής ρεύματος στην περιοχή. Το αντιπολιτευόμενο Iran International είχε ρεπορτάζ πριν από την πυρκαγιά με τα οποία εξηγούσε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το δίκτυο ηλεκτρισμού του Ιράν.

Σε κάθε περίπτωση από δύο αντιμαχόμενες μεριές, διαψεύδεται το σενάριο έκρηξης στο εργοστάσιο ενέργειας του Καράτζ.

Κεντρική φωτογραφία αρχείου.