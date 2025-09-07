Ζούσμαν για το ματς με την Εθνική Ελλάδας: «Είτε κάνουμε 15 είτε 45 φάουλ, οι διαιτητές θα σφυρίξουν 25»

Η Εθνική μας ομάδα ετοιμάζεται για την αναμέτρηση της Κυριακής (7/9) απέναντι στο Ισραήλ, για την πρόκριση στην 8άδα του Eurobasket 2025. Για το επερχόμενο παιχνίδι μίλησε ο παίκτης του Ισραήλ, Γιοβέλ Ζούσμαν, ο οποίος πιστεύει ότι αν θέλουν να προκριθούν απέναντι στην Ελλάδα, πρέπει να την κρατήσουν σε χαμηλό σκοράρισμα.

Για να επιτευχθεί αυτό, πρόσθεσε ότι πρέπει να κλείσουν όσο περισσότερο γίνεται τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και να παίξουν σκληρές άμυνες, ενώ πιστεύει ότι οι διαιτητές ό,τι και να γίνει θα σφυρίξουν τον ίδιο αριθμό φάουλ.

Οι δηλώσεις του Ζούσμαν

«Αυτό το παιχνίδι μπορεί να πάει και προς τις δύο κατευθύνσεις, παρόλο που έχουν τον Γιάννη, τον Σλούκα και τον Σπανούλη ως προπονητή με μεγάλη εμπειρία. Αν μπούμε ταπεινοί, κάνουμε την αμυντική μας δουλειά και δεν τους σεβαστούμε υπερβολικά, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι υπέρ μας. Θα πρέπει να κρατήσουμε την Ελλάδα σε χαμηλό σκορ. Αν τους κρατήσουμε στο 70-80, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα κλειστό παιχνίδι και αυτό θα ήταν υπέρ μας», δήλωσε.

Στη συνέχεια, ο παίκτης της Χάποελ Ιερουσαλήμ πρόσθεσε: «Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αμυντικά τον Γιάννη όλοι μαζί, γνωρίζουμε τα δυνατά του σημεία. Θα πρέπει να είμαστε επιθετικοί, να δουλέψουμε σωστά και να μην του δίνουμε τη δυνατότητα για τόσες ασίστ. Πιστεύω ότι οι διαιτητές θα σφυρίξουν 25 φάουλ πάνω-κάτω, είτε κάνουμε 15 φάουλ είτε 45, οπότε πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση»

Τέλος. ο Ζούσμαν αναφέρθηκε στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, πρώην συμπαίκτη του στη Μακάμπι, δηλώνοντας: «Νομίζω ότι είναι πολύ καλός παίκτης και ένας εξαιρετικός σκόρερ. Κάνει φοβερό Ευρωμπάσκετ, σουτάρει πάνω από 50%. Πρέπει να του δώσουμε όσο το δυνατόν λιγότερα ελεύθερα σουτ. Θεωρώ ότι μπορείς να επηρεάσεις την ψυχολογία του με καλή άμυνα. Έχουμε καλούς γκαρντ. Έρχομαι για να τα δώσω όλα. Θα κάνω αυτό που χρειάζεται ο προπονητής και η ομάδα»