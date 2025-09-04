Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
Γιατί τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ξεχωρίζουν στη στήριξη μαθητών κάθε βαθμίδας
04 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:00

Γιατί τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ξεχωρίζουν στη στήριξη μαθητών κάθε βαθμίδας

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Vita.gr
Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Spotlight

Τα ολιγομελή και ομοιογενή μας τμήματα, το 60λεπτο μάθημα για τους μαθητές μας, τα 66 βιβλία συγγραφέων καθηγητών μας, τα διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων, τα στατιστικά αποτελέσματα των διαγωνισμάτων προσομοίωσης με την απόκλιση των μαθητών από το Μ.Ο. κάθε διαγωνίσματος και συνολικά το σύστημα επιτυχίας που εφαρμόζουμε σε όλα μας τα παραρτήματα, επιτυγχάνει υπερδιπλάσια ποσοστά επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις από τον αντίστοιχο εθνικό μέσο όρο.

Όλα τα παραπάνω αποτελούσαν το όραμα του Μαθηματικού, ιδρυτή και προέδρου του Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ κ. Θοδωρή Καλαϊτζίδη και συνθέτουν την πληρέστερη εκπαιδευτική πρόταση στον φροντιστηριακό χώρο.

Φέτος ολοκληρώθηκε σημαντική οικονομική επένδυση και αναβαθμίστηκε περαιτέρω  η πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα των φροντιστηρίων μας ΑΡΤΕΜΙΣ.

Κάθε μαθητής μας λαμβάνει κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης Artemis. Ένα σύγχρονο και εύχρηστο σύστημα με το οποίο ο μαθητής πριv αρχίσουν τα μαθήματα εκπαιδεύεται και:

✓ με ένα κλικ συνδέεται στο μάθημά του αν παρακολουθεί μαθήματα στο διαδικτυακό μας φροντιστήριο

✓ βλέπει το πρόγραμμά του,

✓ αναρτά τις εργασίες του και τις λαμβάνει διορθωμένες,

✓ έχει πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες με όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό,

✓ συμμετέχει ζωντανά στα διαγωνίσματα του Ομίλου,

✓ μπορεί οποτεδήποτε να στέλνει τις απορίες του στους καθηγητές του,

✓ λαμβάνει τα Δελτία Προόδου με τους βαθμούς του και τις παρατηρήσεις των καθηγητών.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στο φροντιστήριο ο μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα μέσω του ΑΡΤΕΜΙΣ διαδικτυακά. Στο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ δεν χάνεται καμία ώρα μαθήματος. Ταυτόχρονα οι γονείς με τους δικούς τους κωδικούς ανατροφοδοτούνται στο κινητό τους καθημερινά με την πρόοδο του παιδιού τους μετά από κάθε μάθημα.

Οι μαθητές μας και όλοι οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία των φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ αξιολογούν κάθε χρόνο τους καθηγητές, τα βιβλία, την οργάνωση και το σύστημά μας.

Στα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ποραγματοποιούνται ενημερώσεις γονέων σε καθημερινή βάση (με προσωπικό κωδικό γονέα μέσω διαδικτύου), σε εβδομαδιαία βάση (με πρόγραμμα καθηγητών), σε μηνιαία (τηλεφωνική επικοινωνία υπεύθυνων τμημάτων), αλλά και σε ετήσια βάση (με 3 ημέρες γονέων).

Τα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ δίπλα στην ελληνική οικογένεια για την σχολική περίοδο 2025-2026 κρατούν τις τιμές σταθερές και δεν κάνουν καμία αύξηση διδάκτρων.

Γιατί η εκπαίδευση είναι δικαίωμα, όχι πολυτέλεια.

Τα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρέχουν ένα ιδανικό περιβάλλον μάθησης και επιτυχίας που συνιστούν τη μέθοδο εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες να κλείσετε ένα ραντεβού γνωριμίας μαζί μας η να δείτε ποιο κέντρο μας σας εξυπηρετεί εδώ.

www.diakrotima.gr

#Φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

Vita.gr
Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Economy
Χρυσή λίρα: Στα 810 ευρώ εκτοξεύτηκε η τιμή της [γραφήματα[

Τα Νέα της Αγοράς
Ήρθε η ώρα να λάμψεις με το νέο TUDOR Royal
02.09.25

Ήρθε η ώρα να λάμψεις με το νέο TUDOR Royal

Η TUDOR Royal είναι ένα κλασικό μοντέλο του οίκου, με σχεδιασμό κομψό και σπορ ταυτόχρονα. Το απόλυτο ρολόι που αποπνέει διακριτική φινέτσα και εντυπωσιακή πολυτέλεια για να ξεχωρίσεις και να λάμψεις!

Σύνταξη
FlexCar: Η ελληνική επανάσταση στο Car-as-a-Service
01.09.25

FlexCar: Η ελληνική επανάσταση στο Car-as-a-Service

Η FlexCar πέτυχε 70 εκατ. ευρώ τζίρο σε 5 χρόνια και συγκέντρωσε 300 εκατ. ευρώ από διεθνείς επενδυτές – Στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
H διαφθορά σκοτώνει… την υγιή επιχειρηματικότητα – Το 97% των ελληνικών επιχειρήσεων τη θεωρεί (δια)δεδομένη
04.09.25

H διαφθορά σκοτώνει… την υγιή επιχειρηματικότητα – Το 97% των ελληνικών επιχειρήσεων τη θεωρεί (δια)δεδομένη

Το 70% των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρεί ότι η διαφθορά είναι πρόβλημα για την επιχειρηματική δραστηριότητα - διπλάσιο ποσοστό από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ανάπτυξη δεν σημαίνει πάντα και ευημερία – ακόμη και με «παροχές»
04.09.25

Ανάπτυξη δεν σημαίνει πάντα και ευημερία – ακόμη και με «παροχές»

Η κυβέρνηση ελπίζει ότι θα «γυρίσει» το κλίμα με τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Όμως, η αναπτυξιακή αγωνία της χώρας δεν αντιμετωπίζεται ούτε με παροχές ούτε με «δείκτες»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
89η ΔΕΘ: Μητροπολιτικό πάρκο και αναπλάσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ – Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πρόσωπο
04.09.25

Μητροπολιτικό πάρκο και αναπλάσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ - Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πρόσωπο εν όψει της 89ης ΔΕΘ

Στον σχεδιασμό έχουν μπει κι άλλες παρεμβάσεις που υπόσχονται να αναγεννήσουν τη Θεσσαλονίκη - Οι εργασίες της 89ης ΔΕΘ θα φιλοξενηθούν για δύο εβδομάδες

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Στα όρια του το Κογκρέσο των ΗΠΑ λόγω των αρχείων Έπσταϊν – «Απάτη» αποκάλεσε το ζήτημα ο Τραμπ
04.09.25

Στα όρια του το Κογκρέσο των ΗΠΑ λόγω των αρχείων Έπσταϊν – «Απάτη» αποκάλεσε το ζήτημα ο Τραμπ

Συνεχίζεται με δριμύτητα η προσπάθεια θυμάτων του Έπσταϊν, αλλά και πολιτικών, να προχωρήσει η δημοσιοποίηση περισσότερων στοιχείων για την υπόθεση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Αταμάν: «Αγαπημένος παίκτης του Γιαννακόπουλου ο Γιόκιτς, αλλά αν είδε το παιχνίδι ίσως αρχίσει να σκέφτεται τον Σένγκουν»
04.09.25

Αταμάν: «Αγαπημένος παίκτης του Γιαννακόπουλου ο Γιόκιτς, αλλά αν είδε το παιχνίδι ίσως αρχίσει να σκέφτεται τον Σένγκουν»

O Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Σερβίας έκανε ειδική αναφορά στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τους Νίκολα Γιόκιτς και Αλπερέν Σενγκούν.

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικοί μύδροι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε θέση άμυνας η κυβέρνηση, αγωνιά για τη 2η δικογραφία
04.09.25

Αντιπολιτευτικοί μύδροι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε θέση άμυνας η κυβέρνηση, αγωνιά για τη 2η δικογραφία

Νέα σύννεφα πάνω από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, φέρνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την αντιπολίτευση εντείνει τις πιέσεις για λογοδοσία, ενώ αναμένονται νέες αποκαλύψεις σε δεύτερη δικογραφία

Σύνταξη
Λυμπερόπουλος: «Θέλουν να κλέψουν τη δουλειά από τα ταξί» – 48ωρη απεργία λόγω των βαν
04.09.25

Σε 48ωρη απεργία τα ταξί την Τρίτη - «Τα βαν θέλουν να μας κλέψουν τη δουλειά» λέει ο Λυμπερόπουλος

«Η κυβέρνηση είναι ευάλωτη στη διαπλοκή αλλά 'χασάπηδες' και 'φραπέδες' δεν υπάρχουν στον κλάδο μας να τους εξαγοράσετε» διαμήνυσε ο πρόεδρος του σωματείου των ταξί, Θύμιος Λυμπερόπουλος

Σύνταξη
Χρυσή λίρα: Στα 810 ευρώ εκτοξεύτηκε η τιμή της
04.09.25

Χρυσή λίρα όπως... ένας μισθός

Η χρυσή λίρα ακολουθεί το ξέφρενο ράλι του χρυσού ως ένα παραδοσιακό ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
«Τελικός» για την Εθνική κόντρα στην Ισπανία – Τα σενάρια για την πρωτιά και τα δύο μονοπάτια μέχρι τον τελικό
04.09.25

«Τελικός» για την Εθνική κόντρα στην Ισπανία – Τα σενάρια για την πρωτιά και τα δύο μονοπάτια μέχρι τον τελικό

Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Ισπανία για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων (4/9, 21:30) και μπορεί να τερματίσει από πρώτη μέχρι και τέταρτη ανάλογα το αποτέλεσμα με τη «φούρια ρόχα»

Σύνταξη
Φόβοι Μητσοτάκη για διεθνή… έκθεση στη Θεσσαλονίκη
04.09.25

Φόβοι Μητσοτάκη για διεθνή… έκθεση στη Θεσσαλονίκη

Η εικόνα σύγχυσης της κυβέρνησης λίγες μέρες πριν την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Η αναγόρευση του τέως πρωθυπουργού ως βασικού πολιτικού αντιπάλου. Τα άγχη και η προετοιμασία του Μαξίμου εν όψει ΔΕΘ και ο αριθμός στις δημοσκοπήσεις, κάτω από τον οποίο ο Κυρ. Μητσοτάκης θα έχει πρόβλημα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Νέα Υόρκη: Βίντεο με τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο προκαλεί οργή – «Τρεις αστυνομικοί για ένα παιδί»
04.09.25

Βίντεο με τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο προκαλεί οργή - «Τρεις αστυνομικοί για ένα παιδί»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η βίαιη σύλληψη 18χρονου που οδηγούσε Citi Bike στη Νέα Υόρκη, και καταγράφηκε σε βίντεο - Τρεις αστυνομικοί τον έριξαν στο έδαφος, τον έσερναν και του έκαναν λαβές

Σύνταξη
Δύο συνταγές με άρωμα ελληνικών νησιών
04.09.25

Δύο συνταγές με άρωμα ελληνικών νησιών

Ο Αύγουστος μπορεί να τελείωσε αλλά οι γεύσεις των ελληνικών νησιών μας ακολουθούν και στην πόλη. Δύο συνταγές που φωνάζουν «καλοκαίρι».

Σύνταξη
Μαφία στην Κρήτη: Ξεκινούν οι απολογίες των συλληφθέντων – Έρευνα για εμπλοκή δικαστικών στην υπόθεση
04.09.25

Μαφία στην Κρήτη: Ξεκινούν οι απολογίες των συλληφθέντων – Έρευνα για εμπλοκή δικαστικών στην υπόθεση

Ενώπιων των εισαγγελέων οδηγούνται σήμερα το πρωί, οι πρώτοι 17 από τους 49 συλληφθέντες για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση των Χανίων στην Κρήτη.

Σύνταξη
Η Κιμ Καρντάσιαν καταδικάζει την ICE του Τραμπ: Οι μετανάστες «έχτισαν τη χώρα μας»
04.09.25

Η Κιμ Καρντάσιαν καταδικάζει την ICE του Τραμπ: Οι μετανάστες «έχτισαν τη χώρα μας»

Η Κιμ Καρντάσιαν άσκησε δριμεία κριτική στις επιχειρήσεις της ICE υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι πλήττουν εργάτες και οικογένειες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ΗΠΑ

Σύνταξη
