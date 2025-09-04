Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
04.09.2025
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 80χρονος άνδρας έπεσε από μπαλκόνι
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 08:50
Προχωρούν σε 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί
Συμβουλές για γονείς: Πώς να μετατρέψετε την αγωνία σε ενθουσιασμό
Παιδί 04 Σεπτεμβρίου 2025

Συμβουλές για γονείς: Πώς να μετατρέψετε την αγωνία σε ενθουσιασμό

Το πρώτο κουδούνι: Όταν το παιδί πάει για πρώτη φορά σχολείο

Υγιεινά αλλά χορταστικά γεύματα με λίγες θερμίδες για το γραφείο

Υγιεινά αλλά χορταστικά γεύματα με λίγες θερμίδες για το γραφείο

Spotlight

Η πρώτη μέρα στο σχολείο είναι μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στη ζωή ενός παιδιού, αλλά και των γονιών του. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να νιώθετε άγχος και αγωνία για το πώς θα προσαρμοστεί το παιδί σας σε αυτό το νέο, άγνωστο περιβάλλον. Ωστόσο, με σωστή προετοιμασία και θετική στάση, αυτή η μετάβαση μπορεί να γίνει μια συναρπαστική εμπειρία.

Η σωστή προετοιμασία ξεκινάει από το σπίτι

  • Μιλήστε θετικά για το σχολείο: Αρκετές εβδομάδες πριν την πρώτη μέρα, ξεκινήστε να μιλάτε για το σχολείο με ενθουσιασμό. Διηγηθείτε στο παιδί σας τις δικές σας ευχάριστες αναμνήσεις, μιλήστε του για τους νέους φίλους που θα κάνει και τις διασκεδαστικές δραστηριότητες που θα ανακαλύψει, όπως η ζωγραφική, το παιχνίδι και τα τραγούδια. Χρησιμοποιήστε περιγραφές που θα το κάνουν να ανυπομονεί, όπως «το σχολείο είναι ένα μέρος γεμάτο παιχνίδια και καινούργιες ιστορίες».
  • Επισκεφτείτε τον χώρο: Αν είναι δυνατόν, επισκεφτείτε το σχολείο μαζί με το παιδί σας πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα. Δείξτε του την τάξη, την αυλή, τις τουαλέτες. Αυτή η εξοικείωση με τον χώρο θα το βοηθήσει να νιώσει πιο οικεία την πρώτη μέρα.
  • Προετοιμάστε τη ρουτίνα: Η σταθερή καθημερινή ρουτίνα προσφέρει ασφάλεια. Λίγες μέρες πριν την έναρξη του σχολείου, ξεκινήστε να εφαρμόζετε το πρωινό ξύπνημα και την ώρα του ύπνου. Η σταθερότητα βοηθά τα παιδιά να προσαρμοστούν πιο εύκολα στις νέες συνθήκες.
  • Κάντε το συμμέτοχο στις αγορές: Επισκεφτείτε μαζί ένα κατάστημα με σχολικά είδη και επιτρέψτε του να διαλέξει μόνο του την τσάντα, την κασετίνα ή το τετράδιο που του αρέσει. Η συμμετοχή του στη διαδικασία αυτή ενισχύει την αίσθηση ότι ελέγχει την κατάσταση και το κάνει να αποδεχτεί πιο εύκολα τη μετάβαση.

Την πρώτη μέρα του σχολείου

  • Δώστε του χρόνο για προσαρμογή: Κάθε παιδί προσαρμόζεται με τον δικό του ρυθμό. Κάποια μπορεί να χρειαστούν λίγες μέρες, ενώ άλλα περισσότερες εβδομάδες. Να είστε υπομονετικοί. Μην αγχωθείτε αν παρατηρήσετε αλλαγές στη συμπεριφορά του, όπως νευρικότητα ή κατήφεια. Αυτές οι αντιδράσεις είναι φυσιολογικές και δείχνουν ότι προσπαθεί να διαχειριστεί τα νέα του συναισθήματα.
  • Αποχαιρετήστε το με χαμόγελο: Κατά την αποχώρησή σας από το σχολείο, κάντε έναν σύντομο και θετικό αποχαιρετισμό. Ένα ζεστό φιλί και μια υπόσχεση ότι θα επιστρέψετε σύντομα είναι αρκετά. Αποφύγετε τους μακροσκελείς αποχαιρετισμούς, καθώς μπορεί να επιτείνουν το άγχος του.
  • Αναπτύξτε την επικοινωνία: Αφιερώστε χρόνο κάθε απόγευμα για να συζητήσετε πώς πέρασε στο σχολείο. Ρωτήστε το για τους φίλους του, τις δραστηριότητες και τι του άρεσε περισσότερο. Η ανοιχτή επικοινωνία θα το βοηθήσει να μοιραστεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά του.

Μερικές ακόμα συμβουλές

  • Εμπιστευτείτε τους δασκάλους: Ο δάσκαλος είναι ο βασικός σας συνεργάτης. Επικοινωνήστε μαζί του και συζητήστε τυχόν ανησυχίες. Μπορεί να σας δώσει πολύτιμες πληροφορίες και συμβουλές.
  • Προγραμματίστε playdates: Ενθαρρύνετε το παιδί σας να κάνει φίλους και να κανονίζει συναντήσεις μαζί τους εκτός σχολείου. Αυτό θα ενισχύσει τις σχέσεις του και θα το κάνει να νιώθει πιο άνετα στο σχολικό περιβάλλον.
  • Θυμηθείτε: Η συναισθηματική υποστήριξη και η κατανόηση είναι το πιο σημαντικό εργαλείο σας. Δείξτε του ότι είστε δίπλα του σε κάθε του βήμα, καθώς εξερευνά αυτό το νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο της ζωής του.

Μην ξεχνάτε, αυτή η νέα αρχή είναι μια ευκαιρία για το παιδί σας να αναπτυχθεί και να μάθει, αποκτώντας νέες δεξιότητες και αυτονομία.

