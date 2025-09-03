Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Από την κούραση στην ευεξία: Η ασπίδα ενέργειας που χρειάζεσαι στην απαιτητική καθημερινότητα
Τα Νέα της Αγοράς 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:00

Από την κούραση στην ευεξία: Η ασπίδα ενέργειας που χρειάζεσαι στην απαιτητική καθημερινότητα

Πώς τα EVIOL MultiVitamin και EVIOL MultiVitamin Energy Plus θωρακίζουν τον οργανισμό και υποστηρίζουν την καθημερινή μας ευεξία.

Μπήκε ο Σεπτέμβριος και όλοι οργανωνόμαστε για το νέο εργασιακό και μαθησιακό έτος που ξεκινάει. Αυτό σημαίνει επιστροφή στην καθημερινότητα, μία καθημερινότητα που για τους περισσότερους εξ ημών, είναι ένα σύνολο υποχρεώσεων που διαδέχονται η μία την άλλη, κάνοντας τον χρόνο να μοιάζει ανεπαρκής και εμάς -μετά το πέρας των πρώτων λίγων μηνών- να μας καταβάλει μία αίσθηση μόνιμης κούρασης.

Αυτή ακριβώς η αίσθηση άλλοτε ατονίας, άλλοτε εξάντλησης ενισχύεται με τις απαιτητικές συνθήκες σε όλους τους τομείς της ζωής μας, τους πολύ γρήγορους ρυθμούς που αδυνατούμε κάποιες φορές να ακολουθήσουμε, το στρες που έχουμε «παντρευτεί» παιδιόθεν και φυσικά την πανταχού παρούσα ψηφιακή υπερδιέγερση. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό όπου η ενέργεια φθίνει και η αντοχή δοκιμάζεται.

Και συχνά τι κάνουμε; Καταναλώνουμε έναν επιπλέον καφέ για να μας «ξυπνήσει» ή κάποιο γλυκό για να μας «τονώσει», βάζοντας το πρόβλημα προσωρινά κάτω από το χαλάκι. Η αληθινή ενδυνάμωση όμως απαιτεί κάτι βαθύτερο, κάτι που να θωρακίζει τον οργανισμό εκ των έσω και όχι να συγκαλύπτει στιγμιαία τις πραγματικές ανάγκες μας.

Photo by Ketut Subiyanto

Η πραγματικότητα (της fast life, fast food κλπ) δυστυχώς θέλει την πλειοψηφία των ανθρώπων να αδυνατούν να ακολουθήσουν μία ισορροπημένη διατροφή, τέτοια που να καλύπτει το σύνολο των θρεπτικών αναγκών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το εξής παράδοξο και αντιφατικό: την εποχή της αφθονίας ο άνθρωπος να υποσιτίζεται σε βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η ποιότητα των τροφών έχει αλλοιωθεί σημαντικά. Αυτές ακριβώς οι ελλείψεις εκδηλώνονται ως σωματική και πνευματική κόπωση, μειωμένη συγκέντρωση, και εν τέλει, ως αδυναμία να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της ημέρας με την απαιτούμενη ζωντάνια.

Photo by Andrea Piacquadio

Οπότε, τι κάνουμε; Βρίσκουμε αξιόπιστες λύσεις για να συμπληρώσουμε τα κενά της διατροφής μας, που σημαίνει κάποια προϊόντα υψηλής ποιότητας και αποδοτικότητας.

EVIOL: Στην καρδιά της ελληνικής ευεξίας

Όλοι μας γνωρίζουμε τις πολυβιταμίνες EVIOL και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι ένας στους πέντε Έλληνες που επιλέγει πολυβιταμίνες, επιλέγει EVIOL Multivitamin ή EVIOL Multivitamin Enegry Plus. Μια τέτοια εμπιστοσύνη βέβαια δεν χτίζεται εν μία νυκτί αλλά είναι αποτέλεσμα μιας μακράς πορείας, που ξεκίνησε το 1978 με την πρώτη ελληνική μαλακή κάψουλα βιταμίνης Ε, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με μια σειρά προϊόντων που βρίσκονται σταθερά στην πρώτη θέση στις πωλήσεις πολυβιταμινών, σύμφωνα με στοιχεία της IQVIA (2025). Οι μαλακές κάψουλες EVIOL χαρακτηρίζονται από την ευκολία στην κατάποση και τη γρήγορη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, ενώ η συσκευασία blister προστατεύει την κάθε κάψουλα ξεχωριστά, μέχρι τη στιγμή της λήψης.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η EVIOL αποτελεί την πρώτη επιλογή της ελληνικής ιατρικής κοινότητας, όπως επιβεβαιώνουν δύο ανεξάρτητες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 1.113 και 2.833 ιατρούς.

Αυτή η αναγνώριση από τους ειδικούς της υγείας πηγάζει από την υψηλή ποιότητα των προϊόντων, την μοναδική τους σύνθεση και την πρωτοποριακή τεχνολογία της μαλακής κάψουλας, στην οποία η EVIOL είναι η μοναδική που ειδικεύεται στην πλειοψηφία των προϊόντων της.

Photo by Olly

EVIOL MultiVitamin & EVIOL MultiVitamin Energy Plus: Δύο λύσεις, μία αποστολή

Η EVIOL προσφέρει δύο ολοκληρωμένες λύσεις για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών: το EVIOL MultiVitamin και το EVIOL MultiVitamin Energy Plus. Και τα δύο αποτελούν ολοκληρωμένους συνδυασμούς βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων, σχεδιασμένα να υποστηρίξουν ολιστικά τον οργανισμό.

Το EVIOL MultiVitamin αποτελεί τον ιδανικό σύμμαχο για όσους αναζητούν μια γενική τόνωση και κάλυψη διατροφικών ελλείψεων. Η σύνθεσή του είναι ενισχυμένη με Βιταμίνη C και Νιασίνη για τη μείωση της κούρασης, Χρώμιο για τη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης, και Συνένζυμο Q10 για αντιοξειδωτική προστασία. Συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες, υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα και ενισχύει την παραγωγή ενέργειας. Είναι ιδανικό για άτομα με μη ισορροπημένη διατροφή, όσους αναζητούν γενική τόνωση ή βρίσκονται σε ανάρρωση.

Για όσους οι απαιτήσεις της καθημερινότητας είναι ακόμα πιο αυξημένες, το EVIOL MultiVitamin Energy Plus έρχεται να προσφέρει ένα επιπλέον ενεργειακό boost. Ως το Νο1 προϊόν σε πωλήσεις στην κατηγορία πολυβιταμινούχων συμπληρωμάτων για ενήλικες (IQVIA 2025), η ενισχυμένη σύνθεσή του περιλαμβάνει Panax Ginseng για μείωση της κόπωσης, L-καρνιτίνη για παραγωγή ενέργειας από το λίπος, και Α-λιποϊκό οξύ για εξισορρόπηση της γλυκόζης στο αίμα. Αυτή η δυναμική σύνθεση προσδίδει extra τόνωση, ενέργεια και αντιοξειδωτική προστασία, καθιστώντας το ιδανικό για αθλητές, άτομα με έντονη σωματική ή πνευματική δραστηριότητα, ή όσους αισθάνονται έντονη ατονία. Επιπλέον, συμβάλλει στη νοητική επίδοση, τη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία και τη διατήρηση της υγείας μυών, οστών, δοντιών, μαλλιών, νυχιών και δέρματος.

Σε έναν κόσμο που τρέχει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, η φροντίδα του εαυτού μας δεν είναι ή δεν θα έπρεπε να είναι πολυτέλεια, παρά αναγκαιότητα. Η EVIOL προσφέρει τα εργαλεία για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις με ενέργεια και ζωντάνια.

Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε σήμερα την ιστοσελίδα Eviol.gr και ανακαλύψετε την ιδανική λύση για τις δικές σας ανάγκες.

