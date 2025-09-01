Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η νέα καμπάνια του Ομίλου Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ σου λέει να το πιστέψεις γιατί με το ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ μπορείς να ονειρεύεσαι!
Τα Νέα της Αγοράς 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:00

Η νέα καμπάνια του Ομίλου Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ σου λέει να το πιστέψεις γιατί με το ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ μπορείς να ονειρεύεσαι!

Αλήθεια, εσύ τι συμβουλή θα έδινες στον νεότερο εαυτό σου;

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Spotlight

Λίγο πριν ηχήσει το πρώτο κουδούνι που θα σηματοδοτήσει την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η σκέψη μας είναι στους μαθητές που βρίσκονται μία «ανάσα» πριν το τέλος. Τους φιλόδοξους και ετοιμοπόλεμους μαθητές της Γ’ Λυκείου που φέτος θα περάσουν μία μεγάλη δοκιμασία, αυτή που από τη σχολική αίθουσα θα τους μεταφέρει σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο και μετέπειτα σε μία θέση στο επάγγελμα των ονείρων τους. Αλήθεια, όλοι εμείς που έχουμε διανύσει ήδη μία φορά αυτή τη διαδρομή, τι θα συμβουλεύαμε αυτά τα παιδιά; Ποιο είναι το πολύτιμο life hack που ιδανικά θα θέλαμε να μας είχε αποκαλύψει τότε κάποιος, αυτό που θα μοιραζόμασταν με τον νεαρότερο εαυτό μας, αν γυρίζαμε πίσω τον χρόνο;

Αν σήμερα είχα απέναντί μου τη 17χρονη εκδοχή μου, θα της έλεγα να πιστέψει ότι μπορεί να τα καταφέρει, διότι αργά ή γρήγορα θα βρεθεί όντως εκεί ακριβώς που ονειρεύεται. Θα της έλεγα να μην φοβάται να ονειρευτεί, διότι έχει στο πλευρό της ανθρώπους που την πιστεύουν και τη στηρίζουν. Βλέπεις, αν διδάχθηκα κάτι τη χρονιά των Πανελληνίων, αυτό είναι πως ο μόνος τρόπος για να βγεις νικητής από αυτή τη διαδικασία, είναι να το πιστέψεις πως είσαι νικητής. Και επειδή ένας νικητής χρειάζεται και «συμμάχους» στη μάχη, ο Όμιλος Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ απαρτίζεται από έμπειρους, καταρτισμένους καθηγητές, ανθρώπους που υπόσχονται στους μαθητές πως μπορούν να ονειρεύονται και να εκπληρώσουν τα όνειρά τους.

Άλλωστε, αυτό είναι κάτι που αποδεικνύεται και από τις ιστορίες των ίδιων των ανθρώπων που υπήρξαν μαθητές στον Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ. Αυτές οι ιστορίες συνθέτουν και τη νέα, διαφημιστική καμπάνια του Ομίλου Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, «Με το ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ μπορείς να ονειρεύεσαι», στην οποία παρακολουθούμε τον Δημήτρη, τον Βασίλη, την Ελισάβετ και την Αναστασία να μιλούν σε πρώτο πρόσωπο για το δικό τους «ταξίδι», τη δική τους μετάβαση από το θρανίο στο πανεπιστήμιο και από εκεί στην απασχόληση των ονείρων τους με «όχημα» το ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ και την αστείρευτη πίστη που είχαν στον εαυτό τους.

Μέσα από τα βίντεο της καμπάνιας, τα οποία θα προβάλλονται για όλο τον Σεπτέμβριο στα μεγάλα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, ένας Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ένας Seo Specialist, μία Μοριακή Βιολόγος και μία Ψυχολόγος Γηριατρικής «ταξιδεύουν» στο παρελθόν, δίνουν… ραντεβού με τον μικρότερο εαυτό τους, θυμούνται πόσο καθοριστική υπήρξε η χρονιά των Πανελληνίων στη ζωή τους, ενώ απαντούν στην ερώτηση «αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου». Και ειλικρινά, οι εξομολογήσεις τους είναι ένα μάθημα για κάθε μαθητή που ξεκινάει φέτος την προετοιμασία του για τη μάχη των Πανελλαδικών. Το concept και την παραγωγή του κεντρικού σποτ για την τηλεόραση, αλλά και των τεσσάρων διαφορετικών ιστοριών των πρωταγωνιστών που τρέχουν παράλληλα σε όλα τα social media, είναι δημιούργημα της brandcon, το creative direction του Δημήτρη Δελητζά και το marketing director την Bettya Saleh. Tη σκηνοθεσία επιμελήθηκε ο Τάκης Δημητρακόπουλος.

Πάτα «play» για να απολαύσεις το κεντρικό σποτ της καμπάνιας!

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου 50% βλέπει η Euroxx – Νέες τιμές στόχοι

Ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου 50% βλέπει η Euroxx – Νέες τιμές στόχοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Economy
JP Morgan: Γιατί παραμένουν ελκυστικές οι ελληνικές μετοχές [πίνακας] 

JP Morgan: Γιατί παραμένουν ελκυστικές οι ελληνικές μετοχές [πίνακας] 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
FlexCar: Η ελληνική επανάσταση στο Car-as-a-Service
Τα Νέα της Αγοράς 01.09.25

FlexCar: Η ελληνική επανάσταση στο Car-as-a-Service

Η FlexCar πέτυχε 70 εκατ. ευρώ τζίρο σε 5 χρόνια και συγκέντρωσε 300 εκατ. ευρώ από διεθνείς επενδυτές – Στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης.

Σύνταξη
Φοιτητική ζωή στην Αθήνα: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το φοιτητικό σου σπίτι
Τα Νέα της Αγοράς 21.08.25

Φοιτητική ζωή στην Αθήνα: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το φοιτητικό σου σπίτι

Όταν μιλάμε για φοιτητική ζωή, κάνουμε λόγο για μια μοναδική και ξεχωριστή εμπειρία. Αν και διαφέρει για τον καθένα, σίγουρα πρόκειται για μια περίοδο που τα έχει όλα: αξέχαστες αναμνήσεις εντός και εκτός φοιτητικού σπιτιού, νέες φιλίες, γέλια, μαζώξεις, εκδρομές, ξενύχτια, συζητήσεις έξω από το αμφιθέατρο, σημειώσεις, εξετάσεις.

Σύνταξη
Η Betsson υποψήφια για 6 βραβεία στα SBC Awards 2025
Τα Νέα της Αγοράς 21.08.25

Η Betsson υποψήφια για 6 βραβεία στα SBC Awards 2025

Η Betsson συνεχίζει να ξεχωρίζει στον χώρο του igaming. Μόνο φέτος έχει συγκεντρώσει πάνω από 30 βραβεία και πολλές υποψηφιότητες, ενώ τώρα έρχεται να προστεθεί μια ακόμη μεγάλη διάκριση: η Betsson είναι υποψήφια σε έξι κατηγορίες στα SBC Awards 2025, ενώ το Betsson Affiliates διεκδικούν δύο βραβεία στα Affiliate Leader Awards 2025.

Σύνταξη
Ποια καφετιέρα espresso να διαλέξω;
Τα Νέα της Αγοράς 20.08.25

Ποια καφετιέρα espresso να διαλέξω;

Απολαύστε τον αγαπημένο σας καφέ ακριβώς στα μέτρα σας μέσα από την άνεση του σπιτιού σας, επιλέγοντας την κατάλληλη καφετιέρα espresso.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέος σεισμός στην Άντερλεχτ
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Νέος σεισμός στην Άντερλεχτ

Ο Βαντενχάουτε θέτει την παραίτησή του στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πίεση από τους φιλάθλους και η ευρωπαϊκή αποτυχία οδηγούν σε διοικητικές εξελίξεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος – Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο
Γκερνίκα 01.09.25

Ταυρομαχίες, μπαλέτο, καυτή τζαζ, σεξ και θάνατος - Μέσα στο σκανδαλώδες θέατρο του Πικάσο

Διάσημος για τα κυβιστικά του πορτρέτα, ο Ισπανός, ιδιοφυής καλλιτέχνης σχεδίασε επίσης κοστούμια για τα Ρωσικά Μπαλέτα και λάτρεψε την ένταση των ταυρομαχιών. Μια νέα έκθεση στην Tate του Λονδίνου εξερευνά τη δραματική πλευρά του Πικάσο που δεν έκανε συμβιβασμούς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση με τον Τσίπρα – Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας λέει ο Άδωνις, αδειάζοντας Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση με τον Τσίπρα – Το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς μας λέει ο Άδωνις, αδειάζοντας Μαρινάκη

Σε αιτία διχασμού για την κυβέρνηση εξελίσσεται ήδη ο Αλέξης Τσίπρας. Τουλάχιστον δυο γραμμές εντός ΝΔ για τον τρόπο αντιμετώπισης του, Άλλη μια ένδειξη του πανικού της που οι δημοσκοπήσεις ενισχύουν

Σύνταξη
To «έπος της Σαϊτάμα»: Η μέρα που η Εθνική Ελλάδας διέλυσε τις ΗΠΑ και τους σταρ του NBA (vids, pics)
Μπάσκετ 01.09.25

To «έπος της Σαϊτάμα»: Η μέρα που η Εθνική Ελλάδας διέλυσε τις ΗΠΑ και τους σταρ του NBA (vids, pics)

Ελλάδα – ΗΠΑ 101-95. Κάτι που κάποτε θα ακουγόταν σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά την 1η Σεπτεμβρίου 2006, η Εθνική ομάδα μπάσκετ το έκανε πραγματικότητα!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κρήτη: Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, οι ένστολοι και η δράση τους – Πώς «ξεδόντιασαν» το κύκλωμα
48 συλλήψεις 01.09.25

Οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης, οι ένστολοι και η δράση τους - Πώς «ξεδόντιασαν» το κύκλωμα

Μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις κατάφερε να εξαρθρώσει η ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας προχωρούσαν σε εκβιασμούς, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.

Σύνταξη
Διακοπές υδροδότησης λόγω δολιοφθοράς στη γεώτρηση Νεοχωρακίου καταγγέλλει ο δήμος Νότιας Κέρκυρας
Δημοτικές υποδομές 01.09.25

Διακοπές υδροδότησης λόγω δολιοφθοράς στη γεώτρηση Νεοχωρακίου καταγγέλλει ο δήμος Νότιας Κέρκυρας

Προβλήματα στην υδροδότηση περιοχών του Δήμου Νότιας Κέρκυρας ανακοίνωσε ο Δήμος κατόπιν δολιοφθοράς στην γεώτρηση Νεοχωρακίου όπως υποστηρίζει χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Κολοράντο: Σύγκρουση μικρών αεροσκαφών στον αέρα – Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες
Κολοράντο 01.09.25

Σύγκρουση μικρών αεροσκαφών στον αέρα - Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες

Η σύγκρουση προκάλεσε φωτιά σε ένα από τα αεροπλάνα, με στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό, ενώ το άλλο υπέστη σοβαρές ζημιές - Ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία του αεροδρομίου στο Κολοράντο

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ – Μαύρη Βίβλος διακυβέρνησης ΝΔ: Ισχνή η ανάπτυξη, άδικη κατανομή του πλούτου – Live η πρώτη συνέντευξη
Στη Χαριλάου Τρικούπη 01.09.25 Upd: 13:08

ΠΑΣΟΚ – Μαύρη Βίβλος διακυβέρνησης ΝΔ: Ισχνή η ανάπτυξη, άδικη κατανομή του πλούτου – Live η πρώτη συνέντευξη

Σήμερα οι αρμόδιοι βουλευτές και τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ Π. Γερουλάνος, Π. Κουκουλόπουλος, Μ. Χνάρης, Γ. Παλαιοδήμος, Κ. Γάτσιος, παρουσιάζουν τα πεπραγμένα της ΝΔ στην ανάπτυξη

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο πόλεμος έχει αναδιαμορφώσει το παγκόσμιο εμπόριο και έχει σφυρηλατήσει νέες συμμαχίες
Δείτε πίνακες 01.09.25

Ο κόσμος αλλάζει - Ο πόλεμος στην Ουκρανία αναδιαμόρφωσε το παγκόσμιο εμπόριο, σφυρηλάτησε νέες συμμαχίες

Ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάζει τον γεωπολιτικό χάρτη - Χώρες που θεωρούνταν ορκισμένοι εχθροί, όπως η Κίνα και η Ινδία, έρχονται πιο κοντά - Η θέση της Ρωσίας, ο ρόλος του SCO

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών – Εκατοντάδες εγκλωβισμένοι στα ερείπια
Μάχη με τον χρόνο 01.09.25

Δραματικές ώρες στο Αφγανιστάν - Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών, εκατοντάδες οι εγκλωβισμένοι - Έκκληση για διεθνή βοήθεια

Ο σεισμός στο Αφγανιστάν έχει προκαλέσει κατάρρευση των οδικών δικτύων ενώ εκατοντάδες είναι οι εγκλωβισμένοι - Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται διαρκώς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
O Τσιμίκας υπέγραψε στη Ρόμα και ο ΛΕΞ απάντησε με… Νάπολι! (pic)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

O Τσιμίκας υπέγραψε στη Ρόμα και ο ΛΕΞ απάντησε με… Νάπολι! (pic)

Ο Κώστας Τσιμίκας ανέβασε στα social media τις πρώτες του φωτογραφίες από τη μεταγραφή του στη Ρόμα και ο ΛΕΞ ήταν από τους πρώτους που του ευχήθηκαν για το νέο ξεκίνημα με... ιδιαίτερο τρόπο.

Σύνταξη
Η Κέιτ Μπλάνσετ λάμπει στη Βενετία – Η ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother» κερδίζει 5λεπτο χειροκρότημα
Οικογενειακό δράμα 01.09.25

Η Κέιτ Μπλάνσετ λάμπει στη Βενετία – Η ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother» κερδίζει 5λεπτο χειροκρότημα

Η τελευταία ταινία της Κέιτ Μπλάνσετ, «Father Mother Sister Brother» του ανεξάρτητου σκηνοθέτη Τζιμ Τζάρμους, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την Κυριακή το βράδυ και χειροκροτήθηκε με ενθουσιασμό για πέντε λεπτά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λαγκάρντ για Γαλλία: Δεν χρειάζεται προς το παρόν παρέμβαση του ΔΝΤ
«Δημοσιονομική πειθαρχία» 01.09.25

Ανησυχία της ΕΚΤ για τη Γαλλία - Η Λαγκάρντ δεν βλέπει προς το παρόν λόγο για παρέμβαση του ΔΝΤ

Η Λαγκάρντ δήλωσε πως η δημοσιονομική πειθαρχία παραμένει επιβεβλημένη στη Γαλλία - Πρόσθεσε όμως πως οποιοσδήποτε κίνδυνος να πέσει μια κυβέρνηση στην ευρωζώνη είναι «ανησυχητικός»

Σύνταξη
Ο Νεϊμάρ απάντησε για την απουσία του από την Εθνική Βραζιλίας: «Δεν έχει σχέση με τη φυσική κατάσταση» (vid)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Ο Νεϊμάρ απάντησε για την απουσία του από την Εθνική Βραζιλίας: «Δεν έχει σχέση με τη φυσική κατάσταση» (vid)

Ο Νεϊμάρ δεν συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις του Κάρλο Αντσελότι για τις επόμενες αναμετρήσεις της Βραζιλίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και ο ίδιος εξήγησε...

Σύνταξη
Η Βίλα Ζωγράφου αναβαθμίζεται
Τοπόσημο 01.09.25

Η Βίλα Ζωγράφου αναβαθμίζεται

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ περιφέρειας Αττικής και Δήμου Ζωγράφου, για την ολική αναβάθμιση της Βίλας Ζωγράφου.

Σύνταξη
Πολύ βαθύ το ρήγμα της κυβέρνησης με την κοινωνία για να γεφυρωθεί με παροχές και τοξική πόλωση
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Πολύ βαθύ το ρήγμα της κυβέρνησης με την κοινωνία για να γεφυρωθεί με παροχές και τοξική πόλωση

Ο πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής Γιώργος Σεφερτζής μιλά στο in και αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα τόσο της παροχολογίας όσο και της πόλωσης ως μεθόδων υπέρβασης του πολιτικού αδιεξόδου της κυβέρνησης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Χίος: Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα – Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί
InView 01.09.25

Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα - Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί

Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Βορειανατολικά της Χίου για τον Τούρκο κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα από το πλοίο της γραμμής, χθες τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια μεταγωγής του

Σύνταξη
Νομοσχέδιο Πλεύρη: «Μέτρα βαρβαρότητας για τους μετανάστες – Να αποσυρθεί» – Διαδήλωση την Τρίτη στο Σύνταγμα
ΚΕΕΡΦΑ 01.09.25

«Να αποσυρθεί το ρατσιστικό νομοσχέδιο - Τσεκούρι στα δικαιώματα των μεταναστών» - Διαδήλωση την Τρίτη στο Σύνταγμα

«Το νομοσχέδιο Πλεύρη για τη μετανάστευση προσπαθεί να επιβάλει πιο σκληρές συνθήκες μαύρης εργασίας και εκμετάλλευσης για χιλιάδες εργάτες» καταγγέλλει η ΚΕΕΡΦΑ που καλεί σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο