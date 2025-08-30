Μπορεί η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου να άφησε στην χρηματιστηριακή αγορά της Αθήνας μια «γλυκόπικρη» αίσθηση για τη συνέχεια της bull market, αλλά το σερί των δέκα συνεχόμενων ανοδικών μηνών «γράφτηκε» και αποτελεί πλέον παρακαταθήκη για τη συνέχεια. Όπως παρακαταθήκη αποτελεί και το ιστορικό επίπεδο των συναλλαγών που υπήρξαν τον Αύγουστο, σε μια περίοδο που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από χαμηλή δραστηριότητα.

Το στοίχημα για τον Σεπτέμβριο θα είναι αν η αγορά μπορεί να συντηρήσει τη θετική τάση με μικρότερη στήριξη από τον τραπεζικό κλάδο, ή αν η επόμενη ανοδική κίνηση θα χρειαστεί ξανά την ώθηση των τραπεζικών μετοχών για να δώσει συνέχεια στο ανοδικό αφήγημα

Τα φετινά υψηλά καταγράφηκαν στις 2.135 μονάδες στις 14 Αυγούστου, με τον μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών του μήνα να ξεπερνά τα 40 εκατ. τεμάχια, ενώ ο μέσος τζίρος διατηρήθηκε σταθερά πάνω από τα 220 εκατ. ευρώ, πριν περιοριστεί ελαφρώς την τελευταία εβδομάδα. Μια εβδομάδα που διακρίθηκε από την κατοχύρωση κερδών, αλλά και τη διάθεση υπεράσπισης θέσεων από επενδυτές που εισήλθαν όψιμα στη δυναμική της ανόδου, απορροφώντας τμήμα της προσφοράς.

Το στοίχημα για τον Σεπτέμβριο θα είναι αν η αγορά μπορεί να συντηρήσει τη θετική τάση με μικρότερη στήριξη από τον τραπεζικό κλάδο, ή αν η επόμενη ανοδική κίνηση θα χρειαστεί ξανά την ώθηση των τραπεζικών μετοχών για να δώσει συνέχεια στο ανοδικό αφήγημα.

Άλλωστε, αναμένεται ένας «καταιγισμός» εξελίξεων, από κρίσιμα μακροοικονομικά στοιχεία και αναθεωρήσεις αξιολογήσεων έως κομβικά εταιρικά αποτελέσματα και συνελεύσεις μετόχων. Η πορεία του Γενικού Δείκτη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα αποτιμηθούν αυτά τα νέα δεδομένα, σε μια περίοδο όπου η διεθνής αβεβαιότητα και η εσωτερική δυναμική θα συνυπάρξουν στην επενδυτική εξίσωση.

Στο μέτωπο της οικονομίας

Η αυλαία ανοίγει την 1η Σεπτεμβρίου με τη δημοσίευση του δείκτη S&P Global Greece Manufacturing PMI για τον Αύγουστο, που θα δώσει έναν πρώτο τόνο για την πορεία της μεταποίησης.

Στις 5 Σεπτεμβρίου, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει τα προσωρινά στοιχεία για το ΑΕΠ β’ τριμήνου αλλά και το εμπορικό ισοζύγιο Ιουλίου, δεδομένα που θα δείξουν εάν η οικονομία διατηρεί τον αναπτυξιακό της ρυθμό εν μέσω διεθνών αβεβαιοτήτων. Την ίδια μέρα, ο οίκος DBRS προχωρά στην αναθεώρηση της αξιολόγησης του ελληνικού αξιόχρεου, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη στάση των επενδυτών απέναντι στην αγορά ομολόγων και κατ’ επέκταση στις μετοχές.

Η κορύφωση αναμένεται στις 19 Σεπτεμβρίου, όταν η Moody’s θα δημοσιοποιήσει τη δική της αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία, σε μια συγκυρία που οι αγορές αναζητούν σαφή σήματα για τις προοπτικές της χώρας.

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων

Σειρά εισηγμένων θα βρεθεί στο προσκήνιο με τις ανακοινώσεις εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων.

Στις αρχές του μήνα ξεχωρίζουν τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου του ΟΠΑΠ (03/09) και της Trade Estates. Στις 9 Σεπτεμβρίου, το ενδιαφέρον θα είναι στραμμένο σε μια «τετράδα» σημαντικών εταιρειών: Metlen, ΔΑΑ, Σαράντης και Fourlis.

Στη συνέχεια, στις 17 Σεπτεμβρίου, η Cenergy θα ανακοινώσει τα οικονομικά της μεγέθη, ενώ προς το τέλος του μήνα, στις 25 Σεπτεμβρίου, ακολουθούν τα αποτελέσματα της Alter Ego Media και της AVAX.

Παράλληλα, οι επενδυτές θα παρακολουθούν και τις ημερομηνίες αποκοπής μερισμάτων, όπως της AVAX (02/09, 0,07 ευρώ) και της Τράπεζας Κύπρου (22/09, ενδιάμεσο μέρισμα).

Στο μέτωπο των γενικών συνελεύσεων

Οι μέτοχοι θα έχουν και αρκετές τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις. Στις 2 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει η Intertech, ενώ στις 5 Σεπτεμβρίου ακολουθούν οι Unibios και Moda Bagno. Στις 8 Σεπτεμβρίου έρχεται η σειρά της Orilina Properties και στις 9 Σεπτεμβρίου της Attica Holdings.

Στις 10 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται η συνέλευση της Frigoglass, ενώ η Πλαστικά Κρήτης θα προχωρήσει σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 19 Σεπτεμβρίου.

Πηγή ΟΤ