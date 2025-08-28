Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Γυμναστική: Τι είναι η «Ζώνη 2» που προτιμούν οι αθλητές;
Vita 28 Αυγούστου 2025 | 06:30

Γυμναστική: Τι είναι η «Ζώνη 2» που προτιμούν οι αθλητές;

Σύμφωνα με τους ειδικούς, στη «Ζώνη 2» μπορείς να προπονείσαι περισσότερο, να αναρρώνεις γρηγορότερα και να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Spotlight

Πολλοί δρομείς βασίζονται στην προπόνηση με βάση τους παλμούς της καρδιάς για να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει πέντε ζώνες έντασης, ανάλογα με το ποσοστό στο οποίο δουλεύει η καρδιά σε σχέση με τη μέγιστη δυνατότητά της.

Στη Ζώνη 1, κάνεις προθέρμανση. Στη Ζώνη 5, φτάνεις στα όριά σου. Το τελευταίο διάστημα όμως, η Ζώνη 2 έχει κερδίσει την προσοχή τόσο των αθλητών όσο και των ειδικών, καθώς θεωρείται ένας από τους τέσσερις βασικούς πυλώνες της άσκησης για καλή υγεία και μακροζωία.

Τι ακριβώς είναι η Ζώνη 2;

Η Ζώνη 2 αντιστοιχεί στο 60–70% του μέγιστου ρυθμού της καρδιάς σου. Στην πράξη, είναι ένας άνετος ρυθμός όπου μπορείς να τρέχεις χωρίς να λαχανιάζεις όσο συζητάς.

Στην αρχή, αυτό μπορεί να είναι σου φαίνεται πολύ αργό, σχεδόν αδύνατο, ειδικά όταν τρέχεις σε ανηφόρες. Με την πάροδο του χρόνου το σώμα θα προσαρμοστεί σε ταχύτερους ρυθμούς διατηρώντας, παράλληλα, έναν καρδιακό ρυθμό Ζώνης 2.

Αυτή η τεχνική προετοιμάζει το σώμα για κάθε απόσταση – από 5 χιλιόμετρα μέχρι μαραθώνιο.

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι για να προσδιορίσεις αν τρέχεις στον σωστό ρυθμό:

  1. Με χρήση συσκευής

Ο πιο ακριβής τρόπος είναι να παρακολουθείς τους παλμούς σου. Μπορείς να υπολογίσεις τον μέγιστο ρυθμό καρδιάς σου με τον απλό τύπο:

220 – ηλικία σου = μέγιστος ρυθμός καρδιάς (σε παλμούς/λεπτό)

Η Ζώνη 2 αντιστοιχεί στο 60–70% αυτής της τιμής.

Για παράδειγμα, για έναν 40χρονο:

220 – 40 = 180 → Ζώνη 2: 108 έως 126 παλμοί/λεπτό.

  1. Με βάση την αίσθηση

Αν προτιμάς να τρέχεις χωρίς τεχνολογία, μπορείς να βασιστείς στο λεγόμενο RPE (Rate of Perceived Exertion), την αντιληπτή ένταση. Η Ζώνη 2 αντιστοιχεί περίπου σε 4/10 στην κλίμακα έντασης: τρέχεις άνετα, αναπνέεις κανονικά και μπορείς να μιλάς χωρίς διακοπές.

Τα οφέλη

  • Αερόβια αντοχή: Όσο πιο δυνατός γίνεσαι σε αυτόν τον ρυθμό, τόσο πιο εύκολα θα αντέχεις στις υψηλότερες ταχύτητες.
  • Ρυθμίζει το γαλακτικό οξύ: Σε αυτό το επίπεδο έντασης, ο οργανισμός προλαβαίνει να απομακρύνει το γαλακτικό οξύ που παράγεται στους μυς. Έτσι, αποφεύγεται η καταπόνηση και η υπερβολική κόπωση που εμφανίζονται σε πιο σκληρές προσπάθειες.
  • Ενεργειακή απόδοση: Η συστηματική προπόνηση στη Ζώνη 2 ενισχύει τη λειτουργία των μιτοχονδρίων, των μικρών «εργοστασίων» ενέργειας μέσα στα κύτταρά μας. Όσο περισσότερα και πιο αποτελεσματικά είναι, τόσο περισσότερη ενέργεια μπορεί να παραχθεί κατά τη διάρκεια της άσκησης
  • Καίει περισσότερο λίπος: Σε αυτόν τον ρυθμό, το σώμα μαθαίνει να χρησιμοποιεί το λίπος ως βασικό καύσιμο, κάτι που είναι εξαιρετικά χρήσιμο για μεγάλες αποστάσεις και για όποιον στοχεύει στη μείωση του σωματικού λίπους.
  • Επιβαρύνει λιγότερο το σώμα: Η Ζώνη 2 είναι πιο ήπια για το μυοσκελετικό σύστημα σε σχέση με την έντονη προπόνηση. Αυτό σημαίνει μικρότερη φθορά, ταχύτερη αποκατάσταση και τη δυνατότητα να τρέχεις πιο συχνά χωρίς να εξαντλείσαι.

Πόσο συχνά πρέπει να τρέχεις στη ζώνη 2;

Αν παρατηρήσεις θα διαπιστώσεις ότι οι ταχύτεροι δρομείς εκτελούν σημαντικό ποσοστό του όγκου των προπονήσεών τους σε πιο αργούς ρυθμούς από εκείνους που τερματίζουν σε έναν αγώνα. Αυτό συμβαίνει επειδή αξιοποιούν τα οφέλη της προπόνησης στη Ζώνη 2.

Για τους περισσότερους, η Ζώνη 2 πρέπει να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης:

  • Αν είσαι αρχάριος, μπορείς να αφιερώνεις έως και 90% του συνολικού σου χρόνου σε αυτόν τον ρυθμό.
  • Αν έχεις εμπειρία, στόχευσε σε περίπου 70–80%.
  • Το υπόλοιπο 20–30% αφιερώνεται σε διαλειμματικές ή πιο έντονες προπονήσεις (Ζώνες 3–5).

Η διάρκεια εξαρτάται από τον στόχο σου:

  • Για 5Κ: 25–35 λεπτά
  • Για ημιμαραθώνιο ή μαραθώνιο: 40–90 λεπτά
  • Για καύση λίπους ή βασική φυσική κατάσταση: 30–60 λεπτά

Με συστηματική προπόνηση, τα πρώτα σημάδια βελτίωσης εμφανίζονται μέσα σε 2–4 εβδομάδες: περισσότερη αντοχή, λιγότερη καταπόνηση, μεγαλύτερη ενεργητικότητα στην καθημερινότητα. Το πιο εντυπωσιακό, όμως, είναι ότι η αερόβια ικανότητα συνεχίζει να εξελίσσεται ακόμα και μετά από χρόνια.

Αν, λοιπόν, ψάχνεις ένα μέσο για να βελτιώσεις την καρδιοαναπνευστική σου υγεία, να ενισχύσεις την καύση λίπους και να ζήσεις περισσότερο, η απάντηση είναι απλή: Τρέξε έξυπνα. Τρέξε στη Ζώνη 2.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Μπόνους δόμησης: Πέρασε την «πόρτα» του ευρωδικαστηρίου η υπόθεση ΝΟΚ

Μπόνους δόμησης: Πέρασε την «πόρτα» του ευρωδικαστηρίου η υπόθεση ΝΟΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Macro
Θεοδωρικάκος: Πάγωμα στις τιμές των σχολικών και μειώσεις στα τρόφιμα ζητά από τα σούπερ μάρκετ

Θεοδωρικάκος: Πάγωμα στις τιμές των σχολικών και μειώσεις στα τρόφιμα ζητά από τα σούπερ μάρκετ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Fit & Run
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ: Απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC – Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας
Δεν παραιτήθηκε 28.08.25

Ο Τραμπ απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC - Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας

Η Σούζαν Μονάρεζ δεν συμπλήρωσε ούτε έναν μήνα στη θέση της - Συγκρούστηκε με τον υπουργό Υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, τον Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο, αμφισβητία των εμβολίων

Σύνταξη
Νοσοκομείο Νάσερ: Το διπλό χτύπημα ήταν τριπλό – Η ακτινογραφία της επίθεσης – Αποκάλυψη CNN για το μακελειό
CNN 28.08.25

Αποκάλυψη: Το διπλό χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ ήταν τριπλό - Τι δείχνει νέο βίντεο - Η ακτινογραφία της επίθεσης

Νέα στοιχεία για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ που κόστισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους, ανάμεσά τους σε πέντε δημοσιογράφους - Τι δείχνει νέο βίντεο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: Οι μισοί Αμερικανοί ψηφοφόροι πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα
Δείτε αναλυτικά 28.08.25

Αποκαλυπτική δημοσκόπηση - Οι μισοί ψηφοφόροι στις ΗΠΑ πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

Νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ - Έξι στους δέκα ψηφοφόρους εναντιώνονται στην αποστολή περισσότερης στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μπόνους δόμησης: «Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για την υπόθεση ΝΟΚ
Εν αναμονή του ΣτΕ 28.08.25

«Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ - Πότε θα εξεταστεί η υπόθεση

Ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες προσέφυγαν στο δικαστήριο του Στρασβούργου, το οποίο έκρινε ότι η υπόθεση για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ αξίζει να εξεταστεί καθώς είναι σοβαρή και τεκμηριωμένη

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Μικρές επιχειρήσεις: Ρεκόρ τετραετίας στη μείωση της ζήτησης – Πρόδρομοι δείκτες στασιμότητας και ύφεσης
Ο Γ.Καββαθάς στο in 28.08.25

Η κραυγή των μικρομεσαίων: «Δε θέλουμε άλλη συμπάθεια, θέλουμε πράξεις»

Οι μικρές επιχειρήσεις, το 99,6% του συνόλου της επιχειρηματικότητας, εκπέμπουν σήμα κινδύνου. «Δεν θέλουμε άλλη συμπάθεια. Θέλουμε πράξεις» λέει στο in o πρόδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς. Ανησυχητικά σημάδια για το σύνολο της οικονομίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απεργία ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας το πρωί στο Σύνταγμα
Ελλάδα 28.08.25

Απεργία της ΑΔΕΔΥ ενάντια στο νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων - Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα

Η ΑΔΕΔΥ καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10 το πρωί

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στη Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες – Ανατριχιάζουν οι σημειώσεις του δράστη
«Έγκλημα μίσους» 28.08.25

Μακελειό σε σχολείο στη Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες - Ανατριχιάζουν οι σημειώσεις του δράστη

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και 17 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, από τους πυροβολισμούς στο καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη - Ο δράστης, αυτοκτόνησε μετά το μακελειό - Για έγκλημα μίσους μιλά το FBI

Σύνταξη
Τροχαίο στην Πιερία: Μάχη για τη ζωή της δίνει 11χρονο κοριτσάκι – Νεκρή η 9χρονη αδελφή της
Ελλάδα 28.08.25

Τροχαίο στην Πιερία: Μάχη για τη ζωή της δίνει 11χρονο κοριτσάκι – Νεκρή η 9χρονη αδελφή της

Το τροχαίο στην Πιερία συνέβη όταν η 35χρονη μητέρα των κοριτσιών, η οποία οδηγούσε το αυτοκίνητο, έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του ΙΧ και προσέκρουσε σε δέντρο.

Σύνταξη
Ο Παύλος Μαρινάκης πάει να χτυπήσει τον Τσίπρα και καίει την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Πανικός στο Μαξίμο 28.08.25

Ο Παύλος Μαρινάκης πάει να χτυπήσει τον Τσίπρα και καίει την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Μπούμερανγκ για την κυβέρνηση τα στοιχεία με τα οποία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπαθεί να αντικρούσει τις κατηγορίες του Αλέξη Τσίπρα. Σε «ξέρα» πέφτει η προσπάθεια αναβίωσης του καταστροφικού 2015 με τους αριθμούς να λειτουργούν υπέρ του Τσίπρα.

Σύνταξη
Αποψίλωση δασών: Ευθύνεται για μισό εκατομμύριο θανάτους σε 20 χρόνια – Αυξάνει ασθένειες που προκαλεί η ζέστη
Αιτία θανάτου 28.08.25

Αποψίλωση δασών: Ευθύνεται για μισό εκατομμύριο θανάτους σε 20 χρόνια – Αυξάνει ασθένειες που προκαλεί η ζέστη

Η αποψίλωση δασών αυξάνει τη θερμοκρασία στα τροπικά δάση του Αμαζονίου, του Κονγκό και της νοτιοανατολικής Ασίας. Αυτό έχει αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η υγεία των κατοίκων και πολλοί να πεθαίνουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μάχη για τον βυθό: Οι αμυντικές εταιρείες στοχεύουν στην υποβρύχια ασφάλεια
Διεθνής Οικονομία 28.08.25

Μάχη για τον βυθό: Οι αμυντικές εταιρείες στοχεύουν στην υποβρύχια ασφάλεια

Η διακοπή των αγωγών φυσικού αερίου και των τηλεπικοινωνιακών καλωδίων έχει εστιάσει το μυαλό των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στην προστασία των υποβρυχίων περιουσιακών στοιχείων

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Απόρρητο