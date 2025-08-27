Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
ΑΙ στη ζωή μας: Είμαστε έτοιμοι;
Τα Νέα της Αγοράς 27 Αυγούστου 2025 | 09:00

ΑΙ στη ζωή μας: Είμαστε έτοιμοι;

Έναρξη Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2025: 6 Οκτωβρίου 2025.

Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Έρευνα: Μερικοί το προτιμούν…. καυτό! Κινδυνεύουν;

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις του 21ου αιώνα, επηρεάζοντας όλους τους τομείς της ζωής μας. Από τα smartphones και τους ψηφιακούς βοηθούς, μέχρι την ιατρική ακριβείας, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις smart cities, η ΤΝ αλλάζει ριζικά τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και αλληλεπιδρούμε. Αλλά όσο η ΤΝ επεκτείνεται σε κάθε πτυχή της ζωής μας, ένα βασικό ερώτημα προκύπτει: είμαστε πραγματικά προετοιμασμένοι να τη διαχειριστούμε σωστά και υπεύθυνα;

Η ΤΝ και η καθημερινότητά μας

Πλέον, η ΤΝ χρησιμοποιείται καθημερινά σε εφαρμογές, όπως οι ψηφιακοί βοηθοί (π.χ. Siri, Alexa) και οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αξιοποιούν την ΤΝ για να μας προσφέρουν εξατομικευμένες εμπειρίες. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τεχνολογίες ΤΝ για να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους, ενώ οι κυβερνήσεις τη χρησιμοποιούν για τη διαχείριση δεδομένων και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Όμως, αυτή η ταχεία εξέλιξη δημιουργεί και προκλήσεις. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η χρήση της ΤΝ θα είναι ηθική και δίκαιη; Τι θα συμβεί με τις θέσεις εργασίας που μπορεί να αντικατασταθούν από αυτοματοποιημένα συστήματα; Αυτά είναι μόνο μερικά από τα ερωτήματα που απαιτούν απαντήσεις.

Οι προκλήσεις, οι ευκαιρίες και η σημασία της εκπαίδευσης στην ΤΝ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία, και το περιβάλλον. Παράλληλα, όμως, φέρνει και ανησυχίες, όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η πιθανή δημιουργία ανισοτήτων λόγω άνισης πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες. Η ισορροπία ανάμεσα στις ευκαιρίες και στις προκλήσεις απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και στρατηγική εκπαίδευση. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της ΑΙ είναι απαραίτητη, όχι μόνο για όσους εργάζονται στον τεχνολογικό τομέα, αλλά και για όλους τους πολίτες που επιθυμούν να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν αυτή την τεχνολογία.

Η εκπαίδευση αποτελεί το κλειδί για την κατανόηση και την αξιοποίηση της ΤΝ. Τα πανεπιστήμια και οι εκπαιδευτικοί φορείς παγκοσμίως αναγνωρίζουν τη σημασία της ΤΝ και επενδύουν σε σχετικά προγράμματα σπουδών. Οι εξ αποστάσεως σπουδές ειδικά, δίνουν την ευκαιρία σε άτομα να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εποχής.

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Πρωτοπορία στις σπουδές ΤΝ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει ένα από τα πιο σύγχρονα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Το Μεταπτυχιακό πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, δίνοντας τη δυνατότητα σε επαγγελματίες και φοιτητές να συνδυάσουν τις σπουδές με τις προσωπικές, επαγγελματικές, και οικογενειακές τους υποχρεώσεις.

Με έμφαση στην πρακτική εφαρμογή και τη βαθιά κατανόηση των βασικών αρχών της ΤΝ, το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει θέματα όπως Machine Learning, Artificial Neural Networks and Deep Learning, και Big Data Analytics.

Για εγγραφές έως 29 Αυγούστου παρέχεται ειδική μείωση διδάκτρων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλυτικά εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://euc.ac.cy ή επικοινωνήστε στο admit@euc.ac.cy και στο 00357 22713000.

 

Έναρξη Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2025: 6 Οκτωβρίου 2025.

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Στο τραπέζι το ιταλικό μοντέλο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Στο τραπέζι το ιταλικό μοντέλο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Τράπεζες: Σηκώνουν μανίκια για δυνατό φίνις το 2025 στα δάνεια

Τράπεζες: Σηκώνουν μανίκια για δυνατό φίνις το 2025 στα δάνεια

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Τα Νέα της Αγοράς
Φοιτητική ζωή στην Αθήνα: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το φοιτητικό σου σπίτι
Φοιτητική ζωή στην Αθήνα: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το φοιτητικό σου σπίτι

Όταν μιλάμε για φοιτητική ζωή, κάνουμε λόγο για μια μοναδική και ξεχωριστή εμπειρία. Αν και διαφέρει για τον καθένα, σίγουρα πρόκειται για μια περίοδο που τα έχει όλα: αξέχαστες αναμνήσεις εντός και εκτός φοιτητικού σπιτιού, νέες φιλίες, γέλια, μαζώξεις, εκδρομές, ξενύχτια, συζητήσεις έξω από το αμφιθέατρο, σημειώσεις, εξετάσεις.

Η Betsson υποψήφια για 6 βραβεία στα SBC Awards 2025
Η Betsson υποψήφια για 6 βραβεία στα SBC Awards 2025

Η Betsson συνεχίζει να ξεχωρίζει στον χώρο του igaming. Μόνο φέτος έχει συγκεντρώσει πάνω από 30 βραβεία και πολλές υποψηφιότητες, ενώ τώρα έρχεται να προστεθεί μια ακόμη μεγάλη διάκριση: η Betsson είναι υποψήφια σε έξι κατηγορίες στα SBC Awards 2025, ενώ το Betsson Affiliates διεκδικούν δύο βραβεία στα Affiliate Leader Awards 2025.

Ποια καφετιέρα espresso να διαλέξω;
Ποια καφετιέρα espresso να διαλέξω;

Απολαύστε τον αγαπημένο σας καφέ ακριβώς στα μέτρα σας μέσα από την άνεση του σπιτιού σας, επιλέγοντας την κατάλληλη καφετιέρα espresso.

Η Ελλάδα έχει το superfood που όλοι αγνοούν!
Η Ελλάδα έχει το superfood που όλοι αγνοούν!

Κρυμμένη μέσα στον καρπό της αγουρομάζωχτης ελιάς υπάρχει μια ουσία με τόσο ισχυρή βιολογική δράση που οι επιστήμονες τη χαρακτηρίζουν ως ένα από τα πιο ελπιδοφόρα φυσικά μόρια προστασίας του οργανισμού.

T-shirts που πάνε με όλα το καλοκαίρι
T-shirts που πάνε με όλα το καλοκαίρι

Ψάξαμε και βρήκαμε τις καλύτερες επιλογές σε T-shirts για εκείνον και για εκείνη για στιλάτες και άνετες καλοκαιρινές εμφανίσεις.

Το Eurobasket ξεκινά: Ο πλήρης οδηγός της Ελλάδας, οι στόχοι, το ρόστερ και όλες οι ημερομηνίες
Το Eurobasket ξεκινά: Ο πλήρης οδηγός της Ελλάδας, οι στόχοι, το ρόστερ και όλες οι ημερομηνίες

Η Ελλάδα μετρά αντίστροφα για το Eurobasket, δίνοντας το «παρών» σε ακόμη μία μεγάλη διοργάνωση με στόχο τη διάκριση μετά από πολλά χρόνια. - Όλο το πρόγραμμα, οι ημερομηνίες και το σύστημα διεξαγωγής.

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης στον δράστη» – Νέα στοιχεία στο φως
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης στον δράστη» – Νέα στοιχεία στο φως

Ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, κρίθηκε προφυλακιστέος με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή -«Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ηθικούς φραγμούς», τονίζει ψυχολόγος

Σάμος: Εκσυγχρονίζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ
Σάμος: Εκσυγχρονίζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ

Το Μουσείο διαθέτει συλλογή με σημαντικά ευρήματα, που προέρχονται από τις ανασκαφές του Ηραίου, ενός εξαιρετικά σημαντικού ιερού της Ήρας, στον τόπο της γέννησής της και του γάμου της με τον Δία.

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Παράνομη κηρύχθηκε η στάση εργασίας για τις 28 Αυγούστου
Παράνομη η στάση εργασίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στις 28 Αυγούστου

Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας είχαν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους με στάση εργασίας στην απεργία της ΑΔΕΔΥ που διαμαρτύρεται για την ψήφιση του νέου «πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων»

Ινδία: Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων
Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία από κατολίσθηση λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων

Στους 21 ανήλθαν οι τραυματίες - Η κατολίσθηση σημειώθηκε σε γνωστή διαδρομή ινδουιστικού προσκυνήματος στο Τζαμού - Αναμένονται περισσότερες βροχές και καταιγίδες με θυελλώδεις ανέμους

Μετανάστες: Το HRW επικρίνει τις συμφωνίες που έκλεισε η ΕΕ με τη Μαυριτανία παραβλέποντας τις παραβιάσεις δικαιωμάτων
Μετανάστες: Το HRW επικρίνει τις συμφωνίες που έκλεισε η ΕΕ με τη Μαυριτανία παραβλέποντας τις παραβιάσεις δικαιωμάτων

Δεκάδες μετανάστες που πέρασαν από κέντρα κράτησης στη Μαυριτανία περιέγραψαν στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «απάνθρωπες συνθήκες και απάνθρωπη μεταχείριση».

Μαθαίνει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους ο Ολυμπιακός – Φινάλε με ματσάρα στα play-offs
Μαθαίνει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους ο Ολυμπιακός – Φινάλε με ματσάρα στα play-offs

Τελευταία στροφή στα play-offs του Champions League την Τετάρτη, όταν ο Ολυμπιακός θα μάθει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους του στη League Phase. Σούπερ ματς στη Λισαβόνα για τη Μπενφίκα του Παυλίδη κόντρα στη Φενέρ, με μετάδοση από το MEGA.

Economist: Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία – «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»
Ξανά σε μπελάδες η Γαλλία - «Η χώρα μας βρίσκεται σε κίνδυνο»

Σύμφωνα με το Economist, ο 74χρονος Φρανσουά Μπαϊρού θα χρειαστεί ασυνήθιστη πολιτική δεξιοτεχνία για να παραμείνει πρωθυπουργός στη Γαλλία, με το περιοδικό να συμμερίζεται τις ανησυχίες του για τη λιτότητα.

Βροχή τα στοιχήματα: Οι «μπούκηδες» στην Αγγλία ξέρουν ποιον θέλουν για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Βροχή τα στοιχήματα: Οι «μπούκηδες» στην Αγγλία ξέρουν ποιον θέλουν για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Τι κι αν στην Amazon MGM δεν έχουν κατασταλάξει ακόμα στον ηθοποιό που θα υποδυθεί τον επόμενο Τζέιμς Μποντ; Τα στοιχηματικά γραφεία της Αγγλίας έχουν αποφασίσει.

Greece Plans Major Grid Upgrades to Protect Forests
Greece Plans Major Grid Upgrades to Protect Forests

Greek energy operator DEDDHE unveils a €4.79B plan for 2026–2030, including smart meters and relocating power lines from forests to boost network resilience and digital transformation

Ακίνητα: Παράταση του μηδενικού ΦΠΑ στις νέες οικοδομές έως το τέλος του 2026
Παράταση του μηδενικού ΦΠΑ στις νέες οικοδομές έως το τέλος του 2026

Η παράταση της αναστολής του συντελεστή 24% ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα θα περιλαμβάνεται στο καλάθι της ΔΕΘ - Από το 2019 έως την πρώτη αναστολή του το 2020 προκάλεσε πολλές στρεβλώσεις στην αγορά

Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: Fake news τα δημοσιεύματα για «λουκέτο»
Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου: Θα βάλει λουκέτο;

Η ανακοίνωση από το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου μετά τα δημοσιεύματα που το ήθελαν να κλείνει. Η ανάρτηση από τον Νίκο Μαστοράκη μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες.

Μαγνησία – Καταγγελία: Ιατρείο χωρίς γάζες και ιώδιο στο Κεραμίδι – Έδεσαν τραυματία με τραπεζομάντηλα
Σοβαρή καταγγελία: Ιατρείο χωρίς γάζες και ιώδιο στο Κεραμίδι Μαγνησίας - Έδεσαν τραυματία με τραπεζομάντηλα

Τις τραγικές ελλείψεις στον τομέα της υγείας, επαναβεβαιώνει η καταγγελία για το ιατρείο στο Κεραμίδι - Τις πρώτες βοήθειες παρείχαν στον τραυματία... ναυαγοσώστες που έτυχε να βρεθούν στο σημείο

Χωρίς προβλήματα ο Παναθηναϊκός ενόψει Σαμσουνσπόρ
Χωρίς προβλήματα ο Παναθηναϊκός ενόψει Σαμσουνσπόρ

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση επί ελληνικού εδάφους πριν αναχωρήσει για Τουρκία ενόψει της ρεβάνς με την Σαμσουνσπόρ, με τους πράσινους να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

