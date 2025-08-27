«Οιδίπους» του Γιάννη Χουβαρδά: Νέα παράσταση στον Λυκαβηττό μετά τα συνεχή sold out

Με όλες τις παραστάσεις στην Αθήνα να έχουν γίνει ήδη sold out, η πρωτοφανής ανταπόκριση του κοινού για τον «Οιδίποδα» του Γιάννη Χουβαρδά, οδηγεί τους διοργανωτές στην προσθήκη μιας νέας και τελευταίας παράστασης τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Οι ρόλοι και οι πρωταγωνιστές

Ο Γιάννης Χουβαρδάς σε αυτό τον δραματουργικό άθλο που καθήλωσε κοινό και κριτικούς και καταχειροκροτήθηκε επί πέντε λεπτά από 17.000 θεατές στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, παρουσιάζει και τα δύο κορυφαία έργα του Σοφοκλή. Τα «Οιδίπους Τύραννος» και «Οιδίπους Επί Κολωνώ», σε μια ενιαία θεατρική εμπειρία δύο ωρών, με έναν εξαιρετικό πρωταγωνιστικό θίασo.

Στους ρόλους βλέπουμε τους Νίκο Καραθάνο, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Στεφανία Γουλιώτη, Νίκο Χατζόπουλο, Ορέστη Χαλκιά, Γιάννη Κότσιφα, Κωνσταντίνο Μπιμπή, Πηνελόπη Τσιλίκα, Έκτορα Λυγίζο, Άγγελο Τριανταφύλλου, Θεόβη Στύλλου και Πολυξένη Παπακωνσταντίνου.

Μια μεγαλειώδης παραγωγή, με σπάνια υποβλητική ατμόσφαιρα και μαγική αισθητική, επιστέγασμα της μοναδικής θεατρικής πορείας του δημιουργού της εδώ και μισό αιώνα.

Μία συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και του Πολιτιστικού Οργανισμού ‘Λυκόφως’ του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Προπώληση εισιτηρίων

Η προπώληση για τη νέα και τελευταία παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού μόλις άνοιξε. Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο https://www.ticketservices.gr/event/oedipus-2025/?eventid=13052&showid=86274