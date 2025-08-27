newspaper
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
27.08.2025 | 18:07
Έγινε η φορολοταρία - Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
Έγινε η φορολοταρία – Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
Οικονομία 27 Αυγούστου 2025 | 18:07

Έγινε η φορολοταρία – Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε η φορολοταρία για τις συναλλαγές του Ιουλίου

Πραγματοποιήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η 46η φορολοταρία που «μοιράζει» από 1.000 ευρώ και 50.000 ευρώ.

Η κλήρωση αφορούσε όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούλιο  2025.

Ένας υπερτυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ, 5 τυχεροί 20.000 ευρώ και 500 φορολογούμενοι κερδίζουν 1.000 ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς

Κάθε μήνα, η φορολοταρία κληρώνει και μετά πληρώνει 556 τυχερούς λαχνούς ως εξής:

  • 1 που κερδίζει 50.000 ευρώ,
  • 5 που κερδίζουν 20.000 ευρώ,
  • 50 που κερδίζουν 5.000 ευρώ και
  • 500 που κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

Κάθε μήνα, κάθε ευρώ δαπάνης που γίνεται με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) δίνουν ένα λαχνό στον φορολογούμενο με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος (το 1/12 του ετήσιου), οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Οι λαχνοί με τους οποίους συμμετέχει κάποιος στην κλήρωση προκύπτουν βάσει του συνολικού ύψους των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει και έχουν εκκαθαριστεί από τις τράπεζες τον προηγούμενο μήνα.

Η φορολοταρία διεξήχθη με τη νέα της μορφή, μοιράζοντας πολύ μεγαλύτερα ποσά.

Πηγή: ΟΤ

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Απόρρητο