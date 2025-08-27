Έγινε η φορολοταρία – Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε η φορολοταρία για τις συναλλαγές του Ιουλίου
- «Πλήρης υποστήριξη» του Μακρόν στον Μπαϊρού και στο βάθος… εκλογές
- Γιατί γερμανικός διαγωνισμός για αποκέντρωση σε πόλη της σοβιετικής εποχής αποδεικνύεται παγκόσμια επιτυχία;
- Διαδηλώσεις στην Ελβετία για τον θάνατο 17χρονου που προσπαθύσε να ξεφύγει από την αστυνομία
- 24χρονος παρακολουθούσε επιχειρηματία για να τον ληστέψει - Στην κατοχή του βρέθηκε στολή αστυνομικού
Πραγματοποιήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η 46η φορολοταρία που «μοιράζει» από 1.000 ευρώ και 50.000 ευρώ.
Η κλήρωση αφορούσε όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούλιο 2025.
Ένας υπερτυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ, 5 τυχεροί 20.000 ευρώ και 500 φορολογούμενοι κερδίζουν 1.000 ευρώ.
Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς
Κάθε μήνα, η φορολοταρία κληρώνει και μετά πληρώνει 556 τυχερούς λαχνούς ως εξής:
- 1 που κερδίζει 50.000 ευρώ,
- 5 που κερδίζουν 20.000 ευρώ,
- 50 που κερδίζουν 5.000 ευρώ και
- 500 που κερδίζουν από 1.000 ευρώ.
Κάθε μήνα, κάθε ευρώ δαπάνης που γίνεται με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) δίνουν ένα λαχνό στον φορολογούμενο με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.
Σε περίπτωση που το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος (το 1/12 του ετήσιου), οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.
Οι λαχνοί με τους οποίους συμμετέχει κάποιος στην κλήρωση προκύπτουν βάσει του συνολικού ύψους των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει και έχουν εκκαθαριστεί από τις τράπεζες τον προηγούμενο μήνα.
Η φορολοταρία διεξήχθη με τη νέα της μορφή, μοιράζοντας πολύ μεγαλύτερα ποσά.
Πηγή: ΟΤ
- Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρή 9χρονη σε τροχαίο – Σοβαρά τραυματίες η μητέρα και η 11χρονη αδερφή της
- «Παντοτινά χημικά» στα ελληνικά αυγά ελευθέρας βοσκής – Κίνδυνοι για την υγεία
- Διαδηλώσεις στην Ελβετία για τον θάνατο 17χρονου που προσπαθύσε να ξεφύγει από την αστυνομία
- Σε «πολιορκία» η Μονή Σινά – Βίντεο ντοκουμέντο από τα πρωτοφανή επεισόδια
- Πειραιάς: «Ήταν λάθος δικό μου, έπρεπε να τον πάρω μαζί μου» λέει η αδερφή του 5χρονου που βρέθηκε στο μπαλκόνι
- Κινηματογράφος θα γίνει η οικία Κοκοβίκου στην Πλάκα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις