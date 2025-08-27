Νέος CEO, μόνος αναζητείται από την Porsche – Το σχέδιό της για τη VW

«Δεν χωράνε τα δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη» λέει ο λαός και στην περίπτωση της Porsche έχει δίκιο, καθώς ξεκίνησε και επισήμως την αναζήτηση διαδόχου του Διευθύνοντος Συμβούλου Oliver Blume, σηματοδοτώντας έτσι μια πορεία που πιθανότατα θα οδηγήσει στο τέλος του διπλού του ρόλου στο τιμόνι της κατασκευάστριας πολυτελών σπορ αυτοκινήτων και της μητρικής Volkswagen.

Το γεγονός ότι κατέχει ταυτόχρονα τις δύο σημαντικότατες θέσεις, αποτελεί αμφιλεγόμενο ζήτημα μεταξύ των μετόχων από την εισαγωγή της Porsche ως ξεχωριστής εταιρείας τον Σεπτέμβριο του 2022, με τους επενδυτές να ζητούν επανειλημμένα την παραίτησή του από μία από τις θέσεις λόγω ανησυχιών σχετικά με τη διαφάνεια και την ορθή διακυβέρνηση.

Ήρθε ή όχι η ώρα για την Porsche;

Αν και ο Blume έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο διπλός ρόλος δεν είχε σχεδιαστεί για να είναι μόνιμος, επισήμανε αυτόν τον μήνα ότι δεν έχει οριστεί ημερομηνία για τη διακοπή της σύνδεσης και «θα δούμε πώς θα τα πάμε φέτος».

Και παρά το γεγονός ότι Volkswagen, Porsche AG και Porsche SE, το επενδυτικό δηλαδή όχημα των οικογενειών Porsche και Piech, το οποίο κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των δικαιωμάτων ψήφου της Volkswagen, βρέθηκαν ξανά σε δύσκολη θέση, μια είδηση για την εξέλιξη αναζήτησης νέου CEO βγήκε στο WirtschaftsWoche.

Το περιοδικό, επικαλούμενο εταιρικές και οικονομικές πηγές, ανέφερε ότι οι συνομιλίες για τη διαδοχή του Blume βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται ένας διορισμός το φθινόπωρο, με υπό εξέταση τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς υποψηφίους.

«Μια τέτοια κίνηση θα μείωνε τις ανησυχίες σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση», τόνισε στο Bloomberg ο αναλυτής της Metzler Equities, Pal Skirta, επισημαίνοντας ερωτήματα σχετικά με την κατανομή πόρων και χρόνου, δεδομένης της κλίμακας και των δύο εταιρειών και των διαρθρωτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Η εποχή μετά τον Blume

Παρόλες τις ανησυχίες τους, οι οικογένειες Porsche και Piech εξέφρασαν τη συνεχή υποστήριξή τους προς τον Blume στην ετήσια γενική συνέλευση της Porsche SE τον Μάιο.

Η Porsche υφίσταται μια δαπανηρή αναδιάρθρωση, καθώς αντιμετωπίζει την ασθενή ζήτηση για τα σπορ αυτοκίνητά της στην Κίνα, μια αργή μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα και τους αυξημένους δασμούς των ΗΠΑ που την ώθησαν να μειώσει τον στόχο κερδοφορίας της για ολόκληρο το έτος .

Οι μετοχές της Porsche, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2022 με υψηλότερη αποτίμηση από τη Volkswagen, έχουν έκτοτε μειωθεί κατά περίπου 45%.

Ενώ στο άκουσμα των εξελίξεων για το νέο CEO, σημείωσαν απότομη άνοδο περίπου 1% στα 46,52 ευρώ.

Μάλιστα, η εφημερίδα Handelsblatt ανέφερε έναν αριθμό πιθανών διαδόχων του Blume, ο οποίος κατέχει την κορυφαία θέση στην αυτοκινητοβιομηχανία πολυτελών αυτοκινήτων εδώ και μια δεκαετία.

Πηγή: ΟΤ