Θλίψη στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς σύμφωνα με την ιστοσελίδα «santonews.com», ο Κριστιάν Ρικάντο Ντα Κόστα, πέθανε το Σάββατο (23/8) στη Σαντορίνη!

Οπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα «…ο Ντα Κόστα βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα για διακοπές με την οικογένειά του, όμως το απόγευμα του Σαββάτου (23/8/25)«έσβησε» ξαφνικά, βυθίζοντας στη θλίψη φίλους και θαυμαστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην άσος αντιμετώπισε πρόβλημα και είχε εισαχθεί για νοσηλεία, και οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, πριν τη διακομιδή υπέστη έντονο επεισόδιο και παρά τη μεγάλη προσπάθεια των γιατρών να τον επαναφέρουν, κατέληξε».

Στην Ελλάδα ο Κριστιάν Ρικάρντο Ντα Κόστα είχε φορέσει τις φανέλες τριών ομάδων, του Άρη, του Πανιωνίου και του Θρασύβουλου στη Β’ Εθνική. Όταν ολοκλήρωσε την καριέρα του στα γήπεδα, παρέμεινε στη χώρα μας, αφού παντρεύτηκε Ελληνίδα και απέκτησαν μία κόρη. Ο Ντα Κόστα έμενε με την οικογένειά του στη Γλυφάδα.