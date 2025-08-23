Παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων: Εκτός τελικού ο Ντούμας στα 50μ. πρόσθιο
Ο Ευάγγελος Ντούμας δεν κατάφερε να «κλειδώσει» την θέση του στον τελικό στα 50μ. πρόσθιο.
Ο Ευάγγελος Ντούμας δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία του στον τελικό στα 50μ. πρόσθιο, καθώς κολύμπησε σε χρόνο 27.76 και ως αποτέλεσμα έμεινε εκτός.
Νωρίτερα, στην πρωινή κούρσα ο 17χρονος κολυμβητής πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στο ίδιο αγώνισμα, καθώς ολοκλήρωσε τον αγώνα σε 27.62, επίδοση που του εξασφάλισε μεν την θέση του στην συνέχεια, αλλά δεν μπόρεσε να τερματίσει σε ανάλογο χρόνο στα ημιτελικά για να «κλείδωνε» την πρόκριση στον τελικό.
Θυμίζουμε πως ο Ντούμας κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 100μ πρόσθιο και μάλιστα με ιστορικό τριπλό Πανελλήνιο ρεκόρ (στον ημιτελικό), καταφέρνοντας να γίνει ο πρώτος Έλληνας αθλητής που κολύμπησε (59.77) κάτω από το ένα λεπτό στο συγκεκριμένο αγώνισμα.
Στους υπόλοιπους προκριματικούς με ελληνικές συμμετοχές:
– Στα 100μ. ελεύθερο Εφήβων, ο Νίκος Σπαθαράκης με χρόνο 50.89 κατατάχθηκε στην 40η θέση, ενώ ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν 60ος με 52.34.
– Στα 400μ. Μικτή Ατομική Εφήβων, ο Ιάσονας Ρούτουλας τερμάτισε με χρόνο 4:24.64 και βρέθηκε στην 15η θέση και ο Βασίλης Χάρα με 4:29.49 πήρε την 23η θέση.
– Τέλος, στα 50μ. ελεύθερο Νεανίδων, η Δέσποινα Πυρίλη με επίδοση 26.40 κατατάχθηκε στην 26η θέση και η Ηλέκτρα Μαγκώτσιου με 26.91 στην 41η.
