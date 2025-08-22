Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
22.08.2025 | 08:19
Σε εξέλιξη η φωτιά στη Βάλια Κάλντα, σε απομακρυσμένο και δύσκολα προσεγγίσιμο σημείο
Οι μικροσυσκευές που δεν πρέπει να λείπουν από την κουζίνα
Τα Νέα της Αγοράς 22 Αυγούστου 2025 | 10:00

Οι μικροσυσκευές που δεν πρέπει να λείπουν από την κουζίνα

Καμία κουζίνα δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς τις παρακάτω μικροσυσκευές - Εξοπλίστε την για μέγιστη λειτουργικότητα.

Ενώ πολλοί βλέπουν το σαλόνι ως την «καρδιά» του σπιτιού, η κουζίνα είναι αυτή που φιλοξενεί πολλές σημαντικές στιγμές που μοιραζόμαστε με τους αγαπημένους μας. Από  την ήσυχη καλημέρα πάνω από δύο φλιτζάνια καφέ μέχρι την προετοιμασία του αγαπημένου σας φαγητού για βραδινό, η κουζίνα αποτελεί το επίκεντρο της καθημερινής ζωής, της φιλοξενίας αλλά και της συναισθηματικής σύνδεσης.

Οι απαραίτητες μικροσυσκευές για τη κουζίνα

Για αυτόν τον λόγο λοιπόν, είναι σημαντικό να είναι επαρκώς εξοπλισμένη ώστε να κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και πιο λειτουργική. Οι μικροσυσκευές που δεν θα πρέπει να λείπουν για να τα καταφέρετε, περιλαμβάνουν:

Καφετιέρα για Κάψουλες Krups Mini Me

Κομψότητα και επαγγελματικό αποτέλεσμα, όλα σε μία μηχανή. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα ροφημάτων επαγγελματικής ποιότητας χάρη στις πρωτοποριακές λειτουργίες της μηχανής Mini Me. Η καφετιέρα Krups Dolce Gusto Mini Me KP123B διαθέτει αυτόματη αντλία πίεσης 15 bar και λειτουργία για ζεστό και κρύο καφέ. Ο μοντέρνος και πρακτικός σχεδιασμός της, ταιριάζει υπέροχα με το μοναδικό σου στυλ. Είναι ιδανική για τέλειο και παχύρρευστο καϊμάκι τόσο στην ζεστή όσο και στην κρύα λειτουργία.

Φριτέζα Αέρος Rohnson R-2834

Με την τεχνολογία 3D direct heat, η φριτέζα αέρος Rohnson R-2834 σας ετοιμάζει υγιεινά γεύματα, με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι, για να απολαμβάνετε το αγαπημένο σας φαγητό με λιγότερα λιπαρά. Επιπλέον, η ισχύς της είναι στα 1800W που σημαίνει ότι προθερμαίνεται αμέσως, ενώ η θερμοκρασία ψησίματος κυμαίνεται από 80°C έως και 200°C, προκειμένου να μαγειρεύετε τα φαγητά που σας αρέσουν, δίχως πολλές τύψεις.

Κουζινομηχανή Izzy

Η κουζινομηχανή της Izzy διαθέτει ισχυρό μοτέρ 1500W που εξασφαλίζει γρήγορη και αποδοτική επεξεργασία. Η ειδική λειτουργία Pulse εξασφαλίζει ομοιόμορφη ανάμειξη όλων των υλικών. Επιπλέον, η αντιολισθητική βάση προσφέρει αυξημένη σταθερότητα κατά τη χρήση. Παρέχει δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 6 διαφορετικές ταχύτητες, προσαρμοζόμενες στις ανάγκες κάθε σταδίου παρασκευής και στην απαιτούμενη ένταση για κάθε μείγμα.

Τοστιέρα Kenwood HG210

Η τοστιέρα/ψηστιέρα HG210 της Kenwood διαθέτει αποσπώμενες ριγέ πλάκες με ειδικά διαμορφωμένη επιφάνεια που επιτρέπει την απομάκρυνση του λίπους, προσφέροντας υγιεινό ψήσιμο και διευκολύνοντας το καθάρισμα. Έχει τρεις θέσεις ψησίματος, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ανοίγματος 180º, που προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη χρήση. Η επιφάνεια ψησίματος είναι κατασκευασμένη από αντικολλητικό υλικό, κατάλληλο για άμεση επαφή με τα τρόφιμα, εξασφαλίζοντας τέλεια αποτελέσματα.

Πολυκόπτης Multi Moulinex

Ανακατέψτε, ψιλοκόψτε και αναμείξτε όλα τα είδη των υλικών—για ευκολότερη προετοιμασία του φαγητού! Το Multi Moulinette είναι ένας ισχυρός ηλεκτρικός πολυκόπτης με βολικό σχεδιασμό που σας επιτρέπει να εισάγετε και να μετράτε ξηρά συστατικά έως 300 g απευθείας στο μεγάλο μπολ του. Οι 6 λεπίδες του από ανοξείδωτο ατσάλι σας προσφέρουν γρήγορα, τέλεια αποτελέσματα κάθε μέρα, ενώ ο έλεγχος διπλής ταχύτητας σημαίνει ότι έχετε την τέλεια υφή κάθε φορά—και με απόλυτη ασφάλεια!

Βραστήρας Crown CK-2108Y

Ο βραστήρας Crown CK-2108Y είναι ένας βραστήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 1,8 λίτρων με ισχύ 1800 watt. Έχει κρυφή αντίσταση, φίλτρο κατά των αλάτων και περιστρεφόμενη βάση 360 μοιρών. Διαθέτει επίσης ένδειξη στάθμης νερού και διακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης καθώς και θερμομονωτική λαβή. Ιδανική επιλογή για την κουζίνα σας.

Αποχυμωτής SCJ-1058 Ηλεκτρικός Επαναφορτιζόμενος

Ο αποχυμωτής SCJ-1058 είναι ηλεκτρικός, επαναφορτιζόμενος και φορητός σε λευκό χρώμα, σχεδιασμένος για να προσφέρει ευκολία και αποτελεσματικότητα στην παρασκευή φρέσκων χυμών. Με τον κομψό και συμπαγή σχεδιασμό του, αποτελεί ιδανική επιλογή για χρήση στο σπίτι, στο γραφείο ή ακόμα και κατά τη διάρκεια ταξιδιών. Εξοπλισμένος με κινητήρα ισχύος 50W, εξασφαλίζει αποτελεσματική εξαγωγή χυμού από διάφορα φρούτα. Παρά την ισχύ του, λειτουργεί αθόρυβα, με επίπεδα θορύβου κάτω από 50 ντεσιμπέλ, καθιστώντας τον ιδανικό για χρήση οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας χωρίς ενοχλήσεις.

Βαφλιέρα SX-820

Η βαφλιέρα SX-820 πρόκειται για μια πρακτική συσκευή που σας επιτρέπει να φτιάχνετε νόστιμα βαφλάκια ή pancakes στο σπίτι σας. Με ισχύ 1000W, εξασφαλίζει γρήγορη και ομοιόμορφη θέρμανση για τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά. Το συμπαγές της μέγεθος, την καθιστά ιδανική για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά, ώστε να μπορείτε να την παίρνετε μαζί σας ακόμα και στις διακοπές σας.

Δασμοί: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ

Δασμοί: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ποια καφετιέρα espresso να διαλέξω;
Τα Νέα της Αγοράς 20.08.25

Ποια καφετιέρα espresso να διαλέξω;

Απολαύστε τον αγαπημένο σας καφέ ακριβώς στα μέτρα σας μέσα από την άνεση του σπιτιού σας, επιλέγοντας την κατάλληλη καφετιέρα espresso.

Σύνταξη
Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Η Χεορχίνα «έδεσε» για πάντα τον Κριστιάνο με μυθικό προγαμιαίο συμβόλαιο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στην Χεορχίνα Ροντρίγκες μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας, με το ζευγάρι μάλιστα να έχει υπογράψει ήδη προγαμιαίο συμβόλαιο με εξωπραγματικούς οικονομικούς όρους!

Σύνταξη
Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι
Θλίψη 22.08.25

Συγκινητική αναφορά Αλεξιάδη για τον Βεσυρόπουλο: Σπουδαίος πολιτικός, τηλεφωνούσε κάθε μέρα να δει πώς είμαι

Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Τρύφωνας Αλεξιάδης, αναφέρθηκε στον φίλο του, σπουδαίο πολιτικό και ικανό στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας, όπως τον χαρακτήρισε, Απόστολο Βεσυρόπουλο

Σύνταξη
Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή
Κόσμος 22.08.25

Οργή στη Γερμανία: Καταδικασμένος νεοναζί άλλαξε φύλο και στέλνεται σε γυναικεία φυλακή

Ο νεοναζί ήταν μέλος του ακροδεξιού κινήματος στην ανατολική Γερμανία από τη δεκαετία του '90 και διηύθυνε το τοπικό παράρτημα του κινήματος «Αίμα και Τιμή» στη Σαξονία-Άνχαλτ

Σύνταξη
Κρήτη: Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ
Στην Κρήτη 22.08.25

Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ

Τα χάπια ήταν κυρίως ecstasy και captagon, μια ουσία γνωστή ως «ναρκωτικό του ISIS» - Οι διακινητές έβαζαν στο στόχαστρο νεαρούς τουρίστες στην Κρήτη που έψαχναν «ενισχυτικά διασκέδασης»

Σύνταξη
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκαλύπτει ότι υιοθέτησε ένα «γλυκό κοριτσάκι» με τον σύζυγό της, Τζέικ Μποντζιόβι
«Έγιναν τρεις» 22.08.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποκαλύπτει ότι υιοθέτησε ένα «γλυκό κοριτσάκι» με τον σύζυγό της, Τζέικ Μποντζιόβι

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μποντζιόβι, ο ηθοποιός και γιος του μουσικού Τζον Μπον Τζόβι, άρχισαν να βγαίνουν το 2021 και αρραβωνιάστηκαν το 2023.

Σύνταξη
Κολομβία: Drone κατέρριψε ελικόπτερο της αστυνομίας και εξερράγη αυτοκίνητο – Τουλάχιστον 18 νεκροί
InView 22.08.25

Ελικόπτερο της αστυνομίας καταρρίφθηκε από drone στην Κολομβία - 18 νεκροί σε δύο επιθέσεις

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε ότι οι ένοπλοι αντιφρονούντες και τα καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών θα πρέπει να θεωρούνται «τρομοκράτες» και να «διώκονται διεθνώς».

Σύνταξη
Έρπουσα φωτιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι – Επιχειρούν εναέρια
Συναγερμός 22.08.25

Έρπουσα φωτιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι – Επιχειρούν εναέρια

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης

Σύνταξη
Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις
Music 22.08.25

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις

Η Γλυκερία δεν θα εμφανιστεί στην προγραμματισμένη συναυλία της στο Sani Festival, στις 23 Αυγούστου. «Η μουσική της είχε και έχει στόχο να ενώνει, όχι να διχάζει».

Σύνταξη
Ουκρανία: «Η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός», λέει η Κάγια Κάλας
Κάγια Κάλας 22.08.25

«Η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας είναι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός» - Πώς διαμορφώνεται η στάση της ΕΕ

Σε συνέντευξή της στο BBC η Κάγια Κάλας σκιαγραφεί τη στάση της ΕΕ για την Ουκρανία όπως διαμορφώνεται μετά τη συνάντηση ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: «Φρένο» από δικαστή στα σχέδια Τραμπ για το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όπου θα μεταφέρονταν μετανάστες
Στη Φλόριντα 22.08.25

«Φρένο» από δικαστή στα σχέδια Τραμπ για το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όπου θα μεταφέρονταν μετανάστες

Η Κάθλιν Ουίλιαμς απαγόρευσε να μεταχθούν νέοι κρατούμενοι που δεν βρίσκονταν εκεί όταν εκδόθηκε η διαταγή - Σε 60 ημέρες πρέπει να έχουν αποσυρθεί όλες οι περιφράξεις του «Αλκατράζ με αλιγάτορες»

Σύνταξη
Ο Βίκτορ Όρμπαν μπορεί να είναι περήφανος, Μητσοτάκης και Πλεύρης εξελίσσονται σε μεγάλους μιμητές του
Editorial 22.08.25

Ο Βίκτορ Όρμπαν μπορεί να είναι περήφανος, Μητσοτάκης και Πλεύρης εξελίσσονται σε μεγάλους μιμητές του

Η Ελλάδα ολοένα και περισσότερο περιφρονεί το κράτος δικαίου διολισθαίνοντας σε καθεστώτα τύπου Όρμπαν. Τελευταίο παράδειγμα αυτά που «διαρρέει» ο Θάνος Πλεύρης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Από το 16/19 του Ολυμπιακού ως το 0/13 του Παναιτωλικού: Τι κάνουν οι ομάδες στις πρεμιέρες της Super League
Ποδόσφαιρο 22.08.25

Από το 16/19 του Ολυμπιακού ως το 0/13 του Παναιτωλικού: Τι κάνουν οι ομάδες στις πρεμιέρες της Super League

Η Super League της νέας χρονιάς ξεκινά αυτό το σαββατοκύριακο και η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα της τι κάνουν οι 14 «μονομάχοι» στις πρεμιέρες τους στο πρωτάθλημα.

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση θέλει να ενισχύει τους λίγους» – Αντιπολιτευτικά πυρά για την οικονομία
«Μαίνεται η ακρίβεια» 22.08.25

«Η κυβέρνηση θέλει να ενισχύει τους λίγους» – Αντιπολιτευτικά πυρά για την οικονομία

Γιάννης Ράπτης και Νικόλας Φαραντούρης έστρεψαν τα βέλη τους κατά της κυβερνητικής πολιτικής στο πλαίσιο της οικονομίας αλλά και στο ΕΣΥ - Η αναφορά του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στην έκθεση «χαστούκι» της Eurostat στον υπουργό Υγείας

Σύνταξη
