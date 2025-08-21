sports betsson
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
21.08.2025 | 23:00
Φωτιά στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα
«Αγκαλιά» με την πρόκριση στη League Phase οι Γκενκ (5-1), Μίντιλαντ (4-0) και Μάλμε (3-0)
Ποδόσφαιρο 21 Αυγούστου 2025 | 23:57

«Αγκαλιά» με την πρόκριση στη League Phase οι Γκενκ (5-1), Μίντιλαντ (4-0) και Μάλμε (3-0)

Η Γκενκ επικράτησε εκτός έδρας της Λεχ Πόζναν με 5-1, η Μίντιλαντ εντός της Κουόπιο με 4-0 και η Μάλμε στη Σουηδία της Σίγμα Όλομουτς με 3-0.

Spotlight

Με το… ενάμιση πόδι στη League Phase του Europa League βρίσκονται οι Γκενκ, Μίντιλαντ και Μάλμε, μετά τα αποψινά αποτελέσματα.

Η Γκενκ μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο το παιχνίδι με την Λεχ Πόζναν στην Πολωνία και επικράτησε με το εμφατικό 5-1. Δύο γκολ ο Χροσόφσκι (10’, 25’), από ένα οι Χεϊνέν (33’) και Χιεόν-Γκου (40’), ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Γκουργκούλ με αυτογκόλ (48’). Οι γηπεδούχοι είχαν ισοφαρίσει στο 19’ με τον Γιαγκέλο, αλλά στη συνέχεια κατέρρευσαν.

Εύκολη νίκη για τη Μίντιλαντ κόντρα στην Κουόπιο, με τους Δανούς να επικρατούν με 4-0. Μπούξα (15’), Οσόριο (19’) και Τζούνιορ Μπρουμάντο (81’, 90+1’) τα γκολ.

«Αγκαλιά» με την πρόκριση και η Μάλμε, που κέρδισε εντός έδρας την Σίγμα Όλομουτς με 3-0. Πρωταγωνιστής ο Χακσαμπάνοβιτς, που σκόραρε δύο φορές (8’, 43’), με τον Γιόνσεν να βάζει το κερασάκι στην τούρτα στο 90+2’ με εκτέλεση πέναλτι.

Ήττα για την ΑΕΚ Λάρνακας στη Νορβηγία από την Μπραν με 2-1. Οι Κύπριοι προηγήθηκαν στο 16’ με τον Ανγκέλσκι (16’), αλλά οι γηπεδούχοι έφεραν τούμπα το ματς με τους Μίχρε (20’) και Τόρσβικ (90+3’).

Από εκει και πέρα, σημαντικό διπλό για την Ουτρέχτη στην έδρα της Ζρινιέσκι (2-0), ενώ μεγάλη νίκη πήρε και η Μακάμπι Τελ Αβίβ απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου (3-1).

Εντός έδρας επικράτηση για την Στκεντίγια απέναντι στη Λουντογκόρετς (2-1), με τη βουλγαρική ομάδα να ψάχνει την ανατροπή στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.

Κοντά στη League Phase η Γιουνγκ Μπόις, που κέρδισε στη Σλοβακία την Σλόβαν Μπρατισλάβας με 1-0, όπως επίσης και Στεάουα που έμεινε όρθια στην Σκωτία απέναντι στην Αμπερντίν (2-2), αλλά και η Μπράγκα που έφυγε με το διπλό από την έδρα της Λίνκολν (4-0).

Τα αποτελέσματα:

Μίντιλαντ (Δανία) – Κουόπιο (Φινλανδία) 4-0
Μάλμε (Σουηδία) – Σίγκμα Ολομουτς (Τσεχία) 3-0
Μπραν (Νορβηγία) – ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 2-1
Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) – Ουτρέχτη (Ολλανδία) 0-2
Σκεντίγια (Β.Μακεδονία) – Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 2-1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) – Σαμσουνσπόρ (Τουρκία) 2-1
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 3-1
Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) – Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) 0-1
Λεχ Πόζναν (Πολωνία) – Γκενκ (Βέλγιο) 1-5
Αμπερντίν (Σκωτία) – Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 2-2
Ριέκα (Κροατία) – ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 1-0
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) – Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-4

Wall Street
Wall Street: 5η ημέρα απωλειών για S&P 500 – Περιμένει το σήμα του Πάουελ

Wall Street: 5η ημέρα απωλειών για S&P 500 – Περιμένει το σήμα του Πάουελ

World
Federal Reserve: Τι «βλέπουν» 5 οίκοι για τα επιτόκια στις ΗΠΑ

Federal Reserve: Τι «βλέπουν» 5 οίκοι για τα επιτόκια στις ΗΠΑ

Αθλητική Ροή
Conference League 22.08.25

Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ

Η Ομόνοια δεν τα κατάφερε με τη Βόλφσμπεργκερ (2-1) παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε – «Διπλά» πρόκρισης για Φιορεντίνα (0-3), Άλκμααρ (0-2), τριάρα για τη Γιαγκελόνια (3-0), εφτάρα η Χάκεν (7-2)!

Σύνταξη
Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ
Conference League 22.08.25

Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ

Η Ομόνοια δεν τα κατάφερε με τη Βόλφσμπεργκερ (2-1) παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε – «Διπλά» πρόκρισης για Φιορεντίνα (0-3), Άλκμααρ (0-2), τριάρα για τη Γιαγκελόνια (3-0), εφτάρα η Χάκεν (7-2)!

Σύνταξη
«Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα» – Βίντεο με παραγγελία πελάτισσας προκαλεί σάλο [βίντεο]
TikTok 22.08.25

«Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα» - Βίντεο με παραγγελία πελάτισσας προκαλεί σάλο

Viral για όλους τους λάθος λόγους έχει γίνει βίντεο με πελάτισσα που είχε κάνει παραγγελία και τα βάζει με τον άτυχο διανομέα επειδή... δεν ήταν Έλληνας και επειδή της την παρέδωσε πιο γρήγορα!

Σύνταξη
Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ
Conference League 22.08.25

Conference League: Ηττήθηκε με ανατροπή η Ομόνοια, «κλείδωσαν» την πρόκριση Φιορεντίνα, Άλκμααρ

Η Ομόνοια δεν τα κατάφερε με τη Βόλφσμπεργκερ (2-1) παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε – «Διπλά» πρόκρισης για Φιορεντίνα (0-3), Άλκμααρ (0-2), τριάρα για τη Γιαγκελόνια (3-0), εφτάρα η Χάκεν (7-2)!

Σύνταξη
ΕΣΥ: Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση – Πολίτες μιλούν για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία
Αφοπλιστικές μαρτυρίες 21.08.25

Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για το ΕΣΥ - Πολίτες μιλούν για την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία

Σε αντίθεση με την αυτοαξιολόγηση του υπουργείου Υγείας οι πολίτες βιώνουν εντελώς διαφορετικά την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία. Βγήκαν τα… «νυστέρια» μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το ΕΣΥ.

Σύνταξη
Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα
Σε κλοιό 21.08.25

Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για πυρκαγιές και ΕΣΥ – Ευθύνες Μητσοτάκη «δείχνουν» τα κόμματα

Ευθύνες στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό επιρρίπτει η αντιπολίτευση για τις καταστροφικές πυρκαγιές που «σάρωσαν» τη χώρα, κάνοντας λόγο για ανεπάρκεια στην πρόληψη και αναποτελεσματική διαχείριση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παναθηναϊκός-Σαμσουνσπόρ 2-1: Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή (vids)
Europa League 21.08.25

Της άμυνης τα παιδιά έφεραν την ανατροπή για τον Παναθηναϊκό (2-1)

Ο Καλάμπρια με την αύρα του και οι Κυριακόπουλος και Πάλμερ-Μπράουν με τα γκολ τους, έδωσαν στον Παναθηναϊκό τη νίκη με 2-1 κόντρα στη Σαμσουνσπόρ που προηγήθηκε με τον Τόμασουν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μια ομάδα 32.000 αντρών ενώθηκε στο Facebook για να εκθέσει γυναίκες χωρίς συναίνεση
InShorts 21.08.25

Μια ομάδα 32.000 αντρών ενώθηκε στο Facebook για να εκθέσει γυναίκες χωρίς συναίνεση

Η ομάδα με το όνομα Mia Moglie (“η γυναίκα μου”), που δημιουργήθηκε το 2019, είχε φτάσει φέτος να αριθμεί περισσότερα από 32.000 μέλη, ανταλλάσσοντας εκατοντάδες εικόνες και σεξιστικά σχόλια.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι για βανδαλισμούς και κλοπές στο Γυμνάσιο Ιτέας
Ελλάδα 21.08.25

Συνελήφθησαν 4 ανήλικοι που τα έκαναν γυαλιά καρφιά στο Γυμνάσιο Ιτέας

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι δράστες τους τελευταίους 3 μήνες προκάλεσαν φθορές 7 φορές στο σχολείο ενώ άλλες τρεις φορές έκλεψαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό - Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για κορίτσια-επικριτές και φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης τον Τζέικομπ Ελόρντι
Αμφιλεγόμενο; 21.08.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για κορίτσια-επικριτές και φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης τον Τζέικομπ Ελόρντι

Η Σίντνεϊ Σουίνι πήρε θέση για την κατακραυγή που προκάλεσε η κυκλοφορία ενός σαπουνιού περιορισμένης έκδοσης για άνδρες, το οποίο περιείχε «νερό από το μπάνιο της».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Το Σάββατο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας η κηδεία του
Παρουσία Μητσοτάκη 21.08.25

Το Σάββατο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών, βουλευτής Ημαθίας και μέχρι σήμερα γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, έφυγε από τη ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς

Σύνταξη
