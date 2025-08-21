Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 15:07
Συναγερμός για φωτιά στην Εύβοια - Στη μάχη και 6 εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 15:37
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αρκαδία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 16:54
Φωτιά στον Άγ. Στέφανο Δομοκού
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Το αγουρέλαιο ως σύμμαχος στην υγεία των αρθρώσεων: Πώς η ελαιοκανθάλη συμβάλλει στην ανακούφιση από τις φλεγμονές
Τα Νέα της Αγοράς 21 Αυγούστου 2025 | 15:40

Το αγουρέλαιο ως σύμμαχος στην υγεία των αρθρώσεων: Πώς η ελαιοκανθάλη συμβάλλει στην ανακούφιση από τις φλεγμονές

Όλα ξεκινούν από συγκεκριμένες ποικιλίες ελιάς, πλούσιες σε πρόδρομες πολυφαινόλες.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πέφτει η πίεσή μας: Τι να κάνουμε για να ανέβει

Πέφτει η πίεσή μας: Τι να κάνουμε για να ανέβει

Spotlight

Το ελαιόλαδο άγουρης συγκομιδής,  το γνωστό μας αγουρέλαιο, κρύβει μέσα του ένα μικρό θαύμα της φύσης: την ελαιοκανθάλη. Πρόκειται για μια ουσία που δημιουργείται τη στιγμή που ο καρπός της ελιάς «σπάει» για να αρχίσει η έκθλιψη. Ακριβώς αυτή η στιγμή της δημιουργίας είναι και η αφετηρία για ένα από τα πιο ενδιαφέροντα φυσικά αντιφλεγμονώδη που γνωρίζουμε σήμερα.

 Από το λιοτρίβι… στο εργαστήριο

Όλα ξεκινούν από συγκεκριμένες ποικιλίες ελιάς, πλούσιες σε πρόδρομες πολυφαινόλες. Κατά τη μηχανική θραύση του καρπού, δημιουργείται η ελαιοκανθάλη, ένα φυσικό συστατικό με ισχυρή βιοδραστικότητα. Εδώ και περίπου 20 χρόνια, τόσο εργαστηριακές όσο και κλινικές μελέτες έχουν αναδείξει την ελαιοκανθάλη ως έναν ενισχυτικό σύμμαχο κατά των φλεγμονών, με ειδική στόχευση στον πόνο και τη δυσφορία των αρθρώσεων. Η ελαιοκανθάλη είναι πλέον διαθέσιμη σε συμπλήρωμα διατροφής σε μορφή κάψουλας.  Βρίσκεται συγκεντρωμένη και προτυποποιημένη, για στοχευμένη καθημερινή υποστήριξη. Έτσι δεν χρειάζεται πλέον να καταναλώνει κανείς μεγάλες ποσότητες αγουρέλαιου για να έχει τα ευεργετικά φυσικά αντιφλεγμονώδη αποτελέσματά της.

Τι λέει η επιστήμη: 3 μελέτες που αξίζει να διαβάσετε!

  1. Η ελαιοκανθάλη «μιμείται» τη δράση της ιβουπροφαίνης

Το φρέσκο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο περιέχει ελαιοκανθάλη – μια ένωση της οποίας η έντονη γεύση προκαλεί μια έντονη αίσθηση καψίματος  στο λαιμό, παρόμοια με αυτή που προκαλείται από διαλύματα του μη στεροειδούς αντιφλεγμονώδους φαρμάκου, ιβουπροφαίνη. Αυτή η παρόμοια αίσθηση φαίνεται να αποτελεί ένδειξη μιας κοινής φαρμακολογικής δράσης, με την ελαιοκανθάλη να δρα ως μια φυσική αντιφλεγμονώδης ένωση που έχει ισχύ και προφίλ εντυπωσιακά παρόμοιο με αυτό της ιβουπροφαίνης. Αν και δομικά ανόμοια, και τα δύο αυτά μόρια αναστέλλουν τα ίδια ένζυμα κυκλοοξυγενάσης στην οδό βιοσύνθεσης προσταγλανδίνης. Αυτή η μελέτη αποδεικνύει πειραματικά ότι η ελαιοκανθάλη αναστέλλει ένζυμα COX-1 και  COX-2, με τρόπο παρόμοιο με την ιβουπροφαίνη, ενισχύοντας την αντιφλεγμονώδη δράση της.

 Αντιφλεγμονώδης δράση σε ζωικά μοντέλα αρθρίτιδας

 Η ελαιοκανθάλη, βρίσκεται στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Πολλές είναι οι μελέτες που  έχουν αναφέρει τις αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις, αντιμικροβιακές, αντικαρκινικές και νευροπροστατευτικές της επιδράσεις. Δεδομένου, ότι η παθογένεση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (RA) περιλαμβάνει φλεγμονώδη και οξειδωτικά συστατικά, η συγκεκριμένη μελέτη σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει τον προληπτικό ρόλο των επιδράσεων της διατροφής με συμπλήρωμα ελαιοκανθάλης, στην προστασία από χρόνιες φλεγμονές που συνδέονται με παθήσεις όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συστηματική λήψη ελαιοκανθάλης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύτιμο σύμμαχο στην πρόληψη φλεγμονωδών και αυτοάνοσων νοσημάτων.

Ένα ακόμη αξιοσημείωτο εύρημα σε μια ερευνητική μελέτη του 2011 έρχεται να επιβεβαιώσει τα εξαιρετικά αποτελέσματα του ελαιόλαδου στη μείωση της παραγωγής συγκεκριμένων αντισωμάτων που συνδέονται με την επιδείνωση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας.

Πιο συγκεκριμένα η μελέτη έδειξε ότι η χορήγηση ελαιοκανθάλης / ελαιοευρωπαΐνης σε ζωικό μοντέλο με ρευματοειδή αρθρίτιδα προκάλεσε σημαντική μείωση της φλεγμονής, του οιδήματος και της καταστροφής του χόνδρου. Η αρθρίτιδα εξελίχθηκε με πιο ήπια συμπτώματα στην ομάδα που λάμβανε το συστατικό, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν την γενικότερη αντίληψη των ευεργετικών ιδιοτήτων του ελαιόλαδου που δεν είναι απλώς ένα θρεπτικό συστατικό αλλά ένας σύμμαχος στην πρόληψη χρόνιων φλεγμονωδών καταστάσεων.

  1. Αντιοιδηματική δράση, μείωση της φλεγμονής 

Όπως ήδη αναφέρθηκε η ελαιοκανθάλη είναι ένα φυσικό συστατικό που βρίσκεται στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρώιμης συγκομιδής και συγκεντρώνει το επιστημονικό ενδιαφέρον λόγω των πολλαπλών ευεργετικών του ιδιοτήτων. Πολλές είναι οι μελέτες που αποδεικνύουν την ισχυρή αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση της ελαιοκανθάλης. Δεδομένου ότι η παθογένεση πολλών χρόνιων ασθενειών περιλαμβάνει φλεγμονώδη και οξειδωτικά συστατικά, η ελαιοκανθάλη είναι ένας πολλά υποσχόμενος παράγοντας για την πρόληψη αυτών των παθήσεων. Αυτή η ανασκόπηση είχε ως στόχο να συνοψίσει τις τρέχουσες ευεργετικές επιδράσεις της ελαιοκανθάλης στην υγεία και τη μοριακή βάση των βιολογικών της δράσεων. Επιπλέον, έδειξε ότι επιδρά θετικά στον εγκέφαλο, βοηθώντας την απομάκρυνση της πρωτεΐνης βήτα – αμυλοειδούς που σχετίζεται, με τη νόσο Αλτσχάιμερ.  Πιο συγκεκριμένα, η ελαιοκανθάλη σε δοσολογία 5 mg/kg/ημέρα (σε πειραματικά μοντέλα) μείωσε τη φλεγμονώδη ενεργοποίηση αστροκυττάρων και τη παραγωγή δεικτών όπως GFAP και IL-1β, βελτίωσε την κάθαρση της πρωτεΐνης αμυλοειδούς βήτα από τους νευρώνες και μείωσε τη φλεγμονή των αστροκυττάρων.

Και τώρα… σε μία κάψουλα

Η καθημερινή κατανάλωση ελαιολάδου με υψηλή περιεκτικότητα σε ελαιοκανθάλη θα απαιτούσε δεκάδες ml ημερησίως, ποσότητα δύσκολα διαχειρίσιμη στην πράξη. Γι’ αυτό, πλέον είναι διαθέσιμο συμπλήρωμα διατροφής που παρέχει 5 mg πολυφαινολών με υψηλό ποσοστό  ελαιοκανθάλης άνω του 50% ανά κάψουλα, προερχόμενης αποκλειστικά από ελιές πρώιμης συγκομιδής και από αυστηρά επιλεγμένες ελληνικές ποικιλίες, χωρίς κανένα άλλο προστιθέμενο συστατικό. Πιο συγκεκριμένα, προσφέρει:

  • Στοχευμένη πρόσληψη χωρίς επιπλέον θερμίδες
  • Σταθερή δόση ανεξαρτήτως της ποικιλίας ελιάς ή της σοδειάς της χρονιά
  • Εύκολη ενσωμάτωση στην καθημερινότητα

και επιπλέον,

  • είναι ασφαλές, φυσικής προέλευσης και ιδανικό για μακροχρόνια χρήση.

Σε ποιους μπορεί να φανεί χρήσιμη η καθημερινή πρόσληψη ελαιοκανθάλης;

Η υποστήριξη της υγείας των αρθρώσεων και η αντιμετώπιση ήπιων φλεγμονών αφορά πολύ περισσότερους απ’ όσους θα μπορούσε κανείς να φανταστεί:

  • Αθλητές & fitness lovers: Επιβάρυνση αρθρώσεων λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων
  • Άτομα με καθιστική εργασία: Πόνοι από ακινησία ή κακή στάση
  • Άνθρωποι με χρόνιες ενοχλήσεις στις αρθρώσεις λόγω ηλικίας ή παλαιών τραυματισμών
  • Όσοι θέλουν να υποστηρίξουν φυσικά το σώμα τους απέναντι σε καθημερινές φλεγμονώδεις επιβαρύνσεις.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν πρόκειται για φάρμακο, ούτε για λύση «μιας νύχτας». Είναι μια φυσική, ήπια και σταθερή προσθήκη, ιδανική για εκείνους που αναζητούν έναν φυσικό τρόπο υποστήριξης του οργανισμού τους με τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα.

Συμπερασματικά

Το αγουρέλαιο δεν είναι πια απλώς μια γευστική πολυτέλεια – είναι μια φυτική υπερτροφή, με κλινικά μελετημένη βιοενεργή δράση. Η ελαιοκανθάλη, που γεννιέται τη στιγμή της έκθλιψης, προσφέρει μια ευκαιρία ενίσχυσης της ποιότητας ζωής, ειδικά για όσους θέλουν φυσική υποστήριξη των αρθρώσεων.

Το απόσταγμα αυτής της γνώσης βρίσκεται σε μια μικρή κάψουλα – εύκολη, προσιτή, καθημερινή.

Thousand Olives caps 5 mg

Χαρίστε στον οργανισμό σας την πολύτιμη δύναμη των 1000 ελιών, κάθε μέρα.

*Τα παραπάνω στοιχεία, προέρχονται από πληθώρα κλινικών και εργαστηριακών μελετών 

Πηγές:

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί: Στο «χαρτί» η συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ – Ποια προϊόντα αφορά

Δασμοί: Στο «χαρτί» η συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ – Ποια προϊόντα αφορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πέφτει η πίεσή μας: Τι να κάνουμε για να ανέβει

Πέφτει η πίεσή μας: Τι να κάνουμε για να ανέβει

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέριξ των 2.100 μονάδων παλινδρομεί το ΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέριξ των 2.100 μονάδων παλινδρομεί το ΧΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Η Betsson υποψήφια για 6 βραβεία στα SBC Awards 2025
Τα Νέα της Αγοράς 21.08.25

Η Betsson υποψήφια για 6 βραβεία στα SBC Awards 2025

Η Betsson συνεχίζει να ξεχωρίζει στον χώρο του igaming. Μόνο φέτος έχει συγκεντρώσει πάνω από 30 βραβεία και πολλές υποψηφιότητες, ενώ τώρα έρχεται να προστεθεί μια ακόμη μεγάλη διάκριση: η Betsson είναι υποψήφια σε έξι κατηγορίες στα SBC Awards 2025, ενώ το Betsson Affiliates διεκδικούν δύο βραβεία στα Affiliate Leader Awards 2025.

Σύνταξη
Ποια καφετιέρα espresso να διαλέξω;
Τα Νέα της Αγοράς 20.08.25

Ποια καφετιέρα espresso να διαλέξω;

Απολαύστε τον αγαπημένο σας καφέ ακριβώς στα μέτρα σας μέσα από την άνεση του σπιτιού σας, επιλέγοντας την κατάλληλη καφετιέρα espresso.

Σύνταξη
Η Ελλάδα έχει το superfood που όλοι αγνοούν!
Τα Νέα της Αγοράς 19.08.25

Η Ελλάδα έχει το superfood που όλοι αγνοούν!

Κρυμμένη μέσα στον καρπό της αγουρομάζωχτης ελιάς υπάρχει μια ουσία με τόσο ισχυρή βιολογική δράση που οι επιστήμονες τη χαρακτηρίζουν ως ένα από τα πιο ελπιδοφόρα φυσικά μόρια προστασίας του οργανισμού.

Σύνταξη
T-shirts που πάνε με όλα το καλοκαίρι
Plus 13.08.25

T-shirts που πάνε με όλα το καλοκαίρι

Ψάξαμε και βρήκαμε τις καλύτερες επιλογές σε T-shirts για εκείνον και για εκείνη για στιλάτες και άνετες καλοκαιρινές εμφανίσεις.

Σύνταξη
Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον
Τα Νέα της Αγοράς 11.08.25

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Όμιλος Calilo: Πώς η Ίος διακρίθηκε από το Condé Nast Traveller ως ένας από τους πιο αυθεντικούς προορισμούς της Μεσογείου
Τα Νέα της Αγοράς 11.08.25

Όμιλος Calilo: Πώς η Ίος διακρίθηκε από το Condé Nast Traveller ως ένας από τους πιο αυθεντικούς προορισμούς της Μεσογείου

Η Ίος επαναπροσδιορίζει την έννοια της φιλοξενίας, χάρη στις επενδύσεις του Ομίλου Calilo και κερδίζει μία διεθνή διάκριση από το Condé Nast Traveller.

Σύνταξη
FlexCar: Αναλύοντας τη δομή μίας κορυφαίας tech-driven εταιρείας που διαμορφώνει τις τάσεις στον κόσμο του leasing
Τα Νέα της Αγοράς 07.08.25

FlexCar: Αναλύοντας τη δομή μίας κορυφαίας tech-driven εταιρείας που διαμορφώνει τις τάσεις στον κόσμο του leasing

H FlexCar, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη, επενδύει στην τεχνολογία, προσφέροντας μία ευέλικτη, απλοποιημένη και πλήρως ψηφιακή εμπειρία leasing με επίκεντρο τον πελάτη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Betsson υποψήφια για 6 βραβεία στα SBC Awards 2025
Τα Νέα της Αγοράς 21.08.25

Η Betsson υποψήφια για 6 βραβεία στα SBC Awards 2025

Η Betsson συνεχίζει να ξεχωρίζει στον χώρο του igaming. Μόνο φέτος έχει συγκεντρώσει πάνω από 30 βραβεία και πολλές υποψηφιότητες, ενώ τώρα έρχεται να προστεθεί μια ακόμη μεγάλη διάκριση: η Betsson είναι υποψήφια σε έξι κατηγορίες στα SBC Awards 2025, ενώ το Betsson Affiliates διεκδικούν δύο βραβεία στα Affiliate Leader Awards 2025.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Πάτρα: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης – Η φωτιά μπήκε σε συνοικίες της 3ης μεγαλύτερης πόλης
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Ανδρουλάκης για Πάτρα: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης – Η φωτιά μπήκε σε συνοικίες της 3ης μεγαλύτερης πόλης

«Για τα κυβερνητικά στελέχη δεν υπάρχουν ευθύνες, αλλά ευθύνες έχουν οι εθελοντές. Αυτή είναι η αλαζονεία της ΝΔ», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας

Σύνταξη
Το «σύνθημα» του Μέντι
On Field 21.08.25

Το «σύνθημα» του Μέντι

Το μεθαυριανό παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης, είναι αυτό που απασχολεί τον προπονητή του Ολυμπιακού και ο Ισπανός έδωσε το σύνθημα στο Ρέντη…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πάτρα: Οι εποχικοί πυροσβέστες ενημέρωσαν τον Στέφανο Κασσελάκη για τα εργασιακά τους προβλήματα
Φωτιές 21.08.25

Πάτρα: Οι εποχικοί πυροσβέστες ενημέρωσαν τον Στέφανο Κασσελάκη για τα εργασιακά τους προβλήματα

Οι εποχικοί πυροσβέστες, μέσω του Σωματείου τους, τονίζουν ότι ο κ. Κασσελάκης συναντήθηκε με συνάδελφό τους στην πυρόπληκτη Πάτρα, ενώ αναδημοσιεύουν ρεπορτάζ του in

Σύνταξη
Ο Γουίλεμ Νταφόε για το ακροδεξιό μίσος που δέχθηκε η ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Ο τελευταίος πειρασμός»
«Καρδιά του Σαράγεβο» 21.08.25

Ο Γουίλεμ Νταφόε για το ακροδεξιό μίσος που δέχθηκε η ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Ο τελευταίος πειρασμός»

Το κινηματογραφικό εγχείρημα του 1988 «Ο τελευταίος πειρασμός» στο οποίο πρωταγωνίστησε ο Γουίλεμ Νταφόε, βασίστηκε στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη του 1955.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Εκπαίδευση: Μήπως ξεχνάμε να γράφουμε με το χέρι;
Εγγραματισμός 21.08.25

Μήπως ξεχνάμε να γράφουμε με το χέρι;

Διεθνή αφιερώματα στην εκπαίδευση, διαπιστώνουν ότι οι νεότερες γενιές, αλλά και οι μεγαλύτεροι, έχουν ξεσυνηθίσει να γράφουν με το χέρι. Όμως το χειρόγραφο ειναι πολύ σκληρό για να πεθάνει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χαρίτσης: Επιβολή αποφασιστικών κυρώσεων στο Ισραήλ, η μόνη απάντηση στην εξαφάνιση της Γάζας
«Υποκρισία Μητσοτάκη» 21.08.25

Χαρίτσης: Επιβολή αποφασιστικών κυρώσεων στο Ισραήλ, η μόνη απάντηση στην εξαφάνιση της Γάζας

«Σε αυτές τις κρίσιμες για την ίδια την αξιοπρέπεια της ανθρωπότητας στιγμές, ζητώ την άμεση ενημέρωση της Βουλής από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών», λέει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Ο ανήλικος που άρπαξε αλυσίδα από γυναίκα είχε διαρρήξει και σπίτι στον Άλιμο (βίντεο)
Γνωστός στις Αρχές 21.08.25

Ο ανήλικος που άρπαξε αλυσίδα από γυναίκα στον Άγιο Δημήτριο είχε διαρρήξει και σπίτι στον Άλιμο (βίντεο)

Στα πλάνα του βίντεο που ερεύνησε η Αστυνομία, φαίνεται ο ανήλικος να «χτυπάει» το σπίτι που είχε ξαναβάλει στο στόχαστρο - Στη συνέχεια κινήθηκε προς τον Άγιο Δημήτριο και επιτέθηκε στη γυναίκα

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
Απόρρητο