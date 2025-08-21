science
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
Μεγάλη επιβράδυνση στην τήξη των πάγων στην Αρκτική – Η έκπληξη για τους επιστήμονες
Περιβάλλον 21 Αυγούστου 2025

Μεγάλη επιβράδυνση στην τήξη των πάγων στην Αρκτική – Η έκπληξη για τους επιστήμονες

Περίπου 2,5 τετραγωνικά μέτρα πάγου στην Αρκτική χάνονται τον Σεπτέμβριο για κάθε τόνο CO2 που εκπέμπεται

ΕπιμέλειαΔημήτρης Σταμούλης
A
A
Spotlight

Το λιώσιμο των θαλάσσιων πάγων στην Αρκτική έχει επιβραδυνθεί σημαντικά τα τελευταία 20 χρόνια, σύμφωνα με επιστήμονες, χωρίς στατιστικά σημαντική μείωση στην έκτασή τους από το 2005.

Το εύρημα είναι εκπληκτικό, λένε οι ερευνητές, δεδομένου ότι οι εκπομπές άνθρακα από την καύση ορυκτών καυσίμων συνέχισαν να αυξάνονται και να παγιδεύουν όλο και περισσότερη θερμότητα με την πάροδο του χρόνου, όπως επισημαίνει ο Guardian που παρουσιάζει τη μελέτη.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι φυσικές διακυμάνσεις στα ωκεάνια ρεύματα που περιορίζουν την τήξη των πάγων πιθανότατα εξισορροπούν τη συνεχιζόμενη άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Ωστόσο, δήλωσαν ότι αυτή ήταν μόνο μια προσωρινή ανακούφιση και ότι η τήξη είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει ξανά με περίπου διπλάσιο μακροπρόθεσμο ρυθμό κάποια στιγμή τα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια.

Τα ευρήματα δε σημαίνουν ότι ο θαλάσσιος πάγος της Αρκτικής ανακάμπτει. Η έκταση του θαλάσσιου πάγου τον Σεπτέμβριο, όταν φτάνει στο ετήσιο ελάχιστο, έχει μειωθεί στο μισό από το 1979, όταν ξεκίνησαν οι δορυφορικές μετρήσεις. Η κλιματική κρίση παραμένει «αναμφισβήτητα πραγματική», δήλωσαν οι επιστήμονες, και η ανάγκη για επείγουσα δράση για την αποφυγή των χειρότερων επιπτώσεων παραμένει αμετάβλητη.

Η έκταση του θαλάσσιου πάγου τον Σεπτέμβριο, όταν φτάνει στο ετήσιο ελάχιστο, έχει μειωθεί στο μισό από το 1979, όταν ξεκίνησαν οι δορυφορικές μετρήσεις

Η φυσική διακύμανση που προκαλεί την επιβράδυνση είναι πιθανώς οι πολυδεκαετείς διακυμάνσεις των ρευμάτων στον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό ωκεανό, οι οποίες αλλάζουν την ποσότητα του θερμαινόμενου νερού που ρέει στην Αρκτική. Η Αρκτική αναμένεται να δει συνθήκες χωρίς πάγο αργότερα στον αιώνα, βλάπτοντας τους ανθρώπους και την άγρια ζωή στην περιοχή και ενισχύοντας την υπερθέρμανση του πλανήτη εκθέτοντας τον σκοτεινό και απορροφητικό στη θερμότητα ωκεανό.

Ο ρυθμός απώλειας των θαλάσσιων πάγων της Αρκτικής έχει επιβραδυνθεί τα τελευταία 20 χρόνια – Έκταση των θαλάσσιων πάγων τον Σεπτέμβριο (εκατ. τ.χλμ.)

Ο Δρ Μαρκ Ίνγκλαντ, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης όσο βρισκόταν στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ, δήλωσε: «Είναι εκπληκτικό, όταν υπάρχει μια τρέχουσα συζήτηση σχετικά με το εάν η υπερθέρμανση του πλανήτη επιταχύνεται, να μιλάμε για επιβράδυνση».

«Τα καλά νέα είναι ότι πριν από 10 με 15 χρόνια, όταν η απώλεια θαλάσσιων πάγων επιταχυνόταν, κάποιοι μιλούσαν για μια Αρκτική χωρίς πάγους πριν από το 2020. Αλλά τώρα η [φυσική] μεταβλητότητα έχει αντιστρέψει σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση οδηγώντας στην ακύρωση της απώλειας θαλάσσιων πάγων. Μας έχει δώσει λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά είναι μια προσωρινή ανακούφιση – όταν τελειώσει, δεν είναι καλά νέα».

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Geophysical Research Letters , χρησιμοποίησε δύο διαφορετικά σύνολα δεδομένων για τα επίπεδα πάγου της Αρκτικής από το 1979 έως σήμερα. Οι επιστήμονες ανέλυσαν την περιοχή του θαλάσσιου πάγου για κάθε μήνα του έτους και η επιβράδυνση παρατηρήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις.

Οι εκτιμήσεις των ερευνητών για την Αρκτική

Για να δουν αν μια τέτοια επιβράδυνση θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα φυσικής διακύμανσης, οι ερευνητές εξέτασαν τα αποτελέσματα χιλιάδων δοκιμών κλιματικών μοντέλων. «Αυτό δεν είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο γεγονός – πάνω από έναν αιώνα, θα πρέπει να συμβεί μερικές φορές», δήλωσε ο Ίνγκλαντ, ο οποίος εργάζεται τώρα στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Ίρβιν. Επιπλέον, όλες οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι η απώλεια θαλάσσιων πάγων επιταχύνεται ξανά μετά την επιβράδυνση.

Η καθηγήτρια Τζούλιεν Στρόουβ, του University College London, δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι τα κλιματικά αρχεία, είτε πρόκειται για τις παγκόσμιες θερμοκρασίες είτε για τους θαλάσσιους πάγους, μπορούν να παραμείνουν τα ίδια για αρκετά συνεχόμενα χρόνια ως αποτέλεσμα της εσωτερικής κλιματικής μεταβλητότητας».

Η ανάλυση της Στρόουβ σχετικά με τη μακροπρόθεσμη τάση από το 1979 έως το 2024 δείχνει ότι περίπου 2,5 τετραγωνικά μέτρα πάγου του Σεπτεμβρίου χάνονται για κάθε τόνο CO2 που εκπέμπεται.

Ο καθηγητής Άντριου Σέπερντ, του Πανεπιστημίου Northumbria, δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι το στρώμα πάγου της Αρκτικής θάλασσας επίσης αραιώνει, επομένως ακόμη και αν η περιοχή δεν μειωνόταν, ο όγκος εξακολουθεί να μειώνεται. Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι από το 2010 το μέσο πάχος του Οκτωβρίου έχει μειωθεί κατά 0,6 εκατοστά ετησίως».

Ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας της επιφάνειας του πλανήτη έχει επίσης επιβραδυνθεί στο παρελθόν, προτού ξαναρχίσει μια ραγδαία άνοδο. Ένα σημαντικό φαινόμενο Ελ Νίνιο το 1998 ακολουθήθηκε από μια δεκαετία περίπου παρόμοιων παγκόσμιων θερμοκρασιών, η οποία ονομάστηκε «η παύση». Ωστόσο, ο πλανήτης συνέχισε να συσσωρεύει θερμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου και οι παγκόσμιες θερμοκρασίες έχουν έκτοτε αυξηθεί ραγδαία.

Ο Ίνγκλαντ απέρριψε κάθε υπόνοια ότι η επιβράδυνση του θαλάσσιου πάγου υποδηλώνει ότι η κλιματική αλλαγή δεν ήταν πραγματική. «Η κλιματική αλλαγή είναι αναμφισβήτητα πραγματική, προκαλείται από τον άνθρωπο και συνεχίζει να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο. Η θεμελιώδης επιστήμη και ο επείγων χαρακτήρας της δράσης για το κλίμα παραμένουν αμετάβλητοι», είπε.

«Είναι καλό να εξηγούμε στους ανθρώπους ότι [η επιβράδυνση] συμβαίνει, αλλιώς θα το ακούσουν από κάποιον που προσπαθεί να το χρησιμοποιήσει κακόπιστα ως τρόπο να υπονομεύσει την πολύ στέρεη κατανόησή μας για το τι συμβαίνει με την κλιματική αλλαγή».

Πηγή: ΟΤ

Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»
Αλλαγή συνηθειών 21.08.25

Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»

Οι τουρίστες απομακρύνονται από τα παραδοσιακά καλοκαιρινά hotspots της Ευρώπης εν μέσω ανησυχιών για καύσωνα και μαινόμενες πυρκαγιές και προτιμούν τη νέα τάση που λέγεται: coolcation.

Σύνταξη
Ένα κλίμα ασύγκριτα εχθρικό – Βαδίζουμε προς την έκτη Μεγάλη Εξαφάνιση;
Αρμαγεδδών 20.08.25

Ένα κλίμα ασύγκριτα εχθρικό – Βαδίζουμε προς την έκτη Μεγάλη Εξαφάνιση;

Η εκπομπή τεράστιων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα με τον ρυθμό που συνεχίζουμε θα μπορούσε να οδηγήσει τον πλανήτη σε μια άλλη Μεγάλη Εξαφάνιση, λένε οι ειδικοί

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Χανιά: Στεγνώνει η λίμνη της Αγυιάς – Ανησυχία για τον πολύτιμο υγρότοπο [Εικόνες]
Περιβάλλον 18.08.25

Αποκαρδιωτικές εικόνες: Στεγνώνει η λίμνη της Αγυιάς στα Χανιά - Ανησυχία για τον πολύτιμο υγρότοπο

Σε κατάσταση οικολογικής κατάρρευσης βρίσκεται η λίμνη της Αγυιάς στα Χανιά, με οργανώσεις να απευθύνουν έκκληση για άμεση προστασία του πολύτιμου υγρότοπου

Σύνταξη
Μαικ Μπέρνερς – Λι: Θα εκπλαγώ αν στο τέλος τη γλιτώσουμε!
Κλιματική αλλαγή 18.08.25

Μαικ Μπέρνερς – Λι: Θα εκπλαγώ αν στο τέλος τη γλιτώσουμε!

Μιλάει στα «ΝΕΑ» ένας από τους πλέον διακεκριμένους ερευνητές παγκοσμίως στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, τονίζοντας πως η πορεία προς την κατάρρευση έχει επιταχυνθεί και σημειώνοντας πως υπάρχει ακόμη δυνατότητα να την αποτρέψουμε

Ιωάννης Ανδριτσόπουλος
WWF για φωτιές: Οι καμένες εκτάσεις φέτος είναι ήδη πάνω από τον μέσο όρο 20ετίας
WWF 15.08.25

Πάνω από τον μέσο όρο 20ετίας οι καμένες εκτάσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές

Σε μόλις δύο εβδομάδες κάηκε έκταση μεγαλύτερη από τον μέσο όρο 20ετίας, επισημαίνει η WWF, και προειδοποιεί ότι και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου είναι επίφοβο για φωτιές

Σύνταξη
Η κλιματική αλλαγή πιέζει για αλλαγή στους κανόνες δόμησης στο Λονδίνο – Τα σπίτια είναι πολύ ζεστά πια
«Καυτό κουτί» 14.08.25

Η κλιματική αλλαγή πιέζει για αλλαγή στους κανόνες δόμησης στο Λονδίνο – Τα σπίτια είναι πολύ ζεστά πια

Πολλά νέα σπίτια που κατασκευάζονται στη Βρετανία δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε ακραίες καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Εκκλήσεις να αλλάξουν οι κανόνες δόμησης στο Λονδίνο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βουλγαρία: Το κλίμα μας αρχίζει να μοιάζει με της βόρειας Ελλάδας, δηλώνει βούλγαρος κλιματολόγος
Κλιματική αλλαγή 13.08.25

Το κλίμα της Βουλγαρίας αρχίζει να μοιάζει με της βόρειας Ελλάδας

«Από ορισμένες απόψεις, το κλίμα μας έχει αρχίσει να μοιάζει με αυτό της βόρειας Ελλάδας, όπως μπορεί να φανεί στο Σαντάνσκι, στο Χάσκοβο και στο Κάρτζαλι», λέει ο βούλγαρος κλιματολόγος Συμεών Μάτεφ.

Σύνταξη
Η Καπέλα Σιξτίνα κλείνει για την αιωνιότητα
Έργα συντήρησης 21.08.25

Η Καπέλα Σιξτίνα κλείνει για την αιωνιότητα

Το Βατικανό ανακοινώνει για το 2026 μια εξαιρετικά ευαίσθητη επέμβαση την Καπέλα Σιξτίνα, το εμβληματικό φρέσκο του Μιχαήλ Άγγελου, με στόχο τη διατήρησή του για τις επόμενες γενιές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Χίος ξανακαίγεται: Οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί – Η τέταρτη φορά δείχνει εγκληματική αμέλεια
Απουσία Πυροπροστασίας 21.08.25

Η Χίος ξανακαίγεται: Οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί – Η τέταρτη φορά δείχνει εγκληματική αμέλεια

Μάρτυρες και ειδικοί μιλούν στο in για το τι έφταιξε και η Χίος ξανακάηκε για 4η φορά σε 13 χρόνια- Προδημοσίευση χάρτη του WWF Ελλάς με 33.000 καμένα στρέμματα σε Natura- Η μελέτη του Λέκκα το 2017

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών

Νέα κίνηση αναμένεται από Σεπτέμβριο από «γαλάζιους» βουλευτές προς την κυβέρνηση, με την οποία θα ζητούν την αναγραφή του αριθμού σταυρών προτίμησης στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών. Εξετάζουν την κατάθεση πρότασης τροπολογίας. Από Φθινόπωρο και νέες εκφράσεις εσωκομματικής κριτικής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το τίμημα της Pax Americana αλά Τραμπ – Διδάγματα για την Ουκρανία από το μακρινό Κονγκό
Διπλωματικά «μπαλώματα» 21.08.25

Το τίμημα της Pax Americana αλά Τραμπ – Διδάγματα για την Ουκρανία από το μακρινό Κονγκό

Συνδέοντάς την με κρίσιμες πρώτες ύλες, η κυβέρνηση Τραμπ μεσολάβησε σε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του Κονγκό και της Ρουάντα, όμως το σχέδιο της Ουάσιγκτον παραμένει στον αέρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ
Επαναστάστης 21.08.25

Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ

Ο γνωστός μουσικός Πολ Γουέλερ μηνύει την λογιστική φίρμα που τον εκπροσωπούσε 30 χρόνια, επειδή διέκοψε τη συνεργασία τους όταν μίλησε για τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πικρά μαθήματα Ιστορίας για το μέλλον της Ουκρανίας
Οι διδαχές 21.08.25

Πικρά μαθήματα Ιστορίας για το μέλλον της Ουκρανίας

Ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε ότι πίστευε ότι ο Πούτιν θα συμφωνούσε σε μια ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίζει τον πόλεμο εάν η Ουκρανία παραδώσει ολόκληρες τις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στα ανατολικά

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»
Αλλαγή συνηθειών 21.08.25

Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»

Οι τουρίστες απομακρύνονται από τα παραδοσιακά καλοκαιρινά hotspots της Ευρώπης εν μέσω ανησυχιών για καύσωνα και μαινόμενες πυρκαγιές και προτιμούν τη νέα τάση που λέγεται: coolcation.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αναπτύσσει στα ανοιχτά της Βενεζουέλας αμφίβια αρμάδα με χιλιάδες πεζοναύτες
Διαταγή Τραμπ 21.08.25

Αμφίβια αρμάδα με χιλιάδες πεζοναύτες ζώνει τη Βενεζουέλα

Πολεμικά πλοία με χιλιάδες πεζοναύτες, ελικοπτεροφόρα αποβατικά και υποβρύχιο, δόθηκε εντολή από τον Τραμπ να αναπτυχθούν στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, με πρόσχημα την καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ελπίζω να έλεγξαν τη λιμουζίνα του Τραμπ για μικροτσίπ από τον Πούτιν, λέει πρώην διευθυντής της CIA
Πρώην διευθυντής CIA 21.08.25

«Ελπίζω να έλεγξαν τη λιμουζίνα του Τραμπ για μικροτσίπ από τον Πούτιν»

Ο Τζον Μπρέναν, πρώην διευθυντής της CIA, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, χαρακτήρισε τον Πούτιν «έμπειρο χειραγωγό» και αναρωτήθηκε εάν έψαξαν για μικροτσίπ στη λιμουζίνα του Τραμπ.

Σύνταξη
Μεξικό: Εκτέλεσαν ερμηνευτή τραγουδιών που υμνούν βαρόνους ναρκωτικών
Ενοπλη επίθεση 21.08.25

Εκτέλεσαν ερμηνευτή narcocorridos στο Μεξικό

Εκτελεστές δολοφόνησαν ερμηνευτή τραγουδιών που υμνούν βαρόνους ναρκωτικών, τα επονομαζόμενα narcocorridos, στην πολιτεία Χαλίσκο του Μεξικού.

Σύνταξη
Ουκρανία: Στην Ευρώπη η μερίδα του λέοντος ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας, δηλώνει ο Βανς
Ουκρανία 21.08.25

Τζέι Ντι Βανς: Η Ευρώπη θα σηκώσει το κύριο βάρος των εγγυήσεων ασφαλείας

«Δεν νομίζω πως πρέπει να σηκώσουμε εμείς το βάρος» των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, δηλώνει ο Τζέι Ντι Βανς, τονίζοντας ότι θα πρέπει «η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο».

Σύνταξη
Δυτιχή Οχθη: «Απαράδεκτο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της, κρίνει η Ιταλία
Ιταλία 21.08.25

«Απαράδεκτο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της Δυτικής Οχθης

«Αντίθετο με το διεθνές δίκαιο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της Δυτικής Οχθης, κρίνει η Ιταλία, τονίζοντας ότι η λύση των δύο κρατών «είναι ο στόχος για τον οποίο συνεχίζει να εργάζεται».

Σύνταξη
Ιράν: Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για την επαναφορά των κυρώσεων
Πυρηνικό πρόγραμμα 21.08.25

Το Ιράν απαντά στις απειλές της Ευρώπης για επαναφορά των κυρώσεων

Το σχήμα Ε3 απείλησε με επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, το οποίο τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν έχουν το δικαίωμα να εκκινήσουν τον μηχανισμό βάσει της συμφωνίας του 2015.

Σύνταξη
Γάζα: Το σχέδιο κατάληψής της δείχνει την «κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ στους μεσολαβητές, κρίνει η Χαμάς
Γάζα 21.08.25

«Κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ στους μεσολαβητές, βλέπει η Χαμάς

Η ανακοίνωση του Ισραήλ για την έναρξης επιχείρησης εναντίον της πόλης της Γάζας «μαρτυρά (...) κατάφωρη περιφρόνηση για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους μεσολαβητές», κρίνει η Χαμάς.

Σύνταξη
