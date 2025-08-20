Διαδικτυακός εξευτελισμός, livestream θάνατος: Η τραγική ιστορία του streamer Jean Pormanove ανατριχιάζει

Ο θάνατος του Γάλλου streamer Ραφαέλ Γκραβέν, γνωστού στο διαδίκτυο ως Jean Pormanove, έχει συγκλονίσει τη διεθνή κοινότητα και έχει κινητοποιήσει τις γαλλικές αρχές. Ο 46χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή σε ένα χωριό κοντά στη Νίκαια, ενώ βρισκόταν σε ζωντανή μετάδοση στην πλατφόρμα Kick.

Η Εισαγγελία επιβεβαίωσε την έναρξη δικαστικής έρευνας για τη διαλεύκανση των αιτιών του θανάτου, ο οποίος σημειώθηκε στο χωριό Κοντ, ενώ παράλληλα διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, ο streamer πέθανε στον ύπνο του, έχοντας προηγουμένως υποστεί κακοποιητική μεταχείριση και εξευτελισμό σε εκπομπές που συγκέντρωναν χιλιάδες θεατές.

Η τραγωδία ήρθε στο φως της δημοσιότητας, όταν συνεργάτες και κοντινοί του άνθρωποι επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Ένας από τους συνεργάτες του, γνωστός ως Naruto, ζήτησε σεβασμό στη μνήμη του και απηύθυνε έκκληση να μην κοινοποιηθούν βίντεο από τη στιγμή του θανάτου του.

Το ίδιο αίτημα επανέλαβε και ένας άλλος streamer, ο Όουεν Τσενάζαντοτι, ο οποίος είχε λάβει πρόσφατα μέρος σε έναν μαραθώνιο streaming μαζί με τον Pormanove.

Aυτός ήταν ο τραγικός streamer

Ο Jean Pormanove -πραγματικό όνομα, Ραφαέλ Γκραβέν-, υπήρξε ένας από τους πιο γνωστούς και αμφιλεγόμενους Γάλλους streamers, με ενεργή παρουσία στον χώρο των livestreams από το 2020.

Γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1979 στη Μοζέλ και ξεκίνησε την καριέρα του στα social media μέσα από το TikTok. Αρχικά προσέλκυσε κοινό με το ιδιαίτερο χιούμορ του και τις διαδραστικές του εμφανίσεις, ενώ στη συνέχεια μεταπήδησε στο Twitch, συγκεντρώνοντας περίπου 669.000 ακολούθους και περισσότερα από 35 εκατομμύρια προβολές.

Η μεγαλύτερη όμως επιτυχία του ήρθε μέσω της πλατφόρμας Kick, όπου το 2024 αναδείχθηκε στον πιο δημοφιλή Γάλλο streamer.

Το περιεχόμενό του περιλάμβανε κωμικές σκηνές, αυθόρμητες αντιδράσεις και ακραίες προκλήσεις, πολλές από τις οποίες προκαλούσαν έντονη συζήτηση.

Οι πλατφόρμες είναι το νέο Κολλοσαίο;

Στις 18 Αυγούστου 2025 ο Jean Pormanove κατέρρευσε και πέθανε ζωντανά στον αέρα, κατά τη διάρκεια ενός μαραθώνιου livestream.

Αν και αρχικά ο θάνατος του δεν θεωρήθηκε ύποπτος, οι συνθήκες του περιστατικού –σωματική εξάντληση, έλλειψη ύπνου, τοξικές ουσίες και πιθανή κακομεταχείριση– προκάλεσαν έντονο προβληματισμό και οδήγησαν σε επίσημη έρευνα και παραγγελία ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η πλατφόρμα Kick, στην οποία ο Pormanove είχε γίνει δημοφιλής, δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με τις αρχές και πως ξεκίνησε άμεσα έλεγχο στο περιεχόμενό της στη Γαλλία.

«Προτεραιότητά μας είναι η προστασία των δημιουργών και η διασφάλιση ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος στο Kick», έγραψε η εταιρεία στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας: «Όλοι οι streamers που συμμετείχαν σε αυτή τη ζωντανή μετάδοση έχουν τεθεί σε προσωρινή απαγόρευση, εν αναμονή της εν εξελίξει έρευνας».

Η Kick είναι μια πλατφόρμα ζωντανής μετάδοσης με έδρα την Αυστραλία, η οποία μοιράζεται τα έσοδα με τους δημιουργούς περιεχομένου.

Η γαλλική κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα, με την Υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακών Τεχνολογιών, Κλάρα Τσαπάζ, να χαρακτηρίζει την υπόθεση «απόλυτα φρικτή» και να την παραπέμπει στην Arcom, τη γαλλική ρυθμιστική υπηρεσία μέσων ενημέρωσης, και στο Pharos, το γαλλικό σύστημα αναφοράς παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου.

«Η ευθύνη των διαδικτυακών πλατφορμών για τη διάδοση παράνομου περιεχομένου δεν είναι προαιρετική, είναι ο νόμος», δήλωσε η Τσαπάζ. Ανάλογη ήταν και η αντίδραση της Γαλλίδας Επιτρόπου για τα Παιδιά, Σάρα Ελ Χάιρι, η οποία έγραψε στο Χ (πρώην Twitter) ότι «οι πλατφόρμες έχουν τεράστια ευθύνη στη ρύθμιση του διαδικτυακού περιεχομένου, ώστε τα παιδιά μας να μην εκτίθενται στη βία».

«Η ευθύνη των διαδικτυακών πλατφορμών για τη διάδοση παράνομου περιεχομένου δεν είναι προαιρετική, είναι ο νόμος», τόνισε η Τσαπάζ, ζητώντας παράλληλα εξηγήσεις από την Kick.

Ωστόσο, μια άλλη διάσταση της υπόθεσης έρχεται να περιπλέξει τα πράγματα. Στα τέλη του 2024, δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε ότι ο Γκραβέν είχε κακοποιηθεί συστηματικά από άλλους streamers, όπως οι Naruto και Safine, οι οποίοι συμμετείχαν συχνά στις μεταδόσεις του.

Το υλικό που κυκλοφόρησε έδειχνε τον Γκραβέν να υφίσταται εξευτελισμούς και σωματική βία μπροστά στην κάμερα. Το γεγονός αυτό κινητοποίησε το ενδιαφέρον των αρχών και της κοινής γνώμης με τον streamer να γίνεται ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και διχαστικά πρόσωπα στην κοινότητα του Kick.

Ο Γιασίν Σαντουνί, δικηγόρος ενός εκ των δύο streamers που κατηγορούνται για κακοποίηση του Pormanove, δήλωσε στο τηλεοπτικό κανάλι BFM ότι το θύμα είχε καρδιαγγειακά προβλήματα και ότι η βία στα βίντεο ήταν «σκηνοθετημένη». «Όλες αυτές οι σκηνές είναι απλώς θεατρικές, ακολουθούν ένα σενάριο», είπε.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης έχουν δείξει αποσπάσματα από βίντεο διάρκειας ωρών, στα οποία ο Πορμανόβ δέχεται χτυπήματα, προσβολές, στραγγαλισμούς, πετάνε πάνω του μπογιές και λάδια, ενώ τον πυροβολούν με όπλο paintball. Από τα αποσπάσματα δεν είναι σαφές αν ο Pormanove είχε υποβληθεί στη βία οικειοθελώς ή αν αναγκάστηκε να την υπομείνει, ούτε αν η πράξη ήταν πραγματική ή σκηνοθετημένη.

Ο Drake αναλαμβάνει την κηδεία του

Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει διεθνή συγκίνηση. Ο Αμερικανός streamer Έιντιν Ρος και ο καλλιτέχνης Drake γνωστοποίησαν ότι θα καλύψουν τα έξοδα της κηδείας του.

«Αυτό είναι φρικτό και αηδιαστικό. Όποιος συμμετείχε σε αυτό πρέπει να λογοδοτήσει. Μίλησα με τον Drake και συμφωνήσαμε να καλύψουμε τα έξοδα της κηδείας. Αυτό δεν θα φέρει πίσω τη ζωή του, αλλά είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε» είπε ο συνάδελφος του Pormanove.

Παράλληλα, πλήθος χρηστών εκφράζει την αγανάκτησή του για τις συνθήκες του θανάτου του και ζητά δικαιοσύνη.

Όλα για τα likes

Ο τραγικός θάνατος του Jean Pormanove αποτελεί μια ακόμα δραματική υπενθύμιση των κινδύνων που κρύβονται πίσω από τη γοητεία της διαδικτυακής δόξας.

Ο streamer έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης, αφού είχε προηγουμένως υποστεί κακοποίηση και εξευτελισμό, σε ένα περιστατικό που υπογραμμίζει την απανθρωπιά που μπορεί να επικρατήσει σε ορισμένες διαδικτυακές κοινότητες σχολίασε η Le Monde.

Η ποινική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι το πρώτο βήμα προς την αναζήτηση δικαιοσύνης, όμως ο θάνατος του υπενθυμίζει ότι η ανάγκη για μέτρα προστασίας των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον διαδικτυακό κόσμο είναι πιο επιτακτική από ποτέ.