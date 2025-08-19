Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Η Ελλάδα έχει το superfood που όλοι αγνοούν!
Η Ελλάδα έχει το superfood που όλοι αγνοούν!

Κρυμμένη μέσα στον καρπό της αγουρομάζωχτης ελιάς υπάρχει μια ουσία με τόσο ισχυρή βιολογική δράση που οι επιστήμονες τη χαρακτηρίζουν ως ένα από τα πιο ελπιδοφόρα φυσικά μόρια προστασίας του οργανισμού.

Ονομάζεται ελαιοκανθάλη βρίσκεται μόνο σε συγκεκριμένα ελληνικά ελαιόδεντρα πρώιμης συγκομιδής και είναι ένα από τα πιο υποσχόμενα superfoods που η πλειοψηφία του κόσμου… αγνοεί.

Ένα φυσικό μόριο, πολλαπλές δράσεις

Η ελαιοκανθάλη (oleocanthal) είναι μια φαινολική ένωση που υπάρχει μόνο σε εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα υψηλής ποιότητας. Οι πρώτες ανακαλύψεις έγιναν όταν παρατηρήθηκε ότι προκαλεί «κάψιμο» στον λαιμό – παρόμοιο με αυτό της ιβουπροφαίνης – γεγονός που οδήγησε στη μελέτη της αντιφλεγμονώδους δράσης της.

Από τότε, δεκάδες μελέτες έχουν αποκαλύψει έναν εντυπωσιακό κατάλογο βιολογικών δράσεων.

Ενδεικτικές είναι οι ακόλουθες μελέτες που αναφέρονται στην αντιφλεγμονώδη, αντιοξειδωτική, νευροπροστατευτική, αντιμικροβιακή και καρδιοπροστατευτική της δράση.

Πιο συγκεκριμένα:

ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΔΡΑΣΗ 

Η μελέτη από τους Beauchamp, Keast κ.α. που δημοσιεύθηκε στο Nature το 2005 περιγράφει για πρώτη φορά το φαινόμενο, πως μια φυσική ουσία που βρίσκεται στα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα είναι ένας μη στεροειδής αντιφλεγμονώδης παράγοντας. Η ένωση, που ονομάστηκε ελαιοκανθάλη από τους ερευνητές, αναστέλλει τη δράση των ενζύμων κυκλοοξυγενάσης (COX), μια φαρμακολογική δράση που έχει και η ιβουπροφαίνη. Το εύρημα είναι σημαντικό επειδή αποδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ότι η φλεγμονή παίζει βασικό ρόλο σε μια σειρά χρόνιων ασθενειών.

Στην έρευνα:

  • Διαπιστώθηκε ότι η ελαιοκανθάλη αναστέλλει COX‑1 και COX‑2 ενζυμικά μονοπάτια, με μηχανισμό και ισχύ συγκρίσιμη με αυτή της ιβουπροφαίνης.
  • Παρουσιάζεται εκτενώς ότι προκαλεί δράση εξαρτώμενη από τη δόση, χωρίς επίδραση στη λειοξυγενάση (lipoxygenase), και επίσης αναφέρεται ότι το επίπεδο κατανάλωσης ~50 g εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που περιέχει έως 200 μg ανά ml ελαιοκανθάλης ημερησίως, εκ των οποίων απορροφάται το 60-90%, τότε αυτό αντιστοιχεί σε πρόσληψη περίπου 9 mg ελαιοκανθάλης ημερησίως.
     

 ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

Η μελέτη των Visioli & Galli, J Nutr 2002 με τίτλο “Antioxidant and other biological activities of phenols from olives and olive oil”, αναδεικνύει ότι οι φυσικές ενώσεις του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου έχουν αντιοξειδωτική δράση και συμβάλλουν στην ενίσχυση και τη διατήρηση της υγείας.

ΝΕΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

Η μελέτη των Pitt et al., ACSChemNeurosci (2009) με τίτλο “Alzheimer’s-associated Aβ oligomers show altered structure, immunoreactivity and synaptotoxicity with low doses of oleocanthal” διερευνά την ικανότητα της ελαιοκανθάλης να: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0041008X09002968?utm_source=chatgpt.com

  • Διαταράσσει τον σχηματισμό β-αμυλοειδών ολιγομερών (ADDLs), μειώνοντας την τοξικότητά τους στα νευρικά κύτταρα και ενισχύει την αποικοδόμηση των πρωτεϊνών tau (φωσφορυλιωμένων), παρεμποδίζοντας τη συσσώρευση τους.

Τα παραπάνω δείχνουν ότι η ελαιοκανθάλη, μια φυσική ουσία του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου πρώιμης συγκομιδής, μπορεί να δράσει εμποδίζοντας τον σχηματισμό τοξικών πρωτεϊνών στον εγκέφαλο που σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ κι επίσης μπορεί να διευκολύνει την απομάκρυνση των πρωτεϊνών tau που βλάπτουν τα εγκεφαλικά κύτταρα.

ΚΑΡΔΙΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΉ    ΔΡΑΣΗ 

Η μελέτη από τον López-Miranda etal., δημοσιευμένη στο Circulation το 2010, παρουσιάζει σημαντικά ευρήματα σχετικά με την βελτίωση της ενδοθηλιακής λειτουργίας μέσω της κατανάλωσης ελαιολάδου πλούσιου σε φαινολικά συστατικά, όπως η ελαιοκανθάλη.

Ένα από τα κλειδιά εδώ είναι η μελέτη EUROLIVE, η οποία έδειξε ότι:

Παράλληλα, οι γράφοντες López‑Miranda κ.ά. έδειξαν ότι η διατροφή πλούσια σε μονοακόρεστα (Mediterranean/MUFA) μειώνει βιοδείκτες από το ενδοθήλιο όπως η PAI‑1, von Willebrand factor, TFPI, δείκτες φλεγμονής και πήξης.

Με πιο απλά λόγια, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που είναι πλούσιο σε φαινόλες, όπως η ελαιοκανθάλη, είναι ένας φυσικός σύμμαχος για την υγεία της καρδιάς καθώς βοηθά στη ρύθμιση της πίεσης και στην προστασία των αγγείων.

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ  ΔΡΑΣΗ 

Η μελέτη από τους Medina et al., J. Agric. Food Chem. 2006 διερεύνησε τη δυναμική αντιμικροβιακή δράση των φαινολικών ενώσεων που υπάρχουν στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Συγκεκριμένα:

Βασικό εύρημα: Ανιχνεύτηκε ισχυρή βακτηριοκτόνος δράση κατά πληθώρα μικροοργανισμών – ιδιαίτερα Gram‑θετικών (π.χ. Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus), καθώς και σημαντική δράση έναντι Gram‑αρνητικών (π.χ. E. coli, Salmonella), με μείωση περισσότερων από 4 log σε μόλις 1 ώρα επαφής.

Μηχανισμός δράσης: Η αντιμικροβιακή επίδραση συνδέθηκε κυρίως με τις φαινόλες που φέρουν διαλδεδική δομή – όπως η dialdehydic μορφή του decarboxymethyl ligstroside aglycon (Ty‑EDA / Hy‑EDA) – οι οποίες καταστρέφουν τη βακτηριακή μεμβράνη.

Από την παράδοση στην καινοτομία – Το μοναδικό ελληνικό συμπλήρωμα

Παρά τη μοναδικότητά της, η καθημερινή πρόσληψη ελαιοκανθάλης δεν είναι εύκολη μέσω της διατροφής. Απαιτούνται τουλάχιστον 40–50 ml εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου πολύ πρώιμης συγκομιδής την ημέρα, από συγκεκριμένες ποικιλίες με πιστοποιημένα υψηλή περιεκτικότητα.

Εδώ έρχεται το Thousand Olives®.

Το Thousand Olives είναι το μοναδικό ελληνικό συμπλήρωμα διατροφής που παρέχει 5 mg καθαρής ελαιοκανθάλης ανά κάψουλα, προερχόμενης αποκλειστικά από ελιές πρώιμης συγκομιδής και από αυστηρά επιλεγμένες ελληνικές ποικιλίες, χωρίς κανένα άλλο προστιθέμενο συστατικό.

  • Κλινικά τεκμηριωμένο
  • 100% φυσικό
  • Κατάλληλο για καθημερινή χρήση
  • Χωρίς παρενέργειες

Η καθημερινή λήψη μιας κάψουλας Thousand Olives δεν υπόσχεται “θεραπείες” αλλά ενισχύει την προστασία του οργανισμού, θωρακίζει την υγεία με φυσικό τρόπο και υποστηρίζεται από την επιστήμη.

Προτεινόμενη χρήση
 1–2 κάψουλες ημερησίως, κατά προτίμηση μισή ώρα πριν ή μετά το φαγητό.

Η δοσολογία μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις εξατομικευμένες διατροφικές απαιτήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού και τον τρόπο ζωής σας ή μετά από σύσταση επαγγελματία υγείας.

Γιατί τώρα, περισσότερο από ποτέ έχεις ανάγκη ένα μοναδικό superfood.

Σε έναν κόσμο γεμάτο στρες, φλεγμονές, οξειδωτικές επιβαρύνσεις και περιβαλλοντικούς κινδύνους, η καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού δεν είναι πολυτέλεια – είναι ανάγκη.

Το ελληνικό superfood που μέχρι τώρα αγνοούσαμε, υπάρχει. Είναι φυσικό, είναι ελληνικό, είναι τεκμηριωμένο.

Δώσε στον οργανισμό σου το όπλο της φύσης.

Thousand Olives ®

Μία κάψουλα την ημέρα. Πολλαπλή προστασία. 

*Συμπλήρωμα διατροφής – δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.

*Τα παραπάνω στοιχεία, προέρχονται από πληθώρα κλινικών και εργαστηριακών

μελετών

Πηγές:

https://www.researchgate.net/publication/7625299_Ibuprofen-like_activity_in_extra-virgin_olive_oil

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

https://www.mdpi.com/1422-0067/19/10/2899?utm_source=chatgpt.com

 https://www.researchgate.net/publication/11928112_Mediterranean_and_Low-Fat_Diets_Improve_Endothelial_Function_in_Hypercholesterolemic_Men

 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov 

https://olivecenter.ucdavis.edu/sites/g/files/dgvnsk14776/files/media/documents/microbialsafety120511.pdf?utm_source=chatgpt.com

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16819902/

 

