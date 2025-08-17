newspaper
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.08.2025 | 14:44
Πυρκαγιά στην Ιόνια Οδό κοντά στην Γουριώτισσα
Σημαντική είδηση:
17.08.2025 | 12:10
Kρατούμενος βρέθηκε νεκρός στο αστυνομικό τμήμα Κερατέας
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ηandelsblatt: Τι μπορούμε να μάθουμε από την Ελλάδα
Deutsche Welle 17 Αυγούστου 2025 | 15:27

Ηandelsblatt: Τι μπορούμε να μάθουμε από την Ελλάδα

Άρθρο της Handelsblatt κάνει μνεία στην αλλαγή που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα όσον αφορά την οικονομία της

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Πώς επηρεάζεται από ένα γεύμα γεμάτο λιπαρά;

Εγκέφαλος: Πώς επηρεάζεται από ένα γεύμα γεμάτο λιπαρά;

Spotlight

«Πριν από δέκα χρόνια η υπερχρεωμένη Ελλάδα απειλούνταν με εθνική χρεωκοπία. Η έξοδος από το ευρώ, τα μέτρα λιτότητας, οι μαζικές διαδηλώσεις και τα πακέτα βοήθειας δισεκατομμυρίων ευρώ κυριαρχούσαν στους τίτλους. Μαζί με το πιεστικό ερώτημα, αν οι Έλληνες θα βύθιζαν όλη την Ευρώπη σε κρίση (…) Η χώρα σήμερα παράγει πλεονάσματα στον προϋπολογισμό, ο υψηλός δείκτης χρέους μειώνεται και η οικονομία αναπτύσσεται δύο φορές πιο γρήγορα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Υπάρχουν βέβαια πολλοί άνεργοι και λίγοι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι, τα εισοδήματα είναι χαμηλά και οι επενδύσεις υποτονικές. Αλλά η ελληνική κυβέρνηση προχωρά σε πολλά».

Η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt αφιερώνει το κεντρικό άρθρο της στην ελληνική ανάκαμψη και τα βήματα που έχει διανύσει η χώρα από την περίοδο της οικονομικής κρίσης μέχρι σήμερα. Ειδική μνεία μάλιστα γίνεται στο νομοσχέδιο της Νίκης Κεραμέως «που θα επιτρέπει πιο ευέλικτο ωράριο εργασίας και περισσότερη ή λιγότερη εργασία σε ορισμένες εβδομάδες, ανάλογα με τις ανάγκες. Και η τετραήμερη εργασία είναι στα σχέδια, διαφορετικά βέβαια σε σχέση με τη Γερμανία. Το ελληνικό μοντέλο επιτρέπει επίσης την κατανομή των προβλεπόμενων 40 ωρών εργασίας την εβδομάδα σε τέσσερις μέρες των δέκα ωρών η καθεμία. Η Κεραμέως μιλά για έναν νόμο που βγαίνει από την πράξη» αναφέρει το άρθρο της Handelsblatt.

Όπως παρατηρεί το ρεπορτάζ το ελληνικό προτεινόμενο μοντέλο «δεν εξυπηρετεί μόνο τομείς όπως ο τουρισμός, αλλά και εργαζόμενους γονείς που με τον ίδιο μισθό θέλουν μια ημέρα για την οικογένεια».

Νέοι, μορφωμένοι Έλληνες επιστρέφουν

Το άρθρο συνεχίζει: «Πριν από μια εβδομάδα, αγαπητοί αναγνώστες της HB, ρωτήσαμε: Τι θα αλλάζατε αν μετά τις διακοπές σας επιστρέφατε εσείς στην καγκελαρία αντί του Μερτς;». Το 75% των απαντήσεων έχει να κάνει με «μεταρρυθμιστικές προτάσεις για την εκπαίδευση, τη γραφειοκρατία, την ενέργεια, την υγεία, τον προϋπολογισμό, το κλίμα, τις συντάξεις, τους φόρους, τις μεταφορές, τη στέγαση, τη μετανάστευση».

Οι εκκλήσεις των αναγνωστών δεν αναφέρονται μόνο τους πολιτικούς αλλά και κάθε πολίτη, στην προσωπική ευθύνη του καθενός. «Θέλουν περισσότερη προσωπική και επιχειρηματική ελευθερία και λιγότερη κρατική κυβέρνηση. Χρειάζεται πραγματισμός και θάρρος για λήψη αποφάσεων, ακόμη κι αν είναι λανθασμένες». Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, επικαλούμενο σχόλιο αναγνώστη αναφορικά με το τι χρειάζεται η σημερινή Γερμανία: «η δειλία είναι το τελευταίο που χρειαζόμαστε».

Επιστρέφοντας στο ελληνικό παράδειγμα το άρθρο υπενθυμίζει ότι «εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, κυρίως νέοι και μορφωμένοι, δεν έβλεπαν κατά την περίοδο της κρίσης μέλλον για τη χώρα και τους ίδιους. Μετανάστευσαν. Οι περισσότεροι πήγαν στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία. Η Ελλάδα συνεχίζει να υποφέρει από τις συνέπειες της φυγής. Γι αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί να κινητοποιήσει την επιστροφή όσων έφυγαν με φορολογικά κίνητρα και μισθολογικά πλεονεκτήματα. Πράγματι ολοένα περισσότεροι επιστρέφουν, αν και τα χρήματα είναι λιγότερα. Η νοσταλγία της πατρίδας παίζει έναν σημαντικό ρόλο. Επίσης νοιάζονται έντονα για τη χώρα τους.»

Της Δήμητρας Κυρανούδη, Deutsche Welle

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν

Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Πώς επηρεάζεται από ένα γεύμα γεμάτο λιπαρά;

Εγκέφαλος: Πώς επηρεάζεται από ένα γεύμα γεμάτο λιπαρά;

Business
Η νέα εποχή των malls: Μοντέρνα hubs κοινωνικής ζωής που φιλοξενούν μέχρι και …Εκκλησίες

Η νέα εποχή των malls: Μοντέρνα hubs κοινωνικής ζωής που φιλοξενούν μέχρι και …Εκκλησίες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Επιχείρηση Τηλεδιάσκεψη»: Οι Ευρωπαίοι έθεσαν στον Τραμπ τις «κόκκινες γραμμές» για το Ουκρανικό
«Επιχείρηση τηλεδιάσκεψη» 14.08.25

Οι Ευρωπαίοι έθεσαν στον Τραμπ τις «κόκκινες γραμμές» για το Ουκρανικό

Ο Τραμπ άκουσε όσα είχαν να του πουν οι Ευρωπαίοι για το πώς βλέπουν μια διαπραγμάτευση για το Ουκρανικό. Δεν έχουν όμως τρόπο να «συντάξουν» μακρόθεν την ατζέντα στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Τι λέει ο γερμανικός Τύπος για την «αδιανόητη» 13ωρη εργασία και την οργή για τη Γάζα
Deutsche Welle 12.08.25

Τι λέει ο γερμανικός Τύπος για την «αδιανόητη» 13ωρη εργασία και την οργή για τη Γάζα

Πλήθος δημοσιευμάτων του γερμανικού Τύπου αναφέρεται στις κινητοποιήσεις εναντίον των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ και τις εξαγγελίες της Νίκης Κεραμέως για ευέλικτη εργασία.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ζαχαριάδης για τα περί αλλαγής του εκλογικού νόμου: Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών
ΣΥΡΙΖΑ 17.08.25

Πυρά Ζαχαριάδη σε Μητσοτάκη για εκλογικό νόμο - «Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης καλεί τον πρωθυπουργό να απαντήσει αν υπάρχει ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου. «Ισχύουν τα δημοσιεύματα ή οι διαψεύσεις του Μαξίμου;» ρωτά.

Σύνταξη
Ισραήλ: Δεκάδες χιλιάδες στις κινητοποιήσεις – «Διευκολύνετε τη Χαμάς» λέει ο Νετανιάχου
Συλλήψεις και συγκρούσεις 17.08.25

Δεκάδες χιλιάδες στις κινητοποιήσεις στο Ισραήλ - «Διευκολύνετε τη Χαμάς» λέει ο Νετανιάχου

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στο Ισραήλ που ζητούν κατάπαυση πυρός και επιστροφή των ομήρων - Ο στρατός ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος για την επόμενη φάση της επιχείρησης στη Γάζα

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας
Premier League 17.08.25

LIVE: Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Κρίσταλ Πάλας, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ
Premier League 17.08.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την αναμέτρηση Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ , για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Start.

Σύνταξη
Αλάσκα: Η σημειολογία της συνάντησης, τα οικονομικά deals και οι στόχοι Τραμπ – Πούτιν
«Γυρνάμε σελίδα» 17.08.25

Η σημειολογία της συνάντησης στην Αλάσκα, τα οικονομικά deals και οι στόχοι Τραμπ - Πούτιν

«Η επιχειρηματική συνεργασία ΗΠΑ - Ρωσίας έχει τεράστιες δυνατότητες» είπε ο ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τη δυναμική του επανεμφάνιση για να αναπτύξει και τις οικονομικές του βλέψεις

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Γιατί οι έφηβοι δεν απαντούν στο τηλέφωνο – Αγένεια ή νέα εποχή στην επικοινωνία;
Δικαίωμα στη σιωπή 17.08.25

Γιατί οι έφηβοι δεν απαντούν στο τηλέφωνο - Αγένεια ή νέα εποχή στην επικοινωνία;

Οι νέοι κανόνες «ψηφιακής ευγένειας» που ακολουθούν οι έφηβοι επιτάσσουν έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας, που δείχνει ανάγκη για όρια και ιδιωτικότητα και όχι έλλειψη ενδιαφέροντος

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τηλεφωνικές συμφωνίες Λαβρόφ με Φιντάν και Σιγιάρτο στον απόηχο της συνάντησης Πούτιν με Τραμπ
Μετά την Αλάσκα 17.08.25

Τηλεφωνικές συμφωνίες Λαβρόφ με Φιντάν και Σιγιάρτο στον απόηχο της συνάντησης Πούτιν με Τραμπ

Ο ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με του ομολόγους του της Τουρκίας και της Ουγγαρίας, στον απόηχο της συνάντησης Πούτιν - Τραμπ στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Εθνική Πόλο Νέων Γυναικών: «Μπορούσαμε να πάμε στον τελικό αλλά υπερηφάνεια και για το χάλκινο»
Εθνική υπερηφάνεια 17.08.25

Εθνική Πόλο Νέων Γυναικών: «Μπορούσαμε να πάμε στον τελικό αλλά υπερηφάνεια και για το χάλκινο»

Την ικανοποίηση τους για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Νέων Γυναικών, εξέφρασαν τα κορίτσια της Εθνικής αλλά τονίζουν ότι θα μπορούσαν να παίξουν στον τελικό.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Νέα Ερυθραία: Οδηγούσε μεθυσμένος, αγνόησε σήμα για έλεγχο και συνελήφθη μετά από καταδίωξη
Ελλάδα 17.08.25

Οδηγούσε μεθυσμένος, αγνόησε σήμα για έλεγχο και συνελήφθη μετά από καταδίωξη - Στο Αυτόφωρο αδελφός γνωστής παρουσιάστριας

Ο 38χρονος υπεβλήθη σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 0,66mg/l - Αντιμετωπίζει και την κατηγορία της «βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων».

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
Απόρρητο