Παντελίδης: «Πρέπει να ρισκάρουμε λίγο παραπάνω»

Ο Αστέρας Τρίπολης ηττήθηκε με 2-1 από τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο τελευταίο ματς πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

Ο τεχνικός των Αρκάδων Σάββας Παντελίδης, δήλωσε ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παικτών του, ενώ τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να παίρνει περισσότερα ρίσκα μέσα στο γήπεδο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το ματς είναι για πολλά συμπεράσματα πραγματικά. Επειδή στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος έχουμε δύο πολύ δύσκολα ματς, την τελευταία εβδομάδα έχουμε δώσει λίγο παραπάνω βάση στην αμυντική μας συμπεριφορά και νομίζω πως όσον αφορά τις αποστάσεις μας με τον τρόπο που αμυνόμασταν ήταν αρκετά καλές.

«Από εκεί και πέρα σε όλο το πρώτο ημίχρονο είχαμε πολύ κακές επαφές με την μπάλα, δεν κρατήσαμε την μπάλα κι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε να ρισκάρουμε λίγο παραπάνω.

Στο δεύτερο μέρος που ήμασταν καλοί και βρήκαμε τον χώρο δεν ήμασταν τόσο καλοί αμυντικά. Αυτό βέβαια συνέβη και μετά από πολλές αλλαγές που αυτό μπορεί να αποσυντονίσει μια ομάδα. Είναι αρκετά τα συμπεράσματα που βγάζω από το σημερινό ματς. Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών και θα προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι».