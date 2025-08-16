Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:

Εισοδήματα από ενοίκια: Κουρεύονται οι φόροι

• Δημιουργείται ενδιάμεσος συντελεστής φορολογίας για εισοδήματα μεταξύ 12.000 και 35.000 ευρώ τον χρόνο

• Διορθώνεται η «αδικία» της απότομης αύξησης στη φορολογική επιβάρυνση από το 15% στο 35%

• Ενίσχυση της μεσαίας τάξης και με μείωση της φορολογίας εισοδήματος

=============

ΗΠΑ – ΡΩΣΙΑ

Συνάντηση Τραμπ και Πούτιν

Οι συμβολισμοί της Αλάσκας

=============

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η Παναγιά η Αθηνιώτισσα και η Σαλονικιά

• Η Θεοτόκος σε πεζά και ποιήματα κορυφαίων Ελλήνων

=============

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Σύγκρουση πάνω από τα αποκαΐδια

• Οι εμπρηστές της Πάτρας και η καταστροφή της Χίου

=============

ΚΑΡΠΟΥΖΙ

Το φρούτο που έγινε σύμβολο Ελευθερίας

=============

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΑΛΛΙΩΣ

Η πολιτική οριζοντίως και καθέτως

=============

ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣ

Τι σημαίνει η επιστροφή των Ελλήνων

=============

ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «Int.»

Μετανάστευση: η μεγάλη παρεξήγηση