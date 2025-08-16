Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
16.08.2025 | 08:19
Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης υλικών στο Αιγάλεω (vid)
Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Εισοδήματα από ενοίκια – Κουρεύονται οι φόροι 
Media 16 Αυγούστου 2025 | 07:00

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Εισοδήματα από ενοίκια – Κουρεύονται οι φόροι 

Δημιουργείται ενδιάμεσος συντελεστής φορολογίας για εισοδήματα μεταξύ 12.000 και 35.000 ευρώ τον χρόνο • Διορθώνεται η «αδικία» της απότομης αύξησης στη φορολογική επιβάρυνση από το 15% στο 35%

Σύνταξη
Vita.gr
Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Spotlight

Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:

Εισοδήματα από ενοίκια:  Κουρεύονται οι φόροι

• Δημιουργείται ενδιάμεσος συντελεστής φορολογίας για εισοδήματα μεταξύ 12.000 και 35.000 ευρώ τον χρόνο
• Διορθώνεται η «αδικία» της απότομης αύξησης στη φορολογική επιβάρυνση από το 15% στο 35%
• Ενίσχυση της μεσαίας τάξης και με μείωση της φορολογίας εισοδήματος

=============

ΗΠΑ – ΡΩΣΙΑ
Συνάντηση Τραμπ και Πούτιν

Οι συμβολισμοί της Αλάσκας

=============

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η Παναγιά η Αθηνιώτισσα και η Σαλονικιά

• Η Θεοτόκος σε πεζά και ποιήματα κορυφαίων Ελλήνων

=============

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Σύγκρουση πάνω από τα αποκαΐδια

• Οι εμπρηστές της Πάτρας και η καταστροφή της Χίου

=============

ΚΑΡΠΟΥΖΙ

Το φρούτο που έγινε σύμβολο Ελευθερίας

=============

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΑΛΛΙΩΣ

Η πολιτική οριζοντίως και καθέτως

=============

ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣ

Τι σημαίνει η επιστροφή των Ελλήνων

=============

ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «Int.»

Μετανάστευση: η μεγάλη παρεξήγηση

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
World
Τραμπ- Πούτιν: Η επόμενη ημέρα της συνάντησης στην Αλάσκα

Τραμπ- Πούτιν: Η επόμενη ημέρα της συνάντησης στην Αλάσκα

Vita.gr
Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Markets
Ελληνική οικονομία: Κομβικός ο Σεπτέμβριος – Τα μηνύματα DBRS και Moody’s

Ελληνική οικονομία: Κομβικός ο Σεπτέμβριος – Τα μηνύματα DBRS και Moody’s

inWellness
inTown
Media
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 10 Αυγούστου με συναρπαστικές προσφορές
Media 08.08.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 10 Αυγούστου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 10 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το τo αστυνομικό μυθιστόρημα των εκδόσεων ΑΓΡΑ «Όχι Ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις»», το μυθιστόρημα ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Δεν χάνει σουτ: O Kίναν Έβανς είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό (vid)
Euroleague 16.08.25

Δεν χάνει σουτ: O Kίναν Έβανς είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό (vid)

Ο Κίναν Έβανς δουλεύει εντατικά για την ερχόμενη σεζόν και δείχνει να είναι στην καλύτερη φυσική και σωματική του κατάσταση. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε ο Αμερικανός φαίνεται να μην χάνει ούτε… σουτ.

Σύνταξη
Απρόσμενη δήλωση Χίλαρι Κλίντον για νόμπελ Ειρήνης και… Ντόναλντ Τραμπ – Η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ
Μιλώντας σε podcast 16.08.25

Απρόσμενη δήλωση Χίλαρι Κλίντον για νόμπελ Ειρήνης και… Ντόναλντ Τραμπ – Η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ

Η Χίλαρι Κλίντον δήλωσε πριν τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν ότι θα προτείνει για νόμπελ Ειρήνης τον Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση που καταφέρει ειρηνική λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς παραχωρήσεις εδαφών προς τη Ρωσία

Σύνταξη
Αλάσκα: Ξεπούλησε στο διαδίκτυο το φούτερ «CCCP» μετά την εμφάνιση Λαβρόφ
Φρενίτιδα 16.08.25

Ξεπούλησε στο διαδίκτυο το φούτερ «CCCP» μετά την εμφάνιση Λαβρόφ στην Αλάσκα

Νοσταλγική αναφορά στην ΕΣΣΔ ή προκλητική πολιτική τοποθέτηση στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας για την Ουκρανία, η ενδυματολογική επιλογή του Σεργκέι Λαβρόφ άδειασε τα ηλεκτρονικά ράφια

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/8): Πού θα δείτε το Ίντερ – Ολυμπιακός και την Premier League
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/8): Πού θα δείτε το Ίντερ – Ολυμπιακός και την Premier League

Γεμάτο το πρόγραμμα με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις σήμερα (16/8). Πού θα δείτε το τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού μ αντίπαλο την Ίντερ αλλά και τα ματς της Premier League.

Σύνταξη
Ποιοι πληρώνονται την εβδομάδα 18 – 22 Αυγούστου από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ – Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου
Υπουργείο Εργασίας 16.08.25

Ποιοι πληρώνονται την εβδομάδα 18 – 22 Αυγούστου από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ – Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης γνωστοποίησε τις καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για την ερχόμενη εβδομάδα, όπως και της ημερομηνίες για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
Συγκίνηση: Ο Σαλάχ δεν άντεξε και λύγισε με τα συνθήματα των οπαδών της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Συγκίνηση: Ο Σαλάχ δεν άντεξε και λύγισε με τα συνθήματα των οπαδών της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pics, vid)

Συγκλονιστική στιγμή στο Άνφιλντ με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να λυγίζει συναισθηματικά μπροστά στα συνθήματα των οπαδών της Λίβερπουλ για τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα.

Σύνταξη
Θεσσαλία: «Το θαύμα της ζωής» – Γεννήθηκε στην 25η εβδομάδα και έμεινε στην εντατική 202 ημέρες
Στη Θεσσαλία 16.08.25

«Το θαύμα της ζωής» - Γεννήθηκε στην 25η εβδομάδα και έμεινε στην εντατική 202 ημέρες

Η μικρή μαχήτρια επέστρεψε στο «πρώτο της σπίτι», το ιδιωτικό νοσοκομείο στη Θεσσαλία, όπου είχε βρει αγάπη, φροντίδα, ζεστασιά και διαρκή αγώνα από τους γιατρούς για να κρατηθεί στη ζωή

Σύνταξη
Φωτιές: «Πορτοκαλί» συναγερμός σήμερα σε Αττική και άλλες 9 Περιφέρειες
Συναγερμός στην Πυροσβεστική 16.08.25

Φωτιές: «Πορτοκαλί» συναγερμός σήμερα σε Αττική και άλλες 9 Περιφέρειες

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4), προβλέπεται για σήμερα, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Ελληνική οικονομία: Κομβικός ο Σεπτέμβριος – Τα μηνύματα DBRS και Moody’s
Οικονομικές Ειδήσεις 16.08.25

Κομβικός ο Σεπτέμβριος για την ελληνική οικονομία – Τα μηνύματα DBRS και Moody’s

Όλο και υψηλότερα στην επενδυτική κλίμακα του «Β» στοχεύει πλέον η Ελλάδα αναφορικά με τις αξιολογήσεις της από τους διεθνείς οίκους, με τον Σεπτέμβριο να προμηνύεται ως ένας κομβικός μήνας για την ελληνική οικονομία, καθώς η αγορά αναμένει δύο σημαντικές αξιολογήσεις που θα μπορούσαν να δώσουν το στίγμα της πορείας για τα επόμενα χρόνια. Αυτές […]

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κρίση εμπιστοσύνης και κρίση εκπροσώπησης – Οι πληγές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πολιτικό σύστημα
Πολιτική Γραμματεία 16.08.25

Κρίση εμπιστοσύνης και κρίση εκπροσώπησης – Οι πληγές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πολιτικό σύστημα

Πώς επηρεάζει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το πολιτικό σύστημα; Το in συνομίλησε με τον πολιτικούς επιστήμονες Λευτέρη Κουσούλη και τον Ηλία Τσαουσάκη, για το «αποτύπωμα» της πολύκροτης υπόθεσης στην πολιτική ζωή της χώρας.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
