Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Εισοδήματα από ενοίκια – Κουρεύονται οι φόροι
Δημιουργείται ενδιάμεσος συντελεστής φορολογίας για εισοδήματα μεταξύ 12.000 και 35.000 ευρώ τον χρόνο • Διορθώνεται η «αδικία» της απότομης αύξησης στη φορολογική επιβάρυνση από το 15% στο 35%
Εισοδήματα από ενοίκια: Κουρεύονται οι φόροι
• Δημιουργείται ενδιάμεσος συντελεστής φορολογίας για εισοδήματα μεταξύ 12.000 και 35.000 ευρώ τον χρόνο
• Διορθώνεται η «αδικία» της απότομης αύξησης στη φορολογική επιβάρυνση από το 15% στο 35%
• Ενίσχυση της μεσαίας τάξης και με μείωση της φορολογίας εισοδήματος
ΗΠΑ – ΡΩΣΙΑ
Συνάντηση Τραμπ και Πούτιν
Οι συμβολισμοί της Αλάσκας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Η Παναγιά η Αθηνιώτισσα και η Σαλονικιά
• Η Θεοτόκος σε πεζά και ποιήματα κορυφαίων Ελλήνων
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Σύγκρουση πάνω από τα αποκαΐδια
• Οι εμπρηστές της Πάτρας και η καταστροφή της Χίου
ΚΑΡΠΟΥΖΙ
Το φρούτο που έγινε σύμβολο Ελευθερίας
ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΑΛΛΙΩΣ
Η πολιτική οριζοντίως και καθέτως
ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
Τι σημαίνει η επιστροφή των Ελλήνων
ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «Int.»
Μετανάστευση: η μεγάλη παρεξήγηση
