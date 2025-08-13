Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Οι γονικές παροχές… κάνουν ράλι
- Σεισμός 4 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος
- Αμερικανικά ομόλογα: Πείραμα με τεχνολογία crypto – O ρόλος των repos
- Ρωσία – Βόρεια Κορέα: Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Κιμ για τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ στην Αλάσκα
- Σύγκρουση Μελόνι-αντιπολίτευσης για την τουριστική περίοδο – Ακρίβεια και χαμηλοί μισθοί μπλοκάρουν τις διακοπές των Ιταλών
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:
Σε ακίνητα και μετρητά
Οι γονικές παροχές… κάνουν ράλι
• Πάνω από 120.000 οι μεταβιβάσεις σε παιδιά και οι κληρονομιές το α’ εξάμηνο του έτους
• Ξεπέρασαν τις 36.000 οι δωρεές και τις 118.000 οι αγοραπωλησίες με φόρο €320 εκατ.
Από τη Ζάκυνθο στη Χίο και από την Αρτα στην Πάτρα
Ανοχύρωτοι στις φλόγες
• Σε πύρινο κλοιό ακόμα και εργοστάσια
• Πάνω από 100 μέτωπα
Εκλογικός νόμος: Ολα τα σενάρια αλλαγής
Στο τραπέζι ξανά το 5%
• Ηξεις αφήξεις με το όριο εισόδου των κομμάτων στη Βουλή
ΝΑ Μεσόγειος
Η συμμαχία «τρία συν ένα» και ο χάρτης του φθινοπώρου
• Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ ετοιμάζουν μια νέα αμυντική συνεργασία
• Τα οφέλη της για τη χώρα μας
• Γιατί σκοντάφτει στην κρίση της Γάζας
Πολιτικό παρασκήνιο
Πρόβλημα δημοκρατίας βλέπει στην Ελλάδα ο γερμανικός Τύπος
Η Ρω θωρακίζεται με καταλύματα για τους οπλίτες
Εθνοφρουρά
Γιατί ο Τραμπ «καταλαμβάνει» την Ουάσιγκτον
• Ενώ ετοιμάζεται για τη Σύνοδο με τον Πούτιν
Ιντερνετ
Προσοχή! Με 2 ευρώ δεν αγοράζεις λάπτοπ
• Οι απάτες με δόλωμα επωνύμους
Ιταλία
Γιατί τα πλαστικά σκουπίδια μπαίνουν στο μουσείο
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Πτήσεις στο διάστημα
Παγκόσμιο ρεκόρ με 6,29 μ. ο Ντουπλάντις
6,02 μ. ο Καραλής
Ευρωπαϊκό Super Cup
Παρί ΣΖ – Τότεναμ
Ο πρώτος τίτλος και ο… πόλεμος για τον Ντοναρούμα
