Τι λέει ο γερμανικός Τύπος για την «αδιανόητη» 13ωρη εργασία και την οργή για τη Γάζα
Deutsche Welle 12 Αυγούστου 2025

Τι λέει ο γερμανικός Τύπος για την «αδιανόητη» 13ωρη εργασία και την οργή για τη Γάζα

Πλήθος δημοσιευμάτων του γερμανικού Τύπου αναφέρεται στις κινητοποιήσεις εναντίον των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ και τις εξαγγελίες της Νίκης Κεραμέως για ευέλικτη εργασία.

Οι εξαγγελίες της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως για αλλαγές στο εργασιακό με αιτιολογία την έλλειψη εργατικού δυναμικού συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του γερμανικού Τύπου, που κάνει λόγο για αποφάσεις που θα ήταν αδιανόητες στη Γερμανία.

Σε αναλυτική του ανταπόκριση από την Αθήνα το περιοδικό Focus γράφει χαρακτηριστικά: «Το υπουργείο συντάσσει αυτή τη στιγμή μια μεταρρύθμιση του εργατικού δικαίου, η οποία έχει προγραμματιστεί να ψηφιστεί από το κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο, αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Ενώ τα συνδικάτα και η αντιπολίτευση είναι ήδη στα χαρακώματα κατά των σχεδίων της Κεραμέως, η ζοφερή πραγματικότητα απαιτεί αποφασιστική δράση.

«Στην καθημερινή ζωή, ο νόμος αντισταθμίζει κάτι που ήταν ήδη πραγματικότητα για πολλούς ανθρώπους χωρίς νομική βάση», εξήγησε στη Wirtschaftswoche ο Γενς Μπάστιαν, οικονομολόγος και ειδικός για την Ελλάδα στο Γερμανικό Ινστιτούτο Επιστήμης και Πολιτικής.

«Πολλοί Έλληνες ήδη εργάζονται σε πολλές δουλειές για να επιβιώσουν σε περιόδους αυξανόμενων τιμών. Το γεγονός είναι: εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας είναι κενές στην Ελλάδα. Πιο ευέλικτο ωράριο εργασίας και λιγότερη γραφειοκρατία αποσκοπούν πλέον στην ενίσχυση της αγοράς».

«Μεσαίωνας του εργατικού δικαίου» η 13ωρη εργασία

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η δυνατότητα για 13ωρη εργασία ημερησίως, η εβδομάδα τεσσάρων ημερών και η δυνατότητα προσωρινών περιστασιακών συμβάσεων.

Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι «Η υπουργός Κεραμέως κινείται στα όρια της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Εργατικό Δίκαιο. Η 13ωρη εργασία προκύπτει από την απαίτηση της οδηγίας για τουλάχιστον 11 ώρες ανάπαυσης μεταξύ των εργάσιμων ημερών. Φυσικά, υπάρχουν επικρίσεις για τα σχέδια. Το ηλεκτρονικό περιοδικό News Break περιγράφει τη μεταρρύθμιση ως «Μεσαίωνα του εργατικού δικαίου».

Η ΓΣΕΕ, το συνδικάτο που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους, την περιγράφει ως «το πιο απορρυθμισμένο εργατικό δίκαιο σε επίπεδο ΕΕ». Κάνει επίσης λόγο για οπισθοδρόμηση στον «Μεσαίωνα»».

Όλα άρχισαν με τον Άδωνι Γεωργιάδη, σύμφωνα με τα γερμανικά ρεπορτάζ

Ο ανταποκριτής του περιοδικού εξηγεί πάντως ότι στην ουσία αυτό που επιχειρεί η νέα νομοθεσία είναι να κατοχυρώσει ήδη παγιωμένες πρακτικές. Υπενθυμίζει ότι επί υπουργίας Άδωνι Γεωργιάδη είχε επιτραπεί η εξαήμερη εργασία και το 13ωρο, αλλά για εργασία σε περισσότερους από έναν εργοδότη.

Και σχολιάζει: «Στην ουσία ήταν μια παραδοχή ότι οι προβλεπόμενοι κατώτατοι μισθοί μετά βίας επαρκούν για την επιβίωση, ακόμα και για θέσεις πλήρους απασχόλησης. Η επιλογή συμπλήρωσης των ελλειμματικών μισθών μέσω του εισοδήματος του πολίτη, που υπάρχει στη Γερμανία, δεν υπάρχει στην Ελλάδα».

Το δημοσίευμα κλείνει λέγοντας ότι «το φθινόπωρο θα δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Έλληνες στον νόμο. Είτε θα υπάρξουν μαζικές απεργίες είτε θα τον δουν -σύμφωνα με το όραμα της υπουργού- ως πρόοδο, από την οποία θα ωφεληθούν προσωπικά».

Για το ίδιο θέμα υπάρχουν ρεπορτάζ και των Handelsblatt, Merkur, T-Online.

Δίπλα από τη μόνιμη διαμαρτυρία μνήμης για τα Τέμπη, στις 10 Αυγούστου υπήρξε η αντίστοιχη για τα νεκρά μωρά της Γάζας.

«Ημέρα της οργής για τη Γάζα»

taz του Βερολίνου αναφέρεται «στις φιλοπαλαιστινιακές συγκεντρώσεις σε δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς σε όλη την Ελλάδα, και μάλιστα εν μέσω κορύφωσης της τουριστικής περιόδου». Υπογραμμίζει ότι «ισραηλινά ΜΜΕ προειδοποιούν για ταξίδια στην Ελλάδα».

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι για τις 10 Αυγούστου ήταν προγραμματισμένες συγκεντρώσεις ενάντια στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα σε 77 διαφορετικά σημεία (σ.σ. Περισσότερα από 105 στις 9 Αυγούστου), ανάμεσά τους σε 18 νησιά των Κυκλάδων και σε εξαιρετικά δημοφιλείς προορισμούς όπως Σαντορίνη, Νάξος, Πάρος και Μήλος, καθώς και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης, στο Ιόνιο, τις Σποράδες, τον Αργοσαρωνικό και σε όλη σχεδόν την ηπειρωτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα εξηγεί: «Οι δράσεις υποστηρίζονται από τις οργανώσεις March to Gaza, BDS, Stop the War Alliance, ΚΕΕΡΦΑ, την παλαιστινιακή κοινότητα στην Ελλάδα και πολυάριθμες συλλογικότητες σε νησιά και πόλεις.

Παρά τις προσπάθειες για επιβολή φόβου, οι συγκεντρώσεις για τη Γάζα ήταν πλήρως ειρηνικές.

Η κυβέρνηση καταδικάζει τις διαμαρτυρίες για τη Γάζα

Όλη η Ελλάδα στέκεται την Κυριακή «στον αγώνα ενάντια στο γενοκτονικό σχέδιο του Νετανιάχου σε μια εποχή που ο Νετανιάχου, με την υποστήριξη του Τραμπ και του Μητσοτάκη, προωθεί το σχέδιό του να εισβάλει στη Γάζα και να εξαλείψει εντελώς τους Παλαιστίνιους», όπως δηλώνει ο συνδιοργανωτής ΚΕΕΡΦΑ.

Στην συνέχεια αναφέρεται ότι «Το ΚΕΕΡΦΑ προσθέτει: «Ελευθερία για την Παλαιστίνη, πλήρης διακοπή των σχέσεων με το γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ και καμία δίωξη των εκφράσεων αλληλεγγύης (στην Ελλάδα) με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο. Ήρθε η ώρα να ανατραπούν οι δολοφόνοι!»».

O ανταποκριτής της εφημερίδας επισημαίνει ότι μόνο τον Ιούλιο επισκέφτηκαν την Ελλάδα 161.000 Ισραηλινοί πολίτες. Αναφέρεται στις προειδοποιήσεις των ισραηλινών ΜΜΕ που αποτρέπουν από τα ταξίδια στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζει ότι μέσα σε μια εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν τρεις διαδηλώσεις σε λιμάνια της Ελλάδας στη Σύρο, τη Ρόδο και τον Άγιο Νικόλαο εναντίον της άφιξης του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris» που μετέφερε στην πλειονότητά του Ισραηλινούς επιβάτες.

Και καταλήγει με την επισήμανση ότι «η κυβέρνηση στην Αθήνα, υπό τον συντηρητικό πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καταδίκασε έντονα τις διαμαρτυρίες. Αμέσως μετά το περιστατικό στη Σύρο, ανακοίνωσε ότι οι φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές που επιδιώκουν να εμποδίσουν την αποβίβαση Ισραηλινών επιβατών κρουαζιερόπλοιων σε ελληνικούς προορισμούς διακοπών θα διώκονται για παραβίαση της ελληνικής αντιρατσιστικής νομοθεσίας, όπως συνέβη στη συνέχεια στη Ρόδο και την Κρήτη».

Πηγή: dw.gr

World
Δασμοί Τραμπ: Κι άλλη παράταση 90 ημερών για την Κίνα με νέο διάταγμα

Δασμοί Τραμπ: Κι άλλη παράταση 90 ημερών για την Κίνα με νέο διάταγμα

World
Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Κίνδυνος κατάρρευσης, λέει ο Ολα Καλένιους της Mercedes

Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Κίνδυνος κατάρρευσης, λέει ο Ολα Καλένιους της Mercedes

inWellness
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
inTown
Ο Τζον Όλιβερ θεωρεί πως η ICE είναι «απελπισμένη» για να «δίνει σήμα» στον Ντιν Κέιν
Fizz 12.08.25

Ο Τζον Όλιβερ θεωρεί πως η ICE είναι «απελπισμένη» για να «δίνει σήμα» στον Ντιν Κέιν

«Όταν καταλήγεις να δίνεις ένα σήμα (badge) στον 59χρονο σταρ του The Dog Who Saved Christmas, ίσως είσαι πραγματικά σε δύσκολη θέση», είπε μεταξύ άλλων ο Τζον Όλιβερ για την ένταξη του Ντιν Κέιν στην ICE

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι καύσωνες απειλούν την τροφοδοσία της Ευρώπης με πυρηνική ενέργεια – Τι συμβαίνει στους αντιδραστήρες
Κλιματική κρίση 12.08.25

Πώς η κλιματική κρίση επηρεάζει και την πυρηνική ενέργεια - Τι συμβαίνει με την ψύξη των αντιδραστήρων

Ενω η Ευρώπη αναπτύσσει την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι άλλες πηγές, όπως η πυρηνική ενέργεια, εξακολουθούν να είναι κρίσιμες. Οι υψηλές θερμοκρασίες όμως συνιστούν πρόβλημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί μετά από 100 δύσκολες ημέρες ο Φρίντριχ Μερτς χλευάζεται ως «dead man walking»;
«Φούσκα του Βερολίνου» 12.08.25

Γιατί μετά από 100 δύσκολες ημέρες ο Φρίντριχ Μερτς χλευάζεται ως «dead man walking»;

Ο Μερτς κατηγορείται ότι κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις στην αριστερά και ότι συνεργάζεται με την ακροδεξιά, ενώ καταγγέλλεται ότι είναι εκδικητικός και επιθετικός απέναντι στους μετανάστες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ακίνητα: 10+1 παγίδες με τις κληρονομιές που κοστίζουν
Ακίνητα 12.08.25

10+1 παγίδες με τις κληρονομιές που κοστίζουν

Οδηγός για τα ακίνητα με όλες τις λεπτομέρειες για την αναγκαιότητα του τοπογραφικού, το καθεστώς για τις αυθαίρετες κατασκευές και πού πρέπει να εστιάζεται η προσοχή κατά την αποδοχή

Προκόπης Γιόγιακας
Ποια είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο; Τρεις διεκδικούν τον τίτλο – ανάλογα με το μέτρο σύγκρισης
Economist 12.08.25

Ποια είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο; Τρεις διεκδικούν τον τίτλο – ανάλογα με το μέτρο σύγκρισης

Αυτό που κάνει τις χώρες πλούσιες δεν είναι πάντα το ΑΕΠ, ούτε ο μέσος μισθός των κατοίκων της. Μια ανάλυση με βάση τρεις διαφορετικές παραμέτρους δείχνει ότι ο ορισμός δεν πρέπει να δίνεται εύκολα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Πεκίνο «σφίγγει τη βίδα» στο λίθιο
Αγωνία στην αγορά 12.08.25

Το Πεκίνο «σφίγγει τη βίδα» στο λίθιο

Η προσωρινή παύση της CATL στο Γιτσούν εκτοξεύει τις τιμές, πυροδοτεί ράλι μετοχών και ανοίγει debate για τον στρατηγικό έλεγχο της παραγωγής

Γεώργιος Μαζιάς
Κατώτατος μισθός: Στα 911 ευρώ μέχρι το 2026 – Αναμένεται αύξηση έως 13,5%
Έκθεση της ΤτΕ 12.08.25

Στα 911 ευρώ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός μέχρι το 2026

Ο μισθός αναπροσαρμόζεται στον ιδιωτικό τομέα με τις τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 3,5% και 13,5% - Όσοι συμπληρώνουν τριετία κερδίζουν το μεγαλύτερο κομμάτι της «πίτας» - Τι αναφέρει η έκθεση της ΤτΕ

Ηλίας Γεωργάκης
Υπόθεση Επσταϊν: Δικαστής απορρίπτει αίτημα να δημοσιοποιηθούν έγγραφα σε βάρος της φυλακισμένης Μάξγουελ
Υπόθεση Επσταϊν 12.08.25

Δικαστικό μπλόκο στη δημοσιοποίηση εγγράφων σε βάρος της Μάξγουελ

Δικαστής αποφασίζει να μη δημοσιοποιηθούν έγγραφα σε βάρος της φυλακισμένης Μάξγουελ, τα οποία σχετίζονται με την υπόθεση Επσταϊν, κρίνοντας ότι «δεν προσφέρουν καμιά νέα σημαντική πληροφορία».

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο προσωπάρχης του Ζελένσκι συζήτησε τηλεφωνικά με τον Ρούμπιο
Διπλωματικός πυρετός 12.08.25

Ο προσωπάρχης του Ζελένσκι καλεί Ρούμπιο

«Για την Ουκρανία, προτεραιότητα αποτελεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη» τονίζει ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Μάρκο Ρούμπιο.

Σύνταξη
Γάζα: «Είμαστε ανοικτοί σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της Παλαιστίνης», δηλώνει ο Ταγιάνι
Αντόνιο Ταγιάνι 12.08.25

Ανοικτή με... αστερίσκους η Ιταλία στην αναγνώριση της Παλαισίνης

«Ανοικτοί», αλλά με προϋποθέσεις, στην αναγνώριση της Παλαιστίνης, δηλώνει ο Ταγιάνι, τονίζοντας ότι η επέκταση των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα «θα έθετε σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές αθώων πολιτών».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη νομιμότητα των γάμων του ιδίου φύλου
Κόσμος 12.08.25

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη νομιμότητα των γάμων του ιδίου φύλου

Δέκα χρόνια μετά την ομοσπονδιακή εφαρμογή των δικαιωμάτων γάμου σε άτομα του ιδίου φύλου, το Ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ θα εξετάσει υπόθεση από το 2015 για την νομιμότητα του.

Σύνταξη
Ποια καλλυντικά πάνε… πανεπιστήμιο
Διεθνής Οικονομία 12.08.25

Ποια καλλυντικά πάνε… πανεπιστήμιο

Εκτός των δικών της καταστημάτων και των malls, κινείται η Bath & Body Works για να προωθήσει τα καλλυντικά - Οι στόχοι για τη Gen Z

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σύγκρουση αεροπλάνων κατά την τροχοδρόμηση σε αεροδρόμιο της Μοντάνα [βίντεο]
Κόσμος 12.08.25

Με τραυματίες

Σύγκρουση σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο αεροπλάνα στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο της Κάλισπελ Σίτι της Μοντάνα, υπάρχουν τραυματίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό
Πλήρης καταδίκη 12.08.25

Γάζα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό

Η Κάγια Κάλας μετά τη δολοφονία δημοσιογράφων του Al Jazeera σε στοχευμένο πλήγμα του ισραηλινού στρατού στη Γάζα δήλωσε ότι οι δημοσιογράφοι δεν μπορεί να αποτελούν στόχο.

Σύνταξη
