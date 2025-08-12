Τι λέει ο γερμανικός Τύπος για την «αδιανόητη» 13ωρη εργασία και την οργή για τη Γάζα

Οι εξαγγελίες της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως για αλλαγές στο εργασιακό με αιτιολογία την έλλειψη εργατικού δυναμικού συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του γερμανικού Τύπου, που κάνει λόγο για αποφάσεις που θα ήταν αδιανόητες στη Γερμανία.

Σε αναλυτική του ανταπόκριση από την Αθήνα το περιοδικό Focus γράφει χαρακτηριστικά: «Το υπουργείο συντάσσει αυτή τη στιγμή μια μεταρρύθμιση του εργατικού δικαίου, η οποία έχει προγραμματιστεί να ψηφιστεί από το κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο, αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Ενώ τα συνδικάτα και η αντιπολίτευση είναι ήδη στα χαρακώματα κατά των σχεδίων της Κεραμέως, η ζοφερή πραγματικότητα απαιτεί αποφασιστική δράση.

«Στην καθημερινή ζωή, ο νόμος αντισταθμίζει κάτι που ήταν ήδη πραγματικότητα για πολλούς ανθρώπους χωρίς νομική βάση», εξήγησε στη Wirtschaftswoche ο Γενς Μπάστιαν, οικονομολόγος και ειδικός για την Ελλάδα στο Γερμανικό Ινστιτούτο Επιστήμης και Πολιτικής.

«Πολλοί Έλληνες ήδη εργάζονται σε πολλές δουλειές για να επιβιώσουν σε περιόδους αυξανόμενων τιμών. Το γεγονός είναι: εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας είναι κενές στην Ελλάδα. Πιο ευέλικτο ωράριο εργασίας και λιγότερη γραφειοκρατία αποσκοπούν πλέον στην ενίσχυση της αγοράς».

«Μεσαίωνας του εργατικού δικαίου» η 13ωρη εργασία

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η δυνατότητα για 13ωρη εργασία ημερησίως, η εβδομάδα τεσσάρων ημερών και η δυνατότητα προσωρινών περιστασιακών συμβάσεων.

Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι «Η υπουργός Κεραμέως κινείται στα όρια της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Εργατικό Δίκαιο. Η 13ωρη εργασία προκύπτει από την απαίτηση της οδηγίας για τουλάχιστον 11 ώρες ανάπαυσης μεταξύ των εργάσιμων ημερών. Φυσικά, υπάρχουν επικρίσεις για τα σχέδια. Το ηλεκτρονικό περιοδικό News Break περιγράφει τη μεταρρύθμιση ως «Μεσαίωνα του εργατικού δικαίου».

Η ΓΣΕΕ, το συνδικάτο που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους, την περιγράφει ως «το πιο απορρυθμισμένο εργατικό δίκαιο σε επίπεδο ΕΕ». Κάνει επίσης λόγο για οπισθοδρόμηση στον «Μεσαίωνα»».

Όλα άρχισαν με τον Άδωνι Γεωργιάδη, σύμφωνα με τα γερμανικά ρεπορτάζ

Ο ανταποκριτής του περιοδικού εξηγεί πάντως ότι στην ουσία αυτό που επιχειρεί η νέα νομοθεσία είναι να κατοχυρώσει ήδη παγιωμένες πρακτικές. Υπενθυμίζει ότι επί υπουργίας Άδωνι Γεωργιάδη είχε επιτραπεί η εξαήμερη εργασία και το 13ωρο, αλλά για εργασία σε περισσότερους από έναν εργοδότη.

Και σχολιάζει: «Στην ουσία ήταν μια παραδοχή ότι οι προβλεπόμενοι κατώτατοι μισθοί μετά βίας επαρκούν για την επιβίωση, ακόμα και για θέσεις πλήρους απασχόλησης. Η επιλογή συμπλήρωσης των ελλειμματικών μισθών μέσω του εισοδήματος του πολίτη, που υπάρχει στη Γερμανία, δεν υπάρχει στην Ελλάδα».

Το δημοσίευμα κλείνει λέγοντας ότι «το φθινόπωρο θα δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Έλληνες στον νόμο. Είτε θα υπάρξουν μαζικές απεργίες είτε θα τον δουν -σύμφωνα με το όραμα της υπουργού- ως πρόοδο, από την οποία θα ωφεληθούν προσωπικά».

Για το ίδιο θέμα υπάρχουν ρεπορτάζ και των Handelsblatt, Merkur, T-Online.

«Ημέρα της οργής για τη Γάζα»

H taz του Βερολίνου αναφέρεται «στις φιλοπαλαιστινιακές συγκεντρώσεις σε δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς σε όλη την Ελλάδα, και μάλιστα εν μέσω κορύφωσης της τουριστικής περιόδου». Υπογραμμίζει ότι «ισραηλινά ΜΜΕ προειδοποιούν για ταξίδια στην Ελλάδα».

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι για τις 10 Αυγούστου ήταν προγραμματισμένες συγκεντρώσεις ενάντια στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα σε 77 διαφορετικά σημεία (σ.σ. Περισσότερα από 105 στις 9 Αυγούστου), ανάμεσά τους σε 18 νησιά των Κυκλάδων και σε εξαιρετικά δημοφιλείς προορισμούς όπως Σαντορίνη, Νάξος, Πάρος και Μήλος, καθώς και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης, στο Ιόνιο, τις Σποράδες, τον Αργοσαρωνικό και σε όλη σχεδόν την ηπειρωτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα εξηγεί: «Οι δράσεις υποστηρίζονται από τις οργανώσεις March to Gaza, BDS, Stop the War Alliance, ΚΕΕΡΦΑ, την παλαιστινιακή κοινότητα στην Ελλάδα και πολυάριθμες συλλογικότητες σε νησιά και πόλεις.

Η κυβέρνηση καταδικάζει τις διαμαρτυρίες για τη Γάζα

Όλη η Ελλάδα στέκεται την Κυριακή «στον αγώνα ενάντια στο γενοκτονικό σχέδιο του Νετανιάχου σε μια εποχή που ο Νετανιάχου, με την υποστήριξη του Τραμπ και του Μητσοτάκη, προωθεί το σχέδιό του να εισβάλει στη Γάζα και να εξαλείψει εντελώς τους Παλαιστίνιους», όπως δηλώνει ο συνδιοργανωτής ΚΕΕΡΦΑ.

Στην συνέχεια αναφέρεται ότι «Το ΚΕΕΡΦΑ προσθέτει: «Ελευθερία για την Παλαιστίνη, πλήρης διακοπή των σχέσεων με το γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ και καμία δίωξη των εκφράσεων αλληλεγγύης (στην Ελλάδα) με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο. Ήρθε η ώρα να ανατραπούν οι δολοφόνοι!»».

O ανταποκριτής της εφημερίδας επισημαίνει ότι μόνο τον Ιούλιο επισκέφτηκαν την Ελλάδα 161.000 Ισραηλινοί πολίτες. Αναφέρεται στις προειδοποιήσεις των ισραηλινών ΜΜΕ που αποτρέπουν από τα ταξίδια στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζει ότι μέσα σε μια εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν τρεις διαδηλώσεις σε λιμάνια της Ελλάδας στη Σύρο, τη Ρόδο και τον Άγιο Νικόλαο εναντίον της άφιξης του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris» που μετέφερε στην πλειονότητά του Ισραηλινούς επιβάτες.

Και καταλήγει με την επισήμανση ότι «η κυβέρνηση στην Αθήνα, υπό τον συντηρητικό πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καταδίκασε έντονα τις διαμαρτυρίες. Αμέσως μετά το περιστατικό στη Σύρο, ανακοίνωσε ότι οι φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές που επιδιώκουν να εμποδίσουν την αποβίβαση Ισραηλινών επιβατών κρουαζιερόπλοιων σε ελληνικούς προορισμούς διακοπών θα διώκονται για παραβίαση της ελληνικής αντιρατσιστικής νομοθεσίας, όπως συνέβη στη συνέχεια στη Ρόδο και την Κρήτη».

Πηγή: dw.gr