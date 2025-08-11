Για όλα φταίει το σωστό timing

Είτε πρόκειται για το πότε θα πιούμε τον καφέ μας, είτε για το πότε θα ζητήσουμε αύξηση, η έρευνα δείχνει ότι για όλα υπάρχει το σωστό timing.

Έρευνα προτείνει να βάζουμε ξυπνητήρι στις 07:22

Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Γουέστμινστερ, οι άνθρωποι που ξυπνούν μεταξύ 5:22 και 7:21 π.μ. έχουν υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης, που θεωρείται η ορμόνη του στρες, από εκείνους που κοιμούνται μέχρι πιο αργά. Είναι επίσης πιο πιθανόν να υποφέρουν από μυϊκούς πόνους, κρυολογήματα και πονοκεφάλους, ενώ έχουν και χειρότερη διάθεση. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν απολαμβάνουν αρκετό ύπνο, αλλά και στο ότι πηγαίνουν ενάντια στο βιολογικό τους ρολόι, που ίσως θέλει να ξυπνούν αργότερα. Επιπλέον, τελευταίες έρευνες έχουν δείξει ότι η διάρκεια του ύπνου δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στη μακροζωία όσο η συνέπεια στην ώρα αφύπνισης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθούμε να ξυπνάμε περίπου την ίδια ώρα –συν ή πλην μία ώρα– κάθε μέρα, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα.

Πρωινό πριν από τις 08:00, τι λέει η έρευνα

Το 2023 μια μελέτη από το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης σε περισσότερα από 100.000 άτομα διαπίστωσε ότι η κατανάλωση πρωινού μετά τις 9 το πρωί αυξάνει κατά 59% τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 σε σύγκριση με όσους τρώνε πρωινό πριν από τις 8. Γενικά, φαίνεται ότι όταν το πρώτο γεύμα είναι πριν από τις 8 π.μ. και το τελευταίο πριν από τις 7 μ.μ. μειώνεται η συχνότητα της εμφάνισης αυτού του τύπου διαβήτη, ενώ και τα επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης είναι πιο υγιή.

Καφές μετά τις 09:00 και πριν από τις 14:00

Αν θέλουμε να κοιμηθούμε καλά το βράδυ, είναι σκόπιμο να αποφεύγουμε τον καφέ μετά τις 2 το μεσημέρι καθώς μπορεί να χρειαστούν οκτώ ή και περισσότερες ώρες για να μεταβολιστεί πλήρως. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με την προσωπική αντοχή μας στην καφεΐνη αφού κάποιοι είναι περισσότερο ευαίσθητοι στην επίδρασή της από άλλους.

Πότε πρέπει να ασκούνται οι άντρες και πότε οι γυναίκες

Πολλές έρευνες έχουν προσπαθήσει να διερευνήσουν το ποιες είναι οι καλύτερες ώρες για γυμναστική έτσι ώστε να απολαμβάνουμε τα μεγαλύτερα οφέλη. Πρόσφατη αμερικανική μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πρωινές προπονήσεις, μεταξύ 6:30 και 8:30, περιορίζουν το κοιλιακό λίπος και ρίχνουν την αρτηριακή πίεση στις γυναίκες. Την ίδια στιγμή, όμως, οι απογευματινές, μεταξύ 6 και 8, τονώνουν την αντοχή και χτίζουν μυς. Αντίθετα, όσον αφορά τους άντρες, οι βραδινές προπονήσεις είναι οι πιο αποτελεσματικές για την καύση λίπους και τη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Σε κάθε περίπτωση, έχει φανεί ότι η πρωινή γυμναστική μπορεί να μας βοηθήσει να τηρούμε ένα πιο σταθερό πρόγραμμα άσκησης, συμβάλλοντας έτσι και στην απώλεια βάρους. Πολλοί από μας έχουμε ακούσει –και ως εκ τούτου ανησυχούμε– ότι η βραδινή άθληση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον ύπνο μας. Ωστόσο αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία, εξηγούν οι ειδικοί, είναι να αφήνουμε τη θερμοκρασία του σώματός μας και τους καρδιακούς παλμούς μας –που αυξάνονται με την άσκηση αλλά και με το φαγητό το βράδυ– να επανέλθουν στα φυσιολογικά επίπεδα προτού ξαπλώσουμε.

Παίρνουμε μια σημαντική απόφαση ή ζητάμε μια χάρη μεταξύ 11:00 & 12:00

Πρόσφατη βρετανική μελέτη βρήκε ότι οι μικροί, δεκάλεπτοι ή εικοσάλεπτοι ύπνοι μέσα στην ημέρα προάγουν την ταχύτητα αντίδρασης και την καλύτερη μνήμη μεγαλώνοντας. Επιπλέον, μετά από αυτήν τη σύντομη ξεκούραση νιώθουμε πιο ανανεωμένοι και δραστήριοι. Οι ειδικοί συνιστούν μάλιστα πριν από τον ύπνο μας να έχουμε πιει ένα φλιτζάνι καφέ καθώς η καφεΐνη χρειάζεται περίπου 30 λεπτά για να επηρεάσει τον οργανισμό και θα δράσει αμέσως μόλις ξυπνήσουμε.

Βραδινό μεταξύ 19:00 & 20:00

Το να τρώμε αργά το βράδυ, εκτός από το ότι έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα του ύπνου μας, μπορεί να αυξήσει το σωματικό βάρος μας, αλλά και τον κίνδυνο να εμφανίσουμε διαβήτη. Επιστήμονες στην Ισπανία ανακάλυψαν ότι εκείνοι που καταναλώνουν το βραδινό τους δύο ώρες προτού κοιμηθούν έχουν πέντε φορές περισσότερες πιθανότητες να γίνουν παχύσαρκοι. Ιδανικά, θα πρέπει να έχουμε φάει το βραδινό μας το αργότερο τρεις ώρες πριν από τον ύπνο και να φροντίζουμε να είναι μικρότερο από το πρωινό και το μεσημεριανό.

Έρευνα δείχνει πως καλό είναι να πέφτουμε για ύπνο μεταξύ 22:00 & 23:00

Όπως επισημαίνει έρευνα που δημοσιεύτηκε στο «European Heart Journal», το να ξαπλώνουμε μεταξύ 10 και 11 το βράδυ μπορεί να περιορίσει το ενδεχόμενο καρδιακής και κυκλοφορικής νόσου. Οι άνθρωποι που αποκοιμιούνται μετά τα μεσάνυχτα έχουν 25% υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου σε σύγκριση με όσους πηγαίνουν για ύπνο νωρίς. Πρέπει επίσης να κοιμόμαστε κατά μέσο όρο έξι έως οκτώ ώρες τη νύχτα, αν και κάποιοι μπορεί να χρειάζονται έως και δέκα ώρες βραδινού ύπνου.

* Πηγή: Vita