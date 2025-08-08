Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Η μαύρη τρύπα του διαγωνισμού
08 Αυγούστου 2025

Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Η μαύρη τρύπα του διαγωνισμού

Αποτελέσματα ΑΣΕΠ • Γιατί η διαδικασία του επαγωγικού συλλογισμού έριξε τον μέσο όρο των βαθμολογιών

«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

Spotlight

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Αποτελέσματα ΑΣΕΠ
Η μαύρη τρύπα του διαγωνισμού

• Γιατί η διαδικασία του επαγωγικού συλλογισμού έριξε τον μέσο όρο των βαθμολογιών
• Τα τεστ λογικής αποδείχθηκαν η αχίλλειος πτέρνα των διαγωνιζομένων
• Πού διαμορφώνεται ο γενικός μέσος όρος των βαθμολογιών
• Τι προκύπτει από την ποιοτική ανάλυση των στατιστικών στοιχείων
• Γιατί στην ηλικία των 50 ετών ψάχνουν ακόμη για σταθερή εργασία

===========

Νέα παρέμβαση της ευρωπαίας εισαγγελέως
Νάρκη του ΟΠΕΚΕΠΕ στη ΔΕΘ

• Προκαταρκτική διέταξε η Κοβέσι μετά το δημοσίευμα του in.gr για το πρώην στέλεχος της ΝΔ με τη Φεράρι
• Πολλαπλασιάζονται τα αγκάθια του Μαξίμου

===========

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
Τι θα ισχύσει από τον Σεπτέμβριο

• Ποιοι θα χτίζουν
• Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν πρόλαβαν τις προθεσμίες

===========

«Κάσος-2»
Τουρκική πρόκληση στην Κύπρο
• Η Αγκυρα απειλεί σκάφος που ποντίζει οπτικές ίνες

===========

Δασμοί
«Από χθες ζούμε σε έναν νέο κόσμο για το διεθνές εμπόριο»
• Σε ισχύ το καινούργιο καθεστώς Τραμπ για το παγκόσμιο εμπόριο

===========

Η επιστολή
Ο ηγούμενος του Σινά καταγγέλλει τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

===========

Ξεκαθάρισμα
Πόλεμος μόλις 15 χλμ. μακριά από την Ομόνοια
• Ρομά εναντίον ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ για τον έλεγχο της περιοχής

===========

Από Δευτέρα
Χωρίς προμήθειες οι αναλήψεις από ΑΤΜ
• Τι πρέπει να γνωρίζουμε

===========

Βιογραφία
Ο δημοσιογράφος που πήρε συνέντευξη από τον Χίτλερ

===========

Αντίο Λένα
Εφυγε ξαφνικά στα 34 η κόρη του Αντ. Σαμαρά

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

ΠΑΟ – Σαχτάρ 0-0
Η επίθεση ξανά δεν έδωσε λύσεις

ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ 0-0
Τον έσωσε ο Παβλένκα

Αρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2
Ενα μπλακάουτ έφερε τα πάνω κάτω

Xρηματιστήριο Αθηνών
MSCI Greece: Παραμένει με εννιά μετοχές

MSCI Greece: Παραμένει με εννιά μετοχές

Vita.gr
«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

Markets
ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

Media
Παρέμβαση 6 Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης στην φον ντερ Λάιεν για το πώς η ΑΙ της Google «κόβει» την επισκεψιμότητα
Διασφάλιση πολυφωνίας 06.08.25

Παρέμβαση 6 Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης στην φον ντερ Λάιεν για το πώς η ΑΙ της Google «κόβει» την επισκεψιμότητα

Άμεση παρέμβαση της ΕΕ ζητούν ο ΟΣΔΕΛ και άλλοι πέντε ευρωπαϊκοί οργανισμοί από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη διασφάλιση της πολυφωνίας και του ανταγωνισμού στα ΜΜΕ απέναντι στις πρακτικές της Google

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Θρίλερ στον Αστακό
05.08.25
Media 05.08.25

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Θρίλερ στον Αστακό

Πλοίο φάντασμα με «περίεργο» φορτίο • Πληροφορίες ότι μετέφερε δεκάδες τζιπ για πολεμικές επιχειρήσεις στη Λιβύη και για λογαριασμό του στρατάρχη Χαφτάρ

Σύνταξη
Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό: Οι ωραιότερες στιγμές που δεν είδαμε
30.07.25
Media 30.07.25

Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον Ουρανό: Οι ωραιότερες στιγμές που δεν είδαμε

Μια μοναδική προβολή ταινίας στο Christmas Theater με σκηνές που δεν είδαμε στην τηλεόραση και επιλεγμένα αποσπάσματα της συγκλονιστικής σειράς «Άγιος Παΐσιος - Από τα Φάρασα στον Ουρανό».

Σύνταξη
Κύπρος: Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο
08.08.25
Πρωτότυπες ανακοινώσεις 08.08.25

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο στην Κύπρο

Σαράντα πανεπιστημιακοί και άλλοι μελετητές θα συμμετάσχουν με πρωτότυπες ανακοινώσεις τους στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

Σύνταξη
Conference League: «Άλμα» πρόκρισης για την Άντερλεχτ που περιμένει την… ΑΕΚ (3-0) – Τα αποτελέσματα
08.08.25
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Conference League: «Άλμα» πρόκρισης για την Άντερλεχτ που περιμένει την… ΑΕΚ (3-0) – Τα αποτελέσματα

Η Άντερλεχτ είχε εύκολο έργο απέναντι στη Σέριφ Τίρασπολ της οποίας και επιβλήθηκε με 3-0 εντός έδρας και ουσιαστικά… περιμένει τον νικητή του ζευγαριού της ΑΕΚ.

Σύνταξη
Europa League: Ανατροπή και «τριάρα» η Ουτρέχτη μέσα στην Σερβέτ – Επιβλητική με τέσσερα γκολ η ΑΕΚ Λάρνακας
07.08.25
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Europa League: Ανατροπή και «τριάρα» η Ουτρέχτη μέσα στην Σερβέτ – Επιβλητική με τέσσερα γκολ η ΑΕΚ Λάρνακας

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (7/8) για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League. Νίκη με 3-1 η Ουτρέχτη επί της Σερβέτ μέσα στην Ελβετία, ζευγάρι που παίζει με τον ηττημένο του Παναθηναϊκός – Σαχτάρ.

Σύνταξη
«Κοντά στη Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος»
07.08.25
Ποδόσφαιρο 07.08.25

«Κοντά στη Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος»

Ο επόμενος σταθμός του Οδυσσέα Βλαχοδήμου αναμένεται να είναι η Σεβίλλη, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ
07.08.25
Λόγω περικοπών 07.08.25

Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας των ΗΠΑ ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ

Οι περικοπές χρηματοδότησης και προσωπικού είχαν παρεμποδίσει την ικανότητα της Υπηρεσίας Δεδομένων Εργασίας να συγκεντρώνει ζωτικής σημασίας αναφορές - Και πριν από τον Τραμπ

Σύνταξη
Παράπονα από τον Τουράν για τον διαιτητή: «Δεν ξέρει τόσο καλά από ποδόσφαιρο»
07.08.25
Europa League 07.08.25

Παράπονα από τον Τουράν για τον διαιτητή: «Δεν ξέρει τόσο καλά από ποδόσφαιρο»

Τα παράπονά του για την διαιτησία εξέφρασε ο Αρντά Τουράν, μετά το 0-0 της Σαχτάρ κόντρα στον Παναθηναϊκό – «Ένας παίκτης μας δέχθηκε σπρώξιμο από πίσω», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Μια… ανάσα από τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης
07.08.25
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Μια… ανάσα από τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης

Πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Γιακουμάκης, καθώς οι Θεσσαλονικείς έδωσαν τα χέρια με την Κρουζ Αζούλ για τον δανεισμό του παίκτη.

Σύνταξη
Τα δώρα και τα λουλούδια που πρόσφεραν οι θαυμαστές στον Όζι Όσμπορν θα φυλαχτούν σε μια μυστική τοποθεσία
07.08.25
«Παιχνίδια-νυχτερίδες» 07.08.25

Τα δώρα και τα λουλούδια που πρόσφεραν οι θαυμαστές στον Όζι Όσμπορν θα φυλαχτούν σε μια μυστική τοποθεσία

Το Central Business Improvement District (BID) με έδρα το Μπέρμιγχαμ ανακοίνωσε ότι ξεκινά μια διαδικασία «ταξινόμησης [των αναμνηστικών]» που άφησαν οι θαυμαστές στον εκλιπόντα Όζι Όσμπορν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιορδανία: «Οι Άραβες δεν θα καθαρίσουν το χάος που προκάλεσε ο Νετανιάχου», λέει αξιωματούχος
07.08.25
Στο Reuters 07.08.25

«Οι Άραβες δεν θα καθαρίσουν το χάος που προκάλεσε ο Νετανιάχου», λέει Ιορδανός αξιωματούχος

Oι Άραβες «θα υποστηρίξουν μόνο ό,τι συμφωνήσουν και αποφασίσουν οι Παλαιστίνιοι» δήλωσε αξιωματούχος από την Ιορδανία, σχολιάζοντας τα σχέδια Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας

Σύνταξη
Καμπάνια για τη Γάζα από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα: «Ενώστε τις φωνές σας για να μπει ένα τέλος στη φρίκη»
07.08.25
Συλλογή υπογραφών 07.08.25

Καμπάνια για τη Γάζα από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα: «Ενώστε τις φωνές σας για να μπει ένα τέλος στη φρίκη»

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καλούν την ελληνική κυβέρνηση και τους βουλευτές, να αναλάβουν δράση για να σταματήσει η σφαγή και η λιμοκτονία στη Γάζα. Συλλογή υπογραφών για να «δοθεί ένα τέλος στη φρίκη».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Και εγένετο «φιλικός σοσιαλισμός» – Το κοινωνικό φαινόμενο κατά της ακρίβειας και υπέρ της ψυχαγωγίας
07.08.25
Μοιράζομαι σημαίνει νοιάζομαι 07.08.25

Και εγένετο «φιλικός σοσιαλισμός» – Το κοινωνικό φαινόμενο κατά της ακρίβειας και υπέρ της ψυχαγωγίας

Πολλοί είναι οι φίλοι που μοιράζονται μεταξύ τους λογαριασμούς για πλατφόρμες μουσικής και ταινιών, δημιουργώντας κάτι που θα μπορούσε να βαπτιστεί ως «φιλικός σοσιαλισμός»

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»
07.08.25
Η υπόθεση 07.08.25

Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»

«Ετοιμάζω μια ανταγωγή» ανέφερε ο Busta Rhymes σε δήλωση του στον Guardian, ως απάντηση στην αγωγή που κατέθεσε ο πρώην βοηθός του στην οποία τον κατηγορεί για σωματική βία.

Σύνταξη
