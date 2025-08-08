Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Η μαύρη τρύπα του διαγωνισμού

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Αποτελέσματα ΑΣΕΠ

Η μαύρη τρύπα του διαγωνισμού

• Γιατί η διαδικασία του επαγωγικού συλλογισμού έριξε τον μέσο όρο των βαθμολογιών

• Τα τεστ λογικής αποδείχθηκαν η αχίλλειος πτέρνα των διαγωνιζομένων

• Πού διαμορφώνεται ο γενικός μέσος όρος των βαθμολογιών

• Τι προκύπτει από την ποιοτική ανάλυση των στατιστικών στοιχείων

• Γιατί στην ηλικία των 50 ετών ψάχνουν ακόμη για σταθερή εργασία

===========

Νέα παρέμβαση της ευρωπαίας εισαγγελέως

Νάρκη του ΟΠΕΚΕΠΕ στη ΔΕΘ

• Προκαταρκτική διέταξε η Κοβέσι μετά το δημοσίευμα του in.gr για το πρώην στέλεχος της ΝΔ με τη Φεράρι

• Πολλαπλασιάζονται τα αγκάθια του Μαξίμου

===========

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Τι θα ισχύσει από τον Σεπτέμβριο

• Ποιοι θα χτίζουν

• Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν πρόλαβαν τις προθεσμίες

===========

«Κάσος-2»

Τουρκική πρόκληση στην Κύπρο

• Η Αγκυρα απειλεί σκάφος που ποντίζει οπτικές ίνες

===========

Δασμοί

«Από χθες ζούμε σε έναν νέο κόσμο για το διεθνές εμπόριο»

• Σε ισχύ το καινούργιο καθεστώς Τραμπ για το παγκόσμιο εμπόριο

===========

Η επιστολή

Ο ηγούμενος του Σινά καταγγέλλει τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

===========

Ξεκαθάρισμα

Πόλεμος μόλις 15 χλμ. μακριά από την Ομόνοια

• Ρομά εναντίον ομογενών από την πρώην ΕΣΣΔ για τον έλεγχο της περιοχής

===========

Από Δευτέρα

Χωρίς προμήθειες οι αναλήψεις από ΑΤΜ

• Τι πρέπει να γνωρίζουμε

===========

Βιογραφία

Ο δημοσιογράφος που πήρε συνέντευξη από τον Χίτλερ

===========

Αντίο Λένα

Εφυγε ξαφνικά στα 34 η κόρη του Αντ. Σαμαρά

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

ΠΑΟ – Σαχτάρ 0-0

Η επίθεση ξανά δεν έδωσε λύσεις

ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ 0-0

Τον έσωσε ο Παβλένκα

Αρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2

Ενα μπλακάουτ έφερε τα πάνω κάτω