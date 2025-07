Το «αυτόν θέλω» του Μεντιλίμπαρ για Στρεφέζα και η «βόμβα» των 8.000.000 € – Αμεσα Ελλάδα και… Ολλανδία

Ο Ολυμπιακός έκανε τη μεταγραφή του καλοκαιριού. Ο Γκάμπριελ Στρεφέζα πρέπει να θεωρείται ήδη ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών. Καθώς όλα έχουν συμφωνηθεί. Και όταν λέμε όλα, όλα, εκτός από τα… τυπικά. Τα οποία θα γίνουν τις επόμενες ώρες. Και αυτό διότι οι Ερυθρόλευκοι φέρνουν άμεσα στην Ελλάδα τον 28χρονο βιρτουόζο εξτρέμ και εκ των MVP της περασμένης σεζόν για την Κόμο. Ικανοποιώντας ένα από τα μεγάλα «θέλω» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Πολλές φορές έχουμε αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν συγκεκριμένη λίστα με ποδοσφαιριστές που επιθυμούν. Λίστα που έχει προκύψει μετά από σκάουτινγκ, μελέτη, παρακολούθηση, αλλά και την άποψη του προπονητή. Άλλες φορές οι παίκτες είναι εφικτό να αποκτηθούν. Άλλες φορές, χρειάζεται περισσότερος χρόνος Και στην περίπτωση του Στρεφέζα, έπρεπε να γίνουν πολλά για να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή. Με σημαντικότερο, την παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκης την Ιταλία και στον τελικό του Como Cup, Κόμο – Αγιαξ 3-0.

