«Ο Κωνσταντέλιας ήταν στο αεροδρόμιο και ο ΠΑΟΚ τον σταμάτησε!»

Μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές όλων των εποχών συνέβη πριν λίγα 24ωρα με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Η «σίγουρη» μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ στη Στουτγκάρδη… χάλασε και όπως είναι λογικό τα γερμανικά Μέσα συνεχίζουν να ασχολούνται με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Ο δημοσιογράφος του Sky Sport Germany, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X», στην οποία αναφέρει ουσιαστικά όλο το story μίας μεταγραφής η οποία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, πριν από 48 ώρες ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός είχε ήδη φτάσει στο αεροδρόμιο προκειμένου να πετάξει για Στουτγκάρδη, όπου θα περνούσε τις ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Αναφέρεται πως υπήρχε προφορική συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων, με ένα ποσό που άγγιζε τα 17 εκατομμύρια ευρώ ως σταθερό αντίτιμο. Ενώ συμφωνία υπήρξε και ανάμεσα σε Στουτγκάρδη-Κωνσταντέλια.

🚨⚪️🔴 In the last 48 hours, Giannis #Konstantelias was already at the airport, preparing to travel to Stuttgart for his medical.

PAOK Saloniki blocked the trip at the last moment, despite an agreement in principle between the clubs worth around €17 million fixed fee. A verbal… pic.twitter.com/ypdPWxXgra

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 26, 2025