Στο χέρι του Κωνσταντέλια: Πρόταση του ΠΑΟΚ για 4ετές συμβόλαιο με διπλασιασμό αποδοχών, αλλά…

Θα παραμείνει τελικά στα ασπρόμαυρα του ΠΑΟΚ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας; Το timing έτσι δείχνει καθώς ο Δικέφαλος του Βορρά λίγα 24ωρα μετά το «μπλοκ» στην κίνηση της Στουτγάρδης να τον αποκτήσει, προσφέρει στον νεαρό άσο συμβόλαιο ζωής. Νέο τετραετές με διπλασιασμό αποδοχών και ορίζοντα ως το καλοκαίρι του 2029.

Αν φτάνει για το happy end; Μένει να το δούμε μιας και στις μεταγραφές ποτέ δεν λες ποτέ. Θεωρητικά ο Έλληνας άσος δεν θα πει «όχι» σε μια τέτοια πρόταση. Το προηγούμενο διάστημα όμως από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ προέκυπτε ότι ο Κωνσταντέλιας τα είχε βρει σε όλα με τη Στουτγάρδη.

Και ότι ο ίδιος πίεζε για το deal με τους Γερμανούς. Είναι χαρακτηριστική μια ανάρτηση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο για την υπόθεση με τον Ιταλό να υποστηρίζει πως ο «Ντέλιας» πιέζει για να αποχωρήσει ακόμη και έπειτα την παρέμβαση του Ιβάν Σαββίδη.

🚨⚪🔴 Stuttgart have agreed all terms with Giannis Konstantelias as he wants the move… but PAOK are still blocking the deal.

€18/20m package discussed with sell-on clause, after advanced talks PAOK are still not accepting the proposal.

Konstantelias, still pushing to go. pic.twitter.com/BAdds2ArDC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2025