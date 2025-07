Ο Τσιτσιπάς επέστρεψε ξανά στις προπονήσεις με τον πατέρα του – Η πρώτη του φωτογραφία (pic)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανακοίνωσε πριν δύο μέρες το «διαζύγιο» με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς μέσω ενός Instagram story, στο οποίο μάλιστα χαρακτήρισε «σύντομη αλλά έντονη» τη συνεργασία του με τον 53χρονο προπονητή.

Οι δηλώσεις του Ιβανίσεβιτς λίγες μέρες μετά τον πρόωρο αποκλεισμό του Τσιτσιπά στο Wimbledon, φαίνεται πως ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους στο να παρθεί αυτή η απόφαση και πλέον ο Τσιτσιπάς επέστρεψε στις προπονήσεις με τον πατέρα του, Απόστολο.

The first photo (in almost a year) of Coach Apostolos Tsitsipas training Stefanos in scorching Toronto, Canada

Apo’s shadow loomed large even when Stef was thousands of miles away

The ATP Masters 1000 outdoor hardcourt tennis tournament begins tomorrow – July 27, 2025 #NBO25 pic.twitter.com/FX2zy9sdAY

