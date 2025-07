«Ξεπέρασε τα 80 εκατ. ευρώ η μεταγραφή του Εμπουεμό στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Σε πλήρη συμφωνία με την Μπρέντφορντ για την απόκτηση του Μπράιαν Εμπουεμό ήρθε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σύμφωνα με αποκάλυψη του Ντέιβιντ Όρνσταϊν από το «The Athletic». Το συνολικό κόστος της μεταγραφής του Γάλλου επιθετικού αναμένεται να ξεπεράσει τα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερα, οι «κόκκινοι διάβολοι» θα καταβάλουν 75 εκατ. ευρώ ως βασικό αντίτιμο, ενώ προβλέπονται επιπλέον 7 εκατ. ευρώ σε μορφή μπόνους, με την πληρωμή να γίνεται σε τέσσερις δόσεις.

Ο 26χρονος επιθετικός, που εδώ και καιρό είχε εκφράσει την επιθυμία να μετακομίσει στο «Ολντ Τράφορντ», βρίσκεται πλέον προ των πυλών της ομάδας του Ρούμπεν Αμορίμ.

Η μεταγραφή του Εμπουεμό έρχεται να καλύψει ένα κρίσιμο κενό στη γραμμή κρούσης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία φιλοδοξεί να επιστρέψει στην κορυφή του αγγλικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο πρώην άσος της Μπρέντφορντ θεωρείται από τη διοίκηση και το τεχνικό τιμ ως ιδανική προσθήκη για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής ενόψει της νέας σεζόν.

🚨 EXCLUSIVE: Manchester United reach agreement with Brentford to sign Bryan Mbeumo. Deal between clubs struck at £65m guaranteed + up to £6m add-ons. 4 instalments. 26yo forward only wanted #MUFC & move from #BrentfordFC now being finalised @TheAthleticFC https://t.co/bnY5b2bt9r

— David Ornstein (@David_Ornstein) July 18, 2025