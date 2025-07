Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την Μπράγκα στις 16:00, στο τέταρτο και τελευταίο φιλικό επί αυστριακού εδάφους, με τον Ρουί Βιτόρια να καταλήγει στους «πράσινους» που επέλεξε για την αρχική ενδεκάδα της ομάδας του με τους Πορτογάλους.

Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» προχώρησε σε τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του με τη Σάλκε, επαναφέροντας στην 11άδα τους Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσιριβέγια και Τζούριτσιτς.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-2-3-1. Ο Ντραγκόφσκι θα καθίσει στο τέρμα, με τους Βαγιαννίδη, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Κυριακόπουλος τετράδα στην άμυνα. Τσιριβέγια, Μαξίμοβιτς και Μπακασέτας θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ Τετέ και Τζούριτσιτς θα είναι στα άκρα και ο Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Our starting 11 for the friendly match against S.C. Braga. #paofc #panathinaikos #preseason25_26 pic.twitter.com/Rvd0wH9Law

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 12, 2025